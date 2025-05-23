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Прогноз на точный счёт матча «Спартак Кострома» – «Торпедо Миасс»: Вторая лига А, 24 мая 2025

23 мая 2025 11:30
Спартак К - Торпедо Миасс
24 мая 2025, суббота 16:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
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6.30
Точный счёт 3:0 в пользу «Спартака Кострома»
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24 мая в Костроме состоится матч 14-го тура Второй лиги А между лидером чемпионата «Спартаком» и находящимся в нижней части таблицы «Торпедо Миасс». Хозяева проводят мощный сезон: не проигрывают уже 9 матчей и уверенно лидируют по количеству голов. «Торпедо Миасс» же испытывает серьeзные трудности в атаке и только эпизодически демонстрирует организованную игру. Этот матч станет проверкой для гостей, которые едут к самой стабильной команде турнира.

«Спартак Кострома»

Костромская команда уверенно занимает первое место с 29 очками и отличается агрессивным атакующим стилем. В последних пяти матчах забито 11 голов (в среднем 2.20 за игру), а пропущено всего 3 (0.60). Особенно впечатлил разгром «Челябинска» со счeтом 5:1. Коллектив стабильно находит путь к воротам соперников, независимо от уровня обороны противника. В домашних матчах «Спартак» действует напористо и системно, редко теряя очки.

«Торпедо Миасс»

Команда из Миасса находится в опасной зоне – 10-е место и 9 очков после 13 туров. В последних 5 матчах команда забила всего два мяча (0.40 в среднем) и пропустила 5 (1.00). Особенно болезненным стало последнее поражение 0:4 от «Волги Ульяновск». Несмотря на отдельные ничьи с более сильными командами, «Торпедо Миасс» выглядит слишком пассивно в атаке и зависимо от ошибок соперника. В гостевых играх показатели остаются на низком уровне.

Факты о командах:

«Спартак Кострома»

  • Не проигрывает в 9 последних матчах
  • Забивает в каждом из последних 15 матчей
  • В среднем 2.20 гола за матч, пропускает – 0.60

«Торпедо Миасс»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.40 гола
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру

Личные встречи
67% (2)
33% (1)
0% (0)
5
Забитых мячей
1
1.67
В среднем за матч
0.33
3:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  0:3
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 6 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
06.04.2025
Спартак К
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Торпедо Миасс
0 : 3
19.05.2024
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Прогноз на матч «Спартак Кострома» – «Торпедо Миасс»

Атакующая мощь «Спартака» и слабая результативность гостей делают сценарий этого матча достаточно предсказуемым. Хозяева будут активно давить с первых минут, и скорее всего добьются комфортного результата. Учитывая форму «Спартака» и пассивность «Торпедо Миасс» в атаке, вероятен сухой разгром со стороны лидера турнира. Предпочтительный исход – уверенная победа без пропущенных голов.

Прогноз на точный счeт: 3:0 в пользу «Спартака Кострома»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:0 в пользу «Спартака Кострома» на коэффициент 6.30
  • Победа «Спартака Кострома» с форой (-1.5) на коэффициент 2.00
  • Индивидуальный тотал «Торпедо Миасс» меньше 0.5 на коэффициент 2.15

6.30
Точный счёт 3:0 в пользу «Спартака Кострома»
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Автор: Воронцов Егор
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Торпедо Миасс Спартак К
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