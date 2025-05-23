24 мая в Костроме состоится матч 14-го тура Второй лиги А между лидером чемпионата «Спартаком» и находящимся в нижней части таблицы «Торпедо Миасс». Хозяева проводят мощный сезон: не проигрывают уже 9 матчей и уверенно лидируют по количеству голов. «Торпедо Миасс» же испытывает серьeзные трудности в атаке и только эпизодически демонстрирует организованную игру. Этот матч станет проверкой для гостей, которые едут к самой стабильной команде турнира.

«Спартак Кострома»

Костромская команда уверенно занимает первое место с 29 очками и отличается агрессивным атакующим стилем. В последних пяти матчах забито 11 голов (в среднем 2.20 за игру), а пропущено всего 3 (0.60). Особенно впечатлил разгром «Челябинска» со счeтом 5:1. Коллектив стабильно находит путь к воротам соперников, независимо от уровня обороны противника. В домашних матчах «Спартак» действует напористо и системно, редко теряя очки.

«Торпедо Миасс»

Команда из Миасса находится в опасной зоне – 10-е место и 9 очков после 13 туров. В последних 5 матчах команда забила всего два мяча (0.40 в среднем) и пропустила 5 (1.00). Особенно болезненным стало последнее поражение 0:4 от «Волги Ульяновск». Несмотря на отдельные ничьи с более сильными командами, «Торпедо Миасс» выглядит слишком пассивно в атаке и зависимо от ошибок соперника. В гостевых играх показатели остаются на низком уровне.

Факты о командах:

«Спартак Кострома»

Не проигрывает в 9 последних матчах

Забивает в каждом из последних 15 матчей

В среднем 2.20 гола за матч, пропускает – 0.60

«Торпедо Миасс»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

В последних 5 играх забивает в среднем 0.40 гола

Пропускает в среднем 1.00 гола за игру

Личные встречи 67% (2) 33% (1) 0% (0) 5 Забитых мячей 1 1.67 В среднем за матч 0.33 3:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 0:3 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 6 тур Торпедо Миасс 1 : 1 Спартак К Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур Торпедо Миасс 0 : 3 Спартак К Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур Спартак К 1 : 0 Торпедо Миасс

Прогноз на матч «Спартак Кострома» – «Торпедо Миасс»

Атакующая мощь «Спартака» и слабая результативность гостей делают сценарий этого матча достаточно предсказуемым. Хозяева будут активно давить с первых минут, и скорее всего добьются комфортного результата. Учитывая форму «Спартака» и пассивность «Торпедо Миасс» в атаке, вероятен сухой разгром со стороны лидера турнира. Предпочтительный исход – уверенная победа без пропущенных голов.

Прогноз на точный счeт: 3:0 в пользу «Спартака Кострома»

Рекомендованные ставки: