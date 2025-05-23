24 мая в Костроме состоится матч 14-го тура Второй лиги А между лидером чемпионата «Спартаком» и находящимся в нижней части таблицы «Торпедо Миасс». Хозяева проводят мощный сезон: не проигрывают уже 9 матчей и уверенно лидируют по количеству голов. «Торпедо Миасс» же испытывает серьeзные трудности в атаке и только эпизодически демонстрирует организованную игру. Этот матч станет проверкой для гостей, которые едут к самой стабильной команде турнира.
«Спартак Кострома»
Костромская команда уверенно занимает первое место с 29 очками и отличается агрессивным атакующим стилем. В последних пяти матчах забито 11 голов (в среднем 2.20 за игру), а пропущено всего 3 (0.60). Особенно впечатлил разгром «Челябинска» со счeтом 5:1. Коллектив стабильно находит путь к воротам соперников, независимо от уровня обороны противника. В домашних матчах «Спартак» действует напористо и системно, редко теряя очки.
«Торпедо Миасс»
Команда из Миасса находится в опасной зоне – 10-е место и 9 очков после 13 туров. В последних 5 матчах команда забила всего два мяча (0.40 в среднем) и пропустила 5 (1.00). Особенно болезненным стало последнее поражение 0:4 от «Волги Ульяновск». Несмотря на отдельные ничьи с более сильными командами, «Торпедо Миасс» выглядит слишком пассивно в атаке и зависимо от ошибок соперника. В гостевых играх показатели остаются на низком уровне.
Факты о командах:
«Спартак Кострома»
- Не проигрывает в 9 последних матчах
- Забивает в каждом из последних 15 матчей
- В среднем 2.20 гола за матч, пропускает – 0.60
«Торпедо Миасс»
- Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
- В последних 5 играх забивает в среднем 0.40 гола
- Пропускает в среднем 1.00 гола за игру
Прогноз на матч «Спартак Кострома» – «Торпедо Миасс»
Атакующая мощь «Спартака» и слабая результативность гостей делают сценарий этого матча достаточно предсказуемым. Хозяева будут активно давить с первых минут, и скорее всего добьются комфортного результата. Учитывая форму «Спартака» и пассивность «Торпедо Миасс» в атаке, вероятен сухой разгром со стороны лидера турнира. Предпочтительный исход – уверенная победа без пропущенных голов.
Прогноз на точный счeт: 3:0 в пользу «Спартака Кострома»
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 3:0 в пользу «Спартака Кострома» на коэффициент 6.30
- Победа «Спартака Кострома» с форой (-1.5) на коэффициент 2.00
- Индивидуальный тотал «Торпедо Миасс» меньше 0.5 на коэффициент 2.15