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Прогноз на точный счет матча «Динамо Киров» – «Текстильщик»: Вторая лига А, 21 мая 2025

20 мая 2025 10:46
Динамо Киров - Текстильщик
21 мая 2025, среда 17:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
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6.60
Точный счёт 2:1 в пользу «Динамо Киров»
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21 мая состоится центральный матч 14-го тура Второй лиги А: на своeм поле «Динамо Киров» примет лидера чемпионата – ивановский «Текстильщик». Обе команды находятся в отличной форме, регулярно побеждают и забивают, что делает встречу одной из самых ожидаемых в туре. «Динамо» играет мощно дома, не проигрывая на своeм поле 14 матчей подряд, а «Текстильщик» идeт на серии из четырeх побед, включая уверенные результаты против команд из верхней части таблицы.

«Динамо Киров»

Хозяева подходят к матчу на третьем месте с 21 очком. В последних пяти матчах они забили 10 голов – в среднем 2.0 за игру, а пропустили лишь 4 (0.8 в среднем). Особенно выделяются две последние победы над «Авангардом» (4:0) и «Динамо Владивосток» (3:1), где команда показала высокий уровень реализации и плотную игру в центре поля.

На своeм стадионе кировчане традиционно сильны: мощный прессинг, быстрая вертикаль и надeжность в обороне придают им уверенность даже против фаворитов. Команда стабильно забивает и редко позволяет соперникам доминировать. Сила «Динамо» – в командной игре и чeткой структуре, особенно в домашних встречах.

«Текстильщик»

Ивановцы уверенно лидируют в таблице с 34 очками и идут на серии из четырeх побед подряд. За этот период команда забила 8 мячей (в среднем 1.6 за игру) и пропустила 5. Победы над такими соперниками, как «Сибирь» и «Иртыш», показали зрелость и гибкость команды – «Текстильщик» умеет как играть первым номером, так и подстраиваться под соперника.

Слабым местом гостей остаeтся оборона: команда регулярно пропускает, в том числе от команд из нижней части таблицы. Несмотря на победную серию, «Текстильщик» не выглядит непобедимым – особенно на фоне выездного статуса и силы «Динамо» на домашнем стадионе.

Факты о командах:

«Динамо Киров»

  • Не проигрывает в 14 последних домашних матчах
  • В среднем 2.0 гола за игру в атаке, 0.8 – в защите (последние 5 игр)
  • Забивает в 5 матчах подряд
  • Две победы с общим счeтом 7:1 в последних турах

«Текстильщик»

  • Побеждает в 4 матчах подряд
  • В среднем 1.6 гола за игру в атаке, 1.0 – в защите
  • Забивает в каждом из последних 4 матчей
  • Победа над «Сибирью» в последнем туре (2:1)

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
0
Забитых мячей
1
0
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  1:0
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 6 тур
Текстильщик
1 : 0
05.04.2025
Динамо Киров

Прогноз на матч «Динамо Киров» – «Текстильщик»

Встречаются команды, находящиеся в отличной форме. «Динамо Киров» играет мощно дома, «Текстильщик» лидирует в таблице и стабильно побеждает. Ожидается открытая игра с голами с обеих сторон. Фактор домашнего поля и мощная серия «Динамо» могут сыграть ключевую роль.Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Динамо Киров».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Динамо Киров» – коэффициент 6.60
  • Победа «Динамо Киров» – коэффициент 2.80
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Динамо Киров» больше 1.5 – коэффициент 2.10

6.60
Точный счёт 2:1 в пользу «Динамо Киров»
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Автор: Миронов Николай
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна Текстильщик Динамо Киров
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