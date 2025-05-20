21 мая состоится центральный матч 14-го тура Второй лиги А: на своeм поле «Динамо Киров» примет лидера чемпионата – ивановский «Текстильщик». Обе команды находятся в отличной форме, регулярно побеждают и забивают, что делает встречу одной из самых ожидаемых в туре. «Динамо» играет мощно дома, не проигрывая на своeм поле 14 матчей подряд, а «Текстильщик» идeт на серии из четырeх побед, включая уверенные результаты против команд из верхней части таблицы.

«Динамо Киров»

Хозяева подходят к матчу на третьем месте с 21 очком. В последних пяти матчах они забили 10 голов – в среднем 2.0 за игру, а пропустили лишь 4 (0.8 в среднем). Особенно выделяются две последние победы над «Авангардом» (4:0) и «Динамо Владивосток» (3:1), где команда показала высокий уровень реализации и плотную игру в центре поля.

На своeм стадионе кировчане традиционно сильны: мощный прессинг, быстрая вертикаль и надeжность в обороне придают им уверенность даже против фаворитов. Команда стабильно забивает и редко позволяет соперникам доминировать. Сила «Динамо» – в командной игре и чeткой структуре, особенно в домашних встречах.

«Текстильщик»

Ивановцы уверенно лидируют в таблице с 34 очками и идут на серии из четырeх побед подряд. За этот период команда забила 8 мячей (в среднем 1.6 за игру) и пропустила 5. Победы над такими соперниками, как «Сибирь» и «Иртыш», показали зрелость и гибкость команды – «Текстильщик» умеет как играть первым номером, так и подстраиваться под соперника.

Слабым местом гостей остаeтся оборона: команда регулярно пропускает, в том числе от команд из нижней части таблицы. Несмотря на победную серию, «Текстильщик» не выглядит непобедимым – особенно на фоне выездного статуса и силы «Динамо» на домашнем стадионе.

Факты о командах:

«Динамо Киров»

Не проигрывает в 14 последних домашних матчах

В среднем 2.0 гола за игру в атаке, 0.8 – в защите (последние 5 игр)

Забивает в 5 матчах подряд

Две победы с общим счeтом 7:1 в последних турах

«Текстильщик»

Побеждает в 4 матчах подряд

В среднем 1.6 гола за игру в атаке, 1.0 – в защите

Забивает в каждом из последних 4 матчей

Победа над «Сибирью» в последнем туре (2:1)

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (1) 0 Забитых мячей 1 0 В среднем за матч 1 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч: 1:0 Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 6 тур Текстильщик 1 : 0 Динамо Киров

Прогноз на матч «Динамо Киров» – «Текстильщик»

Встречаются команды, находящиеся в отличной форме. «Динамо Киров» играет мощно дома, «Текстильщик» лидирует в таблице и стабильно побеждает. Ожидается открытая игра с голами с обеих сторон. Фактор домашнего поля и мощная серия «Динамо» могут сыграть ключевую роль.Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Динамо Киров».

Рекомендованные ставки: