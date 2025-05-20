21 мая в Новосибирске состоится матч 14-го тура Второй лиги А между «Сибирью» и московским «Динамо-2». Обе команды показывают атакующий футбол с регулярными ошибками в обороне, что делает их очное противостояние потенциально результативным. «Сибирь» уверенно держится вверху таблицы и борется за лидерство, а «Динамо-2» ищет стабильность, при этом забивая в каждом из четырeх последних матчей.

«Сибирь»

Команда занимает второе место с 25 очками после 13 туров и демонстрирует неплохую форму в атаке – 8 голов за последние 5 игр. Средний показатель результативности составляет 1.6 мяча за матч, однако и в обороне стабильности не хватает: 6 пропущенных мячей (1.2 в среднем) и три игры подряд без «сухого» результата.

На домашнем стадионе «Сибирь» выступает стабильно – три победы подряд. Особенно ярким стал разгром «Мурома» со счeтом 5:0. Команда активно использует фланги, много бьeт из-за штрафной и хорошо реализует стандарты. Слабым местом остаются переходы из атаки в оборону, особенно после потери мяча в центре поля.

«Динамо-2»

Молодeжный состав «Динамо» занимает шестую строчку с 16 очками и показывает яркий футбол. В последних 5 матчах команда забила 9 мячей – в среднем 1.8 за игру. Серия из четырeх игр с голами подчeркивает атакующий настрой коллектива. Однако оборона даeт сбои: 7 пропущенных мячей (1.4 за игру), и в тех же четырeх матчах команда неизменно позволяла соперникам отличиться.

Сильной стороной «Динамо-2» является разнообразие в атаке. Команда умеет взламывать оборону как позиционно, так и за счeт быстрых фланговых проходов. Однако из-за недостатка опыта часто страдает с организацией при оборонительных стандартах и теряет концентрацию в концовках таймов.

Факты о командах:

«Сибирь»

Побеждает в 3 последних матчах дома.

В среднем 1.6 гола за матч в атаке, 1.2 – в защите (последние 5 игр).

Пропускает в 3 матчах подряд.

«Динамо-2»

Забивает в 4 последних матчах.

В среднем 1.8 гола за матч в атаке, 1.4 – в защите (последние 5 игр).

Победа в 2 из 3 последних выездных матчей.

Личные встречи 100% (1) 0% (0) 0% (0) 2 Забитых мячей 0 2 В среднем за матч 0 2:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 0:2 Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 6 тур Динамо-2 0 : 2 Сибирь

Прогноз на матч «Сибирь» – «Динамо-2»

Команды подходят к матчу в атакующем настроении, при этом ни одна из них не может похвастаться надeжной обороной. «Сибирь» хороша дома и наверняка постарается взять три очка, но «Динамо-2» способно дать бой, учитывая их форму в нападении. Вероятен открытый матч с обменом голами и ничейным итогом.Прогноз на точный счeт: 2:2.

Рекомендованные ставки: