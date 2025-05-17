18 мая на стадионе «Металлург Темиртау» пройдет матч 9-го тура Премьер-лиги между «Улытау» и «Астаной». Хозяева продолжают борьбу за выживание, но уровень игры оставляет мало шансов. «Астана» же входит в тройку лидеров и приедет за обязательными тремя очками.

«Улытау»

Для дебютанта элитного дивизиона этот сезон складывается тяжело. После восьми туров у команды всего 2 очка и ни одной победы. Пять поражений подряд говорят о затяжном кризисе, а цифры лишь подтверждают ситуацию: в пяти последних матчах – два забитых и одиннадцать пропущенных голов.Игроки «Улытау» не справляются с темпом Премьер-лиги. Защита допускает слишком много свободных зон, а атака действует вяло: средняя результативность – всего 0.4 гола за игру. Максим Чалкин остаeтся лучом надежды, но он не способен в одиночку вытянуть команду на нужный уровень.

«Астана»

Гранд казахстанского футбола с самого начала сезона показывает стабильно высокий уровень. Несмотря на неожиданное поражение от «Тобола» в последнем туре (1:3), «Астана» остаeтся третьей и уверенно держится в верхней части таблицы. Команда забивает в 11 матчах подряд, а Марин Томасов – один из главных претендентов на звание лучшего бомбардира.В последних пяти матчах «Астана» забила 7 голов, в среднем – 1.4 за игру. При этом пропускают они чуть больше одного мяча, что объясняется агрессивной игрой в атаке и не самой плотной обороной. Однако против одного из самых слабых соперников лиги «Астана» вряд ли даст сбой.

Факты о командах:

«Улытау»

Проиграл 6 последних матчей во всех турнирах

Пропускает в среднем 2.2 гола за игру

Забивает в среднем 0.4 гола за матч

Последние три домашних матча завершились поражениями

«Астана»

Забивает в 11 матчах подряд

В среднем 1.4 гола за игру в последних турах

Пропускает в среднем 1.2 гола за матч

Томасов – 10 голов в 19 матчах

Прогноз на матч «Улытау» – «Астана»

Разница в классе, опыте и глубине состава очевидна. «Улытау» пока не готов к соперничеству с командами уровня «Астаны». Столичный клуб будет мотивирован после поражения и постарается вернуть уверенность победой. Вряд ли хозяева смогут навязать борьбу: у «Астаны» слишком много аргументов в атаке.

Прогноз на точный счeт: 0:2 в пользу «Астаны».

Рекомендованные ставки: