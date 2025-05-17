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Прогноз на точный счет матча «Улытау» – «Астана»: Премьер-лига, 18 мая 2025

17 мая 2025 14:50
Улытау - Астана
18 мая 2025, воскресенье 14:00 | Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
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6.50
Точный счёт 0:2 в пользу «Астаны»
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18 мая на стадионе «Металлург Темиртау» пройдет матч 9-го тура Премьер-лиги между «Улытау» и «Астаной». Хозяева продолжают борьбу за выживание, но уровень игры оставляет мало шансов. «Астана» же входит в тройку лидеров и приедет за обязательными тремя очками.

«Улытау»

Для дебютанта элитного дивизиона этот сезон складывается тяжело. После восьми туров у команды всего 2 очка и ни одной победы. Пять поражений подряд говорят о затяжном кризисе, а цифры лишь подтверждают ситуацию: в пяти последних матчах – два забитых и одиннадцать пропущенных голов.Игроки «Улытау» не справляются с темпом Премьер-лиги. Защита допускает слишком много свободных зон, а атака действует вяло: средняя результативность – всего 0.4 гола за игру. Максим Чалкин остаeтся лучом надежды, но он не способен в одиночку вытянуть команду на нужный уровень.

«Астана»

Гранд казахстанского футбола с самого начала сезона показывает стабильно высокий уровень. Несмотря на неожиданное поражение от «Тобола» в последнем туре (1:3), «Астана» остаeтся третьей и уверенно держится в верхней части таблицы. Команда забивает в 11 матчах подряд, а Марин Томасов – один из главных претендентов на звание лучшего бомбардира.В последних пяти матчах «Астана» забила 7 голов, в среднем – 1.4 за игру. При этом пропускают они чуть больше одного мяча, что объясняется агрессивной игрой в атаке и не самой плотной обороной. Однако против одного из самых слабых соперников лиги «Астана» вряд ли даст сбой.

Факты о командах:

«Улытау»

  • Проиграл 6 последних матчей во всех турнирах
  • Пропускает в среднем 2.2 гола за игру
  • Забивает в среднем 0.4 гола за матч
  • Последние три домашних матча завершились поражениями

«Астана»

  • Забивает в 11 матчах подряд
  • В среднем 1.4 гола за игру в последних турах
  • Пропускает в среднем 1.2 гола за матч
  • Томасов – 10 голов в 19 матчах

Прогноз на матч «Улытау» – «Астана»

Разница в классе, опыте и глубине состава очевидна. «Улытау» пока не готов к соперничеству с командами уровня «Астаны». Столичный клуб будет мотивирован после поражения и постарается вернуть уверенность победой. Вряд ли хозяева смогут навязать борьбу: у «Астаны» слишком много аргументов в атаке.

Прогноз на точный счeт: 0:2 в пользу «Астаны».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 0:2 в пользу «Астаны» – коэффициент 6.50
  • Победа «Астаны» с форой -1 – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Астаны» больше 1.5 – коэффициент 1.85

6.50
Точный счёт 0:2 в пользу «Астаны»
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Автор: Гроховский Сергей
Казахстан. Премьер-лига Астана Улытау
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