Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счёт матча «Бодрум» – «Трабзонспор»: Турция, Суперлига, 18 мая 2025

17 мая 2025 13:09
Бодрум - Трабзонспор
18 мая 2025, воскресенье 19:00 | Турция. Суперлига, 36 тур
Перейти в онлайн матча
6.80
Точный счёт 1:2 в пользу «Трабзонспора»
Сделать ставку

18 мая на стадионе «Bodrum İlçe Stadı» состоится матч 36-го тура турецкой Суперлиги между командами «Бодрум» и «Трабзонспор». Для хозяев каждая игра остаeтся судьбоносной в борьбе за выживание, в то время как гости пытаются спасти концовку сезона после серии неудач и раннего вылета из Кубка. Обе команды нуждаются в очках, и это добавит напряжения.

«Бодрум»

Клуб из Бодрума находится на грани вылета и отчаянно борется за сохранение прописки в Суперлиге. Однако в последних турах команда демонстрирует затухание атакующего потенциала. В последних пяти матчах «Бодрум» забил всего дважды – 0.40 гола за игру, при этом лишь однажды сумел выиграть.

При этом оборона выглядит достаточно надeжно: только 4 пропущенных мяча за 5 туров, и два матча на ноль. Основной атакующий ресурс – Джордже Пушкаш (11 голов за сезон), но он всe чаще оказывается в изоляции. Команда делает ставку на удержание счета и игру вторым номером, особенно против сильных соперников, как «Трабзонспор».

«Трабзонспор»

«Трабзонспор» переживает сложный отрезок – в Кубке команда потерпела сокрушительное поражение от «Галатасарая» (0:3), а в чемпионате в последних трeх матчах не знает побед. Особенно заметен спад в защите: девять пропущенных голов за 5 туров (1.80 в среднем) – это выше обычных показателей команды.

Тем не менее, в атаке команда продолжает забивать – 7 голов в 5 матчах, а Симон Банза остаeтся грозной силой в нападении (22 гола). Против слабой обороны «Бодрума» его эффективность может проявиться в полной мере, если полузащита обеспечит плотную поддержку.

Факты о командах:

«Бодрум»

  • Не выигрывает в 4 последних матчах

  • В среднем забивает 0.40 гола за игру

  • Пропускает 0.80 гола за матч

  • Один из худших показателей реализации моментов в лиге

«Трабзонспор»

  • Пропускает в 4 последних матчах
  • В среднем забивает 1.40 гола за игру
  • В среднем пропускает 1.80 гола за матч
  • Не выигрывает в 3 турах подряд

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
0
Забитых мячей
1
0
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  1:0
Турция. Суперлига, 17 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.12.2024
Бодрум

Прогноз на матч «Бодрум» – «Трабзонспор»

«Бодрум» дома сыграет аккуратно и с акцентом на оборону. «Трабзонспор» будет доминировать по владению и количеству атак, но нестабильность в защите может не позволить сохранить сухие ворота. На фоне текущей формы команд возможен сценарий с минимальной победой гостей и редкими результативными моментами от хозяев.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Трабзонспора».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:2 в пользу «Трабзонспора» – коэффициент 6.80
  • Победа «Трабзонспора» – коэффициент 2.05
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95

6.80
Точный счёт 1:2 в пользу «Трабзонспора»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Турция. Суперлига Трабзонспор Бодрум
Другие прогнозы
Матч завершен
3 : 0
5.90
Португалия. Примейра, 34 тур
Порту - Насьональ
Точный счёт 3:1 в пользу «Порту»
Матч завершен
0 : 3
6.40
Португалия. Примейра, 34 тур
АВС - Морейренcе
Точный счёт 2:1 в пользу «АВС»
Матч завершен
4 : 1
6.50
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука - Боавишта
Точный счёт 2:1 в пользу «Аруки»
Матч завершен
1 : 2
6.20
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе - Санта-Клара
Точный счёт 2:1 в пользу «Фаренсе»
Матч завершен
4 : 0
6.10
Португалия. Примейра, 34 тур
Эшторил - Эштрела
Точный счёт 2:0 в пользу «Эшторила»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
  • Читайте нас: 