18 мая на стадионе «Bodrum İlçe Stadı» состоится матч 36-го тура турецкой Суперлиги между командами «Бодрум» и «Трабзонспор». Для хозяев каждая игра остаeтся судьбоносной в борьбе за выживание, в то время как гости пытаются спасти концовку сезона после серии неудач и раннего вылета из Кубка. Обе команды нуждаются в очках, и это добавит напряжения.

«Бодрум»

Клуб из Бодрума находится на грани вылета и отчаянно борется за сохранение прописки в Суперлиге. Однако в последних турах команда демонстрирует затухание атакующего потенциала. В последних пяти матчах «Бодрум» забил всего дважды – 0.40 гола за игру, при этом лишь однажды сумел выиграть.

При этом оборона выглядит достаточно надeжно: только 4 пропущенных мяча за 5 туров, и два матча на ноль. Основной атакующий ресурс – Джордже Пушкаш (11 голов за сезон), но он всe чаще оказывается в изоляции. Команда делает ставку на удержание счета и игру вторым номером, особенно против сильных соперников, как «Трабзонспор».

«Трабзонспор»

«Трабзонспор» переживает сложный отрезок – в Кубке команда потерпела сокрушительное поражение от «Галатасарая» (0:3), а в чемпионате в последних трeх матчах не знает побед. Особенно заметен спад в защите: девять пропущенных голов за 5 туров (1.80 в среднем) – это выше обычных показателей команды.

Тем не менее, в атаке команда продолжает забивать – 7 голов в 5 матчах, а Симон Банза остаeтся грозной силой в нападении (22 гола). Против слабой обороны «Бодрума» его эффективность может проявиться в полной мере, если полузащита обеспечит плотную поддержку.

Факты о командах:

«Бодрум»

Не выигрывает в 4 последних матчах

В среднем забивает 0.40 гола за игру

Пропускает 0.80 гола за матч

Один из худших показателей реализации моментов в лиге

«Трабзонспор»

Пропускает в 4 последних матчах

В среднем забивает 1.40 гола за игру

В среднем пропускает 1.80 гола за матч

Не выигрывает в 3 турах подряд

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (1) 0 Забитых мячей 1 0 В среднем за матч 1 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч: 1:0 Турция. Суперлига, 17 тур Трабзонспор 1 : 0 Бодрум

Прогноз на матч «Бодрум» – «Трабзонспор»

«Бодрум» дома сыграет аккуратно и с акцентом на оборону. «Трабзонспор» будет доминировать по владению и количеству атак, но нестабильность в защите может не позволить сохранить сухие ворота. На фоне текущей формы команд возможен сценарий с минимальной победой гостей и редкими результативными моментами от хозяев.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Трабзонспора».

Рекомендованные ставки: