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Прогноз на точный счет матча «Челябинск» – «Спартак Кострома»: Вторая лига А, 18 мая 2025

17 мая 2025 12:14
Челябинск - Спартак К
18 мая 2025, воскресенье 15:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
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6.30
Точный счёт 1:2 в пользу «Спартака Кострома»
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18 мая в 13-м туре Второй лиги А состоится центральный матч уикенда: на поле в Челябинске встретятся вторая и первая команды турнирной таблицы. Обе команды идут в лидерах, регулярно побеждают и отличаются высокой дисциплиной в игре. Это поединок не только за три очка, но и за психологическое преимущество в борьбе за выход в Первую лигу.

«Челябинск»

Команда находится на 2-й позиции, имея 20 очков после 12 матчей. Форма впечатляет: 3 победы в последних 4 турах, включая уверенную игру на выезде против «Волги Ульяновск» (1:0). За последние 5 встреч «Челябинск» забил 6 голов (в среднем 1.2 за игру), а пропустил только 3 – результативность в атаке и надeжность в защите находятся в хорошем балансе.

Особенностью команды является умение реализовывать моменты на контратаках и хорошо поставленная игра в обороне. Коллектив уверенно чувствует себя и в домашних матчах, и на выезде. Однако против таких соперников, как «Спартак Кострома», давление будет максимальным, и ключевым станет вопрос концентрации.

«Спартак Кострома»

Лидер чемпионата не проигрывает уже 8 матчей подряд и занимает 1-е место с 26 очками. Команда забивает в 14 турах кряду, что говорит о стабильности и атакующем потенциале. За 5 последних матчей «Спартак» отличился 7 раз (в среднем 1.4 гола за игру), пропустив всего 2 мяча – надeжная защита и эффективное нападение работают в комплексе.

Главное оружие команды – сыгранность, уверенность в коротких передачах и высокая реализация. Победы над «ПФК Кубань», «Машуком» и «Велесом» показывают, что «Спартак» способен доминировать и на выезде. Команда не боится держать мяч и грамотно выстраивает игру через центр, что может стать серьeзным вызовом для хозяев.

Факты о командах:

«Челябинск»

  • 3 победы в последних 4 турах
  • В среднем 1.2 гола за матч
  • 3 пропущенных мяча за 5 игр
  • 20 очков, 2-е место

«Спартак Кострома»

  • Не проигрывает в 8 матчах
  • Забивает в 14 турах подряд
  • 7 голов и 2 пропущенных за 5 игр
  • В среднем 1.4 гола за матч
  • 26 очков, 1-е место

Личные встречи
33% (1)
33% (1)
33% (1)
4
Забитых мячей
4
1.33
В среднем за матч
1.33
3:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:1
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 5 тур
Спартак К
3 : 1
30.03.2025
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0 : 0
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Прогноз на матч «Челябинск» – «Спартак Кострома»

Встречаются лучшие команды дивизиона, обладающие стабильной формой и сбалансированными составами. При прочих равных, чуть больше шансов имеет «Спартак» – команда более результативна, надeжна в защите и уже доказала способность выигрывать на выезде. «Челябинск» может навязать борьбу, но гости смотрятся чуть целостнее.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Спартака Кострома».

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Спартака Кострома» – коэффициент 2.55
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Спартака Кострома» больше 1.5 – коэффициент 2.25
  • Точный счeт 1:2 в пользу «Спартака Кострома» – коэффициент 6.30

6.30
Точный счёт 1:2 в пользу «Спартака Кострома»
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Автор: Миронов Николай
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Спартак К Челябинск
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