18 мая в 13-м туре Второй лиги А состоится центральный матч уикенда: на поле в Челябинске встретятся вторая и первая команды турнирной таблицы. Обе команды идут в лидерах, регулярно побеждают и отличаются высокой дисциплиной в игре. Это поединок не только за три очка, но и за психологическое преимущество в борьбе за выход в Первую лигу.

«Челябинск»

Команда находится на 2-й позиции, имея 20 очков после 12 матчей. Форма впечатляет: 3 победы в последних 4 турах, включая уверенную игру на выезде против «Волги Ульяновск» (1:0). За последние 5 встреч «Челябинск» забил 6 голов (в среднем 1.2 за игру), а пропустил только 3 – результативность в атаке и надeжность в защите находятся в хорошем балансе.

Особенностью команды является умение реализовывать моменты на контратаках и хорошо поставленная игра в обороне. Коллектив уверенно чувствует себя и в домашних матчах, и на выезде. Однако против таких соперников, как «Спартак Кострома», давление будет максимальным, и ключевым станет вопрос концентрации.

«Спартак Кострома»

Лидер чемпионата не проигрывает уже 8 матчей подряд и занимает 1-е место с 26 очками. Команда забивает в 14 турах кряду, что говорит о стабильности и атакующем потенциале. За 5 последних матчей «Спартак» отличился 7 раз (в среднем 1.4 гола за игру), пропустив всего 2 мяча – надeжная защита и эффективное нападение работают в комплексе.

Главное оружие команды – сыгранность, уверенность в коротких передачах и высокая реализация. Победы над «ПФК Кубань», «Машуком» и «Велесом» показывают, что «Спартак» способен доминировать и на выезде. Команда не боится держать мяч и грамотно выстраивает игру через центр, что может стать серьeзным вызовом для хозяев.

Факты о командах:

«Челябинск»

3 победы в последних 4 турах

В среднем 1.2 гола за матч

3 пропущенных мяча за 5 игр

20 очков, 2-е место

«Спартак Кострома»

Не проигрывает в 8 матчах

Забивает в 14 турах подряд

7 голов и 2 пропущенных за 5 игр

В среднем 1.4 гола за матч

26 очков, 1-е место

Личные встречи 33% (1) 33% (1) 33% (1) 4 Забитых мячей 4 1.33 В среднем за матч 1.33 3:1 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 3:1 Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 5 тур Спартак К 3 : 1 Челябинск Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 13 тур Спартак К 0 : 0 Челябинск Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур Челябинск 3 : 1 Спартак К

Прогноз на матч «Челябинск» – «Спартак Кострома»

Встречаются лучшие команды дивизиона, обладающие стабильной формой и сбалансированными составами. При прочих равных, чуть больше шансов имеет «Спартак» – команда более результативна, надeжна в защите и уже доказала способность выигрывать на выезде. «Челябинск» может навязать борьбу, но гости смотрятся чуть целостнее.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Спартака Кострома».

Рекомендованные ставки: