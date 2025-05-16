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Прогноз на точный счёт матча «Аль-Иттифак» – «Дамак»: Саудовская Аравия, 17 мая 2025

16 мая 2025 12:13
Аль-Иттифак - Дамак
17 мая 2025, суббота 18:55 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
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7.00
Точный счёт 2:1 в пользу «Аль-Иттифак»
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17 мая в рамках 32-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттифак» примет на своем поле «Дамак». Обе команды не решают турнирных задач, но остаются в середине таблицы и нацелены на завершение сезона с положительным результатом. Форма команд схожа: обе забивают, но и допускают ошибки в обороне, что делает встречу потенциально результативной.

«Аль-Иттифак»

Коллектив занимает 7-е место с 43 очками после 31 тура и демонстрирует нестабильную форму. Команда проиграла «Аль-Холуду» (0:1) в последнем туре, хотя ранее уверенно обыграла «Аль-Халидж» и «Аль-Рияд». За пять последних туров «Аль-Иттифак» забил шесть мячей, в среднем 1.20 за матч. В то же время команда пропустила столько же – по 1.20 гола в среднем, что указывает на определeнные проблемы в обороне.

Ключевым игроком остается Джорджиньо Вейналдум, на счету которого 13 мячей в 35 матчах. Его активность в полузащите и участие в атакующих действиях помогают «Аль-Иттифаку» сохранять угрозу у чужих ворот. Команда демонстрирует боевую форму дома, выиграв два из трeх последних матчей.

«Дамак»

Гости идут 10-ми с 34 очками и показывают неустойчивые результаты. Несмотря на победу над «Аль-Раэдом» в последнем туре (1:0), до этого «Дамак» проиграл дважды подряд. Команда забивает стабильно – 7 мячей за 5 матчей (в среднем 1.40 за игру), но при этом допускает множество ошибок в обороне: также 7 пропущенных.

Форма Жоржа-Кевина Нкуду продолжает оставаться основным источником атакующей мощи: 13 голов в 27 играх – отличный показатель. Он забивает даже в тяжeлых матчах, против таких соперников, как «Аль-Наср» и «Аль-Фейха». Однако защита «Дамака» не выдерживает давления – в четырeх последних матчах соперники создавали много моментов.

Факты о командах

«Аль-Иттифак»

  • Забивает в 5 из 7 последних матчей
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • В среднем 1.20 гола забито и столько же пропущено за последние 5 матчей
  • Победа над «Дамаком» в 4 последних встречах

«Дамак»

  • Забивает в 4 матчах подряд
  • Пропускает в 4 из 5 последних матчей
  • Средняя результативность – 1.40 гола за матч
  • Надeжность защиты под вопросом – 7 голов пропущено за 5 туров

Личные встречи
100% (3)
0% (0)
0% (0)
8
Забитых мячей
1
2.67
В среднем за матч
0.33
3:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  3:1
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
Дамак
0 : 3
15.01.2025
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
Дамак
0 : 2
02.03.2024
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Аль-Иттифак
3 : 1
02.09.2023
Дамак

Прогноз на матч «Аль-Иттифак» – «Дамак»

Матч обещает быть открытым с обменом голами. Обе команды показывают нестабильную, но атакующую игру. Учитывая домашний статус «Аль-Иттифака» и его преимущество в организации, логично ждать минимального успеха хозяев.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Аль-Иттифак».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Аль-Иттифак» – коэффициент 7.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
  • Победа «Аль-Иттифак» – коэффициент 2.15

7.00
Точный счёт 2:1 в пользу «Аль-Иттифак»
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Автор: Гроховский Сергей
Саудовская Аравия. Премьер-лига Дамак Аль-Иттифак
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