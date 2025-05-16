17 мая в рамках 32-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттифак» примет на своем поле «Дамак». Обе команды не решают турнирных задач, но остаются в середине таблицы и нацелены на завершение сезона с положительным результатом. Форма команд схожа: обе забивают, но и допускают ошибки в обороне, что делает встречу потенциально результативной.

«Аль-Иттифак»

Коллектив занимает 7-е место с 43 очками после 31 тура и демонстрирует нестабильную форму. Команда проиграла «Аль-Холуду» (0:1) в последнем туре, хотя ранее уверенно обыграла «Аль-Халидж» и «Аль-Рияд». За пять последних туров «Аль-Иттифак» забил шесть мячей, в среднем 1.20 за матч. В то же время команда пропустила столько же – по 1.20 гола в среднем, что указывает на определeнные проблемы в обороне.

Ключевым игроком остается Джорджиньо Вейналдум, на счету которого 13 мячей в 35 матчах. Его активность в полузащите и участие в атакующих действиях помогают «Аль-Иттифаку» сохранять угрозу у чужих ворот. Команда демонстрирует боевую форму дома, выиграв два из трeх последних матчей.

«Дамак»

Гости идут 10-ми с 34 очками и показывают неустойчивые результаты. Несмотря на победу над «Аль-Раэдом» в последнем туре (1:0), до этого «Дамак» проиграл дважды подряд. Команда забивает стабильно – 7 мячей за 5 матчей (в среднем 1.40 за игру), но при этом допускает множество ошибок в обороне: также 7 пропущенных.

Форма Жоржа-Кевина Нкуду продолжает оставаться основным источником атакующей мощи: 13 голов в 27 играх – отличный показатель. Он забивает даже в тяжeлых матчах, против таких соперников, как «Аль-Наср» и «Аль-Фейха». Однако защита «Дамака» не выдерживает давления – в четырeх последних матчах соперники создавали много моментов.

Факты о командах

«Аль-Иттифак»

Забивает в 5 из 7 последних матчей

Пропускает в 3 последних матчах

В среднем 1.20 гола забито и столько же пропущено за последние 5 матчей

Победа над «Дамаком» в 4 последних встречах

«Дамак»

Забивает в 4 матчах подряд

Пропускает в 4 из 5 последних матчей

Средняя результативность – 1.40 гола за матч

Надeжность защиты под вопросом – 7 голов пропущено за 5 туров

Личные встречи 100% (3) 0% (0) 0% (0) 8 Забитых мячей 1 2.67 В среднем за матч 0.33 3:1 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 3:1 Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур Дамак 0 : 3 Аль-Иттифак Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур Дамак 0 : 2 Аль-Иттифак Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур Аль-Иттифак 3 : 1 Дамак

Прогноз на матч «Аль-Иттифак» – «Дамак»

Матч обещает быть открытым с обменом голами. Обе команды показывают нестабильную, но атакующую игру. Учитывая домашний статус «Аль-Иттифака» и его преимущество в организации, логично ждать минимального успеха хозяев.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Аль-Иттифак».

Рекомендованные ставки: