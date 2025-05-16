17 мая в рамках 32-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттифак» примет на своем поле «Дамак». Обе команды не решают турнирных задач, но остаются в середине таблицы и нацелены на завершение сезона с положительным результатом. Форма команд схожа: обе забивают, но и допускают ошибки в обороне, что делает встречу потенциально результативной.
«Аль-Иттифак»
Коллектив занимает 7-е место с 43 очками после 31 тура и демонстрирует нестабильную форму. Команда проиграла «Аль-Холуду» (0:1) в последнем туре, хотя ранее уверенно обыграла «Аль-Халидж» и «Аль-Рияд». За пять последних туров «Аль-Иттифак» забил шесть мячей, в среднем 1.20 за матч. В то же время команда пропустила столько же – по 1.20 гола в среднем, что указывает на определeнные проблемы в обороне.
Ключевым игроком остается Джорджиньо Вейналдум, на счету которого 13 мячей в 35 матчах. Его активность в полузащите и участие в атакующих действиях помогают «Аль-Иттифаку» сохранять угрозу у чужих ворот. Команда демонстрирует боевую форму дома, выиграв два из трeх последних матчей.
«Дамак»
Гости идут 10-ми с 34 очками и показывают неустойчивые результаты. Несмотря на победу над «Аль-Раэдом» в последнем туре (1:0), до этого «Дамак» проиграл дважды подряд. Команда забивает стабильно – 7 мячей за 5 матчей (в среднем 1.40 за игру), но при этом допускает множество ошибок в обороне: также 7 пропущенных.
Форма Жоржа-Кевина Нкуду продолжает оставаться основным источником атакующей мощи: 13 голов в 27 играх – отличный показатель. Он забивает даже в тяжeлых матчах, против таких соперников, как «Аль-Наср» и «Аль-Фейха». Однако защита «Дамака» не выдерживает давления – в четырeх последних матчах соперники создавали много моментов.
Факты о командах
«Аль-Иттифак»
- Забивает в 5 из 7 последних матчей
- Пропускает в 3 последних матчах
- В среднем 1.20 гола забито и столько же пропущено за последние 5 матчей
- Победа над «Дамаком» в 4 последних встречах
«Дамак»
- Забивает в 4 матчах подряд
- Пропускает в 4 из 5 последних матчей
- Средняя результативность – 1.40 гола за матч
- Надeжность защиты под вопросом – 7 голов пропущено за 5 туров
Прогноз на матч «Аль-Иттифак» – «Дамак»
Матч обещает быть открытым с обменом голами. Обе команды показывают нестабильную, но атакующую игру. Учитывая домашний статус «Аль-Иттифака» и его преимущество в организации, логично ждать минимального успеха хозяев.
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Аль-Иттифак».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу «Аль-Иттифак» – коэффициент 7.00
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
- Победа «Аль-Иттифак» – коэффициент 2.15