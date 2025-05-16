Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счёт матча «Авангард» – «Муром»: Вторая лига А, 17 мая 2025

16 мая 2025 11:24
Авангард - Муром
17 мая 2025, суббота 14:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 13 тур
Перейти в онлайн матча
5.90
Точный счёт 2:0 в пользу «Авангарда»
Сделать ставку

17 мая на стадионе в Курске состоится матч 13-го тура Второй лиги А между местным «Авангардом» и «Муромом». Обе команды проводят не самые стабильные сезоны, но на фоне полной разрухи в обороне гостей «Авангард» выглядит фаворитом, особенно с учeтом уверенных результатов дома.

«Авангард»

После 12 туров «Авангард» располагается на 4-й позиции с 16 очками. В последних пяти матчах команда выиграла только один раз – дома над лидером «Сибирью» (1:0), при этом трижды проиграла. Очевидная проблема – нестабильная игра в обороне: 10 пропущенных голов за последние 5 игр. Средняя результативность в атаке – 0.6 мяча за игру. Тем не менее, на своeм поле команда играет увереннее: 6 домашних матчей без поражений подтверждают, что дома «Авангард» опасен даже для лидеров турнира.

«Муром»

У «Мурома» положение критическое. Команда идeт на 10-й строчке с 6 очками и имеет худшую оборону турнира. В последних 5 матчах пропущено 13 голов (в среднем 2.6 за игру). Забито лишь 2 мяча – в среднем по 0.4 за игру. За 10 последних выездов в лиге «Муром» не одержал ни одной победы. В последней встрече уступили «Калуге» 0:3. Статистика, форма и мотивация – всe против гостей.

Факты о командах

«Авангард»

  • 4-е место, 16 очков
  • Не проигрывает в 6 домашних матчах
  • В среднем 0.6 гола за игру в атаке
  • В среднем 2.0 гола пропущено за матч

«Муром»

  • 10-е место, 6 очков
  • 13 пропущенных в 5 матчах
  • Не выигрывает в 10 выездных матчах
  • В среднем 0.4 гола за игру

Личные встречи
0% (0)
100% (1)
0% (0)
0
Забитых мячей
0
0
В среднем за матч
0
Крупнейшая победа
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 5 тур
Муром
0 : 0
29.03.2025
Авангард

Прогноз на матч «Авангард» – «Муром»

Домашняя форма «Авангарда» и слабость «Мурома» в защите – ключ к прогнозу. Ожидается доминирование хозяев, особенно при поддержке трибун. При этом общий уровень результативности команд остаeтся низким.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Авангарда»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:0 – коэффициент 5.90
  • Победа «Авангарда» – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – нет – коэффициент 1.70
  • Индивидуальный тотал «Мурома» меньше 0.5 – коэффициент 1.95

5.90
Точный счёт 2:0 в пользу «Авангарда»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна Муром Авангард
Другие прогнозы
Матч завершен
1 : 0
5.80
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Челси - Манчестер Юнайтед
Точный счёт 2:1 в пользу «Челси»
Матч завершен
2 : 0
6.00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Астон Вилла - Тоттенхэм
Точный счёт 2:1 в пользу «Астон Виллы»
Матч завершен
2 : 1
6.10
Португалия. Примейра, 34 тур
Фамаликан - Каза Пиа
Точный счёт 2:1 в пользу «Фамаликана»
Матч завершен
1 : 1
6.10
Португалия. Примейра, 34 тур
Риу Аве - Жил Висенте
Точный счёт 2:1 в пользу «Риу Аве»
Матч завершен
1 : 1
6.10
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Наср - Аль-Таавун
Точный счёт 4:1 в пользу «Аль-Насра»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
  • Читайте нас: 