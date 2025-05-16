17 мая на стадионе в Курске состоится матч 13-го тура Второй лиги А между местным «Авангардом» и «Муромом». Обе команды проводят не самые стабильные сезоны, но на фоне полной разрухи в обороне гостей «Авангард» выглядит фаворитом, особенно с учeтом уверенных результатов дома.

«Авангард»

После 12 туров «Авангард» располагается на 4-й позиции с 16 очками. В последних пяти матчах команда выиграла только один раз – дома над лидером «Сибирью» (1:0), при этом трижды проиграла. Очевидная проблема – нестабильная игра в обороне: 10 пропущенных голов за последние 5 игр. Средняя результативность в атаке – 0.6 мяча за игру. Тем не менее, на своeм поле команда играет увереннее: 6 домашних матчей без поражений подтверждают, что дома «Авангард» опасен даже для лидеров турнира.

«Муром»

У «Мурома» положение критическое. Команда идeт на 10-й строчке с 6 очками и имеет худшую оборону турнира. В последних 5 матчах пропущено 13 голов (в среднем 2.6 за игру). Забито лишь 2 мяча – в среднем по 0.4 за игру. За 10 последних выездов в лиге «Муром» не одержал ни одной победы. В последней встрече уступили «Калуге» 0:3. Статистика, форма и мотивация – всe против гостей.

Факты о командах

«Авангард»

4-е место, 16 очков

Не проигрывает в 6 домашних матчах

В среднем 0.6 гола за игру в атаке

В среднем 2.0 гола пропущено за матч

«Муром»

10-е место, 6 очков

13 пропущенных в 5 матчах

Не выигрывает в 10 выездных матчах

В среднем 0.4 гола за игру

Личные встречи 0% (0) 100% (1) 0% (0) 0 Забитых мячей 0 0 В среднем за матч 0 Крупнейшая победа Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 5 тур Муром 0 : 0 Авангард

Прогноз на матч «Авангард» – «Муром»

Домашняя форма «Авангарда» и слабость «Мурома» в защите – ключ к прогнозу. Ожидается доминирование хозяев, особенно при поддержке трибун. При этом общий уровень результативности команд остаeтся низким.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Авангарда»

Рекомендованные ставки: