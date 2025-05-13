14 мая на стадионе «Астана Арена» состоится четвертьфинальный матч Кубка Казахстана между «Женисом» и «Астаной». Встреча обещает быть интересной с тактической точки зрения: одна команда ставит на оборону и борьбу, вторая – на контроль мяча и регулярное давление у чужих ворот. «Астана» – фаворит не только по турнирному статусу, но и по общей форме, а «Женис» попытается воспользоваться домашним полем, чтобы навязать борьбу и зацепиться за результат.

«Женис»

Хозяева подходят к матчу не в лучшей форме: три домашних поражения подряд, всего три забитых мяча за последние пять игр и ощутимые трудности в атаке. Команда не может найти стабильность впереди и часто уступает инициативу сопернику. В обороне действует с переменным успехом – 5 пропущенных мячей за 5 встреч. В игре против сильного соперника вроде «Астаны» ставка, скорее всего, будет сделана на сдерживание атак и редкие выпады через фланги. На результат может повлиять ранний пропущенный мяч, что уже случалось в недавних встречах с «Актобе» и «Кайратом».

«Астана»

Гости выглядят стабильнее и подходят к матчу с 9 положительными результатами в 11 играх. Команда забивает в 10 матчах подряд, и даже при неидеальной обороне атакующая линия регулярно обеспечивает нужный результат. За 5 последних матчей «Астана» отличилась 7 раз, пропустив 6 голов. Проблемы с надeжностью сдерживаются за счeт постоянного давления на чужие ворота. Команда уверенно использует стандарты и быстрые розыгрыши мяча, а также умеет взвинчивать темп во втором тайме. Кубковый характер матча требует концентрации, но класс игроков и глубина состава на стороне гостей.

Факты о командах

«Женис»

Проиграл 3 последних матча дома

Забивает в среднем 0.6 гола, пропускает 1.0 за игру

Играет от обороны, но допускает ошибки под давлением

«Астана»

Забивает в 10 матчах подряд

В среднем 1.4 гола за матч, пропускает 1.2

Демонстрирует атакующую стабильность

Личные встречи 0% (0) 67% (2) 33% (1) 2 Забитых мячей 4 0.67 В среднем за матч 1.33 Крупнейшая победа 2:0 Самый результативный матч: 2:0 Самая крупная ничья: 1:1 Казахстан. Кубок, 1/4 финала Женис 1 : 1 Астана Казахстан. Премьер-лига, 18 тур Женис 1 : 1 Астана Казахстан. Премьер-лига, 1 тур Астана 2 : 0 Женис

Прогноз на матч «Женис» – «Астана»

Несмотря на кубковый характер встречи и фактор поля, «Астана» выглядит явно сильнее. Команда регулярно забивает, а оборона «Жениса» нестабильна даже на своeм стадионе. «Астана» будет владеть мячом, создавать моменты и в итоге, скорее всего, реализует одно из своих территориальных преимуществ. «Женис» может рассчитывать максимум на ответный мяч, но при текущей атакующей статистике даже это под вопросом. Прогноз: 1:2 в пользу «Астаны».

Рекомендованные ставки и коэффициенты