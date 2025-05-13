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Прогноз на точный счет матча «Женис» – «Астана»: Кубок Казахстана, 1/4 финала, 14 мая 2025

13 мая 2025 11:42
Женис - Астана
14 мая 2025, среда 18:00 | Казахстан. Кубок, 1/4 финала
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5.5
Точный счёт 1:2 в пользу «Астаны»
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14 мая на стадионе «Астана Арена» состоится четвертьфинальный матч Кубка Казахстана между «Женисом» и «Астаной». Встреча обещает быть интересной с тактической точки зрения: одна команда ставит на оборону и борьбу, вторая – на контроль мяча и регулярное давление у чужих ворот. «Астана» – фаворит не только по турнирному статусу, но и по общей форме, а «Женис» попытается воспользоваться домашним полем, чтобы навязать борьбу и зацепиться за результат.

«Женис»

Хозяева подходят к матчу не в лучшей форме: три домашних поражения подряд, всего три забитых мяча за последние пять игр и ощутимые трудности в атаке. Команда не может найти стабильность впереди и часто уступает инициативу сопернику. В обороне действует с переменным успехом – 5 пропущенных мячей за 5 встреч. В игре против сильного соперника вроде «Астаны» ставка, скорее всего, будет сделана на сдерживание атак и редкие выпады через фланги. На результат может повлиять ранний пропущенный мяч, что уже случалось в недавних встречах с «Актобе» и «Кайратом».

«Астана»

Гости выглядят стабильнее и подходят к матчу с 9 положительными результатами в 11 играх. Команда забивает в 10 матчах подряд, и даже при неидеальной обороне атакующая линия регулярно обеспечивает нужный результат. За 5 последних матчей «Астана» отличилась 7 раз, пропустив 6 голов. Проблемы с надeжностью сдерживаются за счeт постоянного давления на чужие ворота. Команда уверенно использует стандарты и быстрые розыгрыши мяча, а также умеет взвинчивать темп во втором тайме. Кубковый характер матча требует концентрации, но класс игроков и глубина состава на стороне гостей.

Факты о командах

«Женис»

  • Проиграл 3 последних матча дома
  • Забивает в среднем 0.6 гола, пропускает 1.0 за игру
  • Играет от обороны, но допускает ошибки под давлением

«Астана»

  • Забивает в 10 матчах подряд
  • В среднем 1.4 гола за матч, пропускает 1.2
  • Демонстрирует атакующую стабильность

Личные встречи
0% (0)
67% (2)
33% (1)
2
Забитых мячей
4
0.67
В среднем за матч
1.33
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  2:0
Самая крупная ничья:  1:1
Казахстан. Кубок, 1/4 финала
Женис
1 : 1
14.05.2025
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Женис
1 : 1
29.09.2024
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Астана
2 : 0
01.03.2024
Женис

Прогноз на матч «Женис» – «Астана»

Несмотря на кубковый характер встречи и фактор поля, «Астана» выглядит явно сильнее. Команда регулярно забивает, а оборона «Жениса» нестабильна даже на своeм стадионе. «Астана» будет владеть мячом, создавать моменты и в итоге, скорее всего, реализует одно из своих территориальных преимуществ. «Женис» может рассчитывать максимум на ответный мяч, но при текущей атакующей статистике даже это под вопросом. Прогноз: 1:2 в пользу «Астаны».

Рекомендованные ставки и коэффициенты

  • Точный счeт 1:2 в пользу «Астаны» – коэффициент 5.50
  • Победа «Астаны» – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.92
  • Индивидуальный тотал «Астаны» больше 1.5 – коэффициент 2.00

5.5
Точный счёт 1:2 в пользу «Астаны»
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Автор: Рассказов Михаил
Казахстан. Кубок Астана Женис
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