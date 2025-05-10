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Прогноз на точный счет матча «Жетысу» – «Окжетпес»: Премьер-лига Казахстана, 11 мая 2025

10 мая 2025 14:01
Жетысу - Окжетпес
11 мая 2025, воскресенье 13:00 | Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
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5.5
Точный счёт 0:1 в пользу «Окжетпеса»
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11 мая на стадионе «Орталык Жетысу» пройдет матч 8-го тура чемпионата Казахстана между «Жетысу» и «Окжетпесом». Хозяева пытаются выбраться из затяжного кризиса, а гости продолжают укреплять свои позиции в середине таблицы и смотрятся гораздо стабильнее.

«Жетысу»

«Жетысу» переживает крайне сложный этап сезона и после 7 туров набрал лишь 4 очка, находясь на 12-й позиции. Команда не выигрывает уже 13 матчей подряд, что является тревожным показателем. Особая проблема – полное отсутствие результативности: за последние 5 матчей коллектив не забил ни одного гола. При этом оборона хотя и действует немного лучше, но всe равно допускает ошибки – 5 пропущенных голов за 5 игр. Дмитрий Шмидт, главный бомбардир команды, забил только один мяч, что символизирует общие трудности в атаке. Последний матч против «Турана» завершился унылыми 0:0, что лишь подтвердило кризис.

«Окжетпес»

«Окжетпес», напротив, демонстрирует хорошую стабильность и идeт на 6-м месте с 11 очками. Команда не проигрывает в 3 последних матчах подряд, включая уверенную победу 2:0 над «Елимаем» на выезде. Лидер атак Даурен Жумат уже забил 4 мяча в сезоне и остаeтся ключевой фигурой впереди. За последние 5 игр команда отличилась 5 раз и пропустила всего 3 мяча, что подчеркивает хороший баланс между атакой и обороной. Коллектив уверенно действует как дома, так и на выезде, и выглядит фаворитом предстоящего матча.

Факты о командах:

«Жетысу»

  • Не выигрывает 13 матчей подряд.
  • В последних 5 матчах: 0 забитых, 5 пропущенных.
  • Средние показатели: 0.00 гола за игру в атаке, 1.00 – в защите.
  • В последних домашних играх играет строго от обороны и почти не создает моментов.

«Окжетпес»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.
  • В последних 5 матчах: 5 забитых, 3 пропущенных.
  • Средние показатели: 1.00 гол за игру в атаке, 0.60 – в обороне.
  • Забивает в 4 последних матчах подряд и уверенно действует на выезде.

Личные встречи
38% (6)
13% (2)
50% (8)
15
Забитых мячей
21
0.94
В среднем за матч
1.31
5:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  1:1
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Жетысу
1 : 3
11.05.2025
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Окжетпес
2 : 1
12.08.2023
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Жетысу
1 : 0
07.05.2023
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Окжетпес
0 : 1
08.11.2020
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Жетысу
1 : 0
11.09.2020
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 32 тур
Окжетпес
1 : 1
03.11.2019
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Окжетпес
0 : 1
10.08.2019
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Жетысу
5 : 1
09.03.2019
Окжетпес
Казахстан. Премьер-Лига, 20 тур
Окжетпес
2 : 0
10.07.2016
Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига, 10 тур
Жетысу
1 : 4
10.05.2016
Окжетпес
Казахстан. Финальный раунд, 30 тур
Окжетпес
1 : 1
25.10.2015
Жетысу
Казахстан. Финальный раунд, 26 тур
Жетысу
0 : 3
19.09.2015
Окжетпес
Казахстан. Премьер-Лига, 14 тур
Жетысу
0 : 1
29.05.2015
Окжетпес
Казахстан. Премьер-Лига, 4 тур
Окжетпес
2 : 0
21.03.2015
Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
23.09.2012
Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига, 11 тур
Жетысу
1 : 0
20.05.2012
Окжетпес
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Прогноз на матч «Жетысу» – «Окжетпес»

Анализ текущей формы показывает очевидное преимущество «Окжетпеса». «Жетысу» выглядит беспомощно впереди и не может забить уже 5 матчей подряд, тогда как гости набрали хороший ритм и стабильно забивают. Ожидается вязкая игра, но более организованный «Окжетпес» должен воспользоваться слабостью соперника и добыть победу. Прогноз – минимальная победа гостей.

Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Окжетпеса».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 0:1 в пользу «Окжетпеса» – коэффициент 5.50
  • Победа «Окжетпеса» с сухим счетом – коэффициент 2.90
  • ТМ 2.5 (тотал меньше 2.5) – коэффициент 1.65

5.5
Точный счёт 0:1 в пользу «Окжетпеса»
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Автор: Миронов Николай
Казахстан. Первая лига Окжетпес Жетысу
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