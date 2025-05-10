11 мая на стадионе «Орталык Жетысу» пройдет матч 8-го тура чемпионата Казахстана между «Жетысу» и «Окжетпесом». Хозяева пытаются выбраться из затяжного кризиса, а гости продолжают укреплять свои позиции в середине таблицы и смотрятся гораздо стабильнее.

«Жетысу»

«Жетысу» переживает крайне сложный этап сезона и после 7 туров набрал лишь 4 очка, находясь на 12-й позиции. Команда не выигрывает уже 13 матчей подряд, что является тревожным показателем. Особая проблема – полное отсутствие результативности: за последние 5 матчей коллектив не забил ни одного гола. При этом оборона хотя и действует немного лучше, но всe равно допускает ошибки – 5 пропущенных голов за 5 игр. Дмитрий Шмидт, главный бомбардир команды, забил только один мяч, что символизирует общие трудности в атаке. Последний матч против «Турана» завершился унылыми 0:0, что лишь подтвердило кризис.

«Окжетпес»

«Окжетпес», напротив, демонстрирует хорошую стабильность и идeт на 6-м месте с 11 очками. Команда не проигрывает в 3 последних матчах подряд, включая уверенную победу 2:0 над «Елимаем» на выезде. Лидер атак Даурен Жумат уже забил 4 мяча в сезоне и остаeтся ключевой фигурой впереди. За последние 5 игр команда отличилась 5 раз и пропустила всего 3 мяча, что подчеркивает хороший баланс между атакой и обороной. Коллектив уверенно действует как дома, так и на выезде, и выглядит фаворитом предстоящего матча.

Факты о командах:

«Жетысу»

Не выигрывает 13 матчей подряд.

В последних 5 матчах: 0 забитых, 5 пропущенных.

Средние показатели: 0.00 гола за игру в атаке, 1.00 – в защите.

В последних домашних играх играет строго от обороны и почти не создает моментов.

«Окжетпес»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.

В последних 5 матчах: 5 забитых, 3 пропущенных.

Средние показатели: 1.00 гол за игру в атаке, 0.60 – в обороне.

Забивает в 4 последних матчах подряд и уверенно действует на выезде.

Личные встречи 38% (6) 13% (2) 50% (8) 15 Забитых мячей 21 0.94 В среднем за матч 1.31 5:1 Крупнейшая победа 4:1 Самый результативный матч: 5:1 Самая крупная ничья: 1:1 Казахстан. Премьер-лига, 8 тур Жетысу 1 : 3 Окжетпес Казахстан. Премьер-лига, 19 тур Окжетпес 2 : 1 Жетысу Казахстан. Премьер-лига, 8 тур Жетысу 1 : 0 Окжетпес Казахстан. Премьер-лига, 18 тур Окжетпес 0 : 1 Жетысу Казахстан. Премьер-лига, 8 тур Жетысу 1 : 0 Окжетпес Казахстан. Премьер-лига, 32 тур Окжетпес 1 : 1 Жетысу Казахстан. Премьер-лига, 22 тур Окжетпес 0 : 1 Жетысу Казахстан. Премьер-лига, 1 тур Жетысу 5 : 1 Окжетпес Казахстан. Премьер-Лига, 20 тур Окжетпес 2 : 0 Жетысу Казахстан. Премьер-Лига, 10 тур Жетысу 1 : 4 Окжетпес Казахстан. Финальный раунд, 30 тур Окжетпес 1 : 1 Жетысу Казахстан. Финальный раунд, 26 тур Жетысу 0 : 3 Окжетпес Казахстан. Премьер-Лига, 14 тур Жетысу 0 : 1 Окжетпес Казахстан. Премьер-Лига, 4 тур Окжетпес 2 : 0 Жетысу Казахстан. Премьер-Лига, 23 тур Окжетпес 1 : 0 Жетысу Казахстан. Премьер-Лига, 11 тур Жетысу 1 : 0 Окжетпес

Прогноз на матч «Жетысу» – «Окжетпес»

Анализ текущей формы показывает очевидное преимущество «Окжетпеса». «Жетысу» выглядит беспомощно впереди и не может забить уже 5 матчей подряд, тогда как гости набрали хороший ритм и стабильно забивают. Ожидается вязкая игра, но более организованный «Окжетпес» должен воспользоваться слабостью соперника и добыть победу. Прогноз – минимальная победа гостей.

Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Окжетпеса».

Рекомендованные ставки: