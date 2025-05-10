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Прогноз на точный счет матча «Аль-Таавун» – «Аль-Кадисия»: Высшая лига Саудовской Аравии, 11 мая 2025

10 мая 2025 12:04
Аль-Таавун - Аль-Кадисия
11 мая 2025, воскресенье 19:15 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
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7.2
Точный счёт 1:2 в пользу «Аль-Кадисии»
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11 мая на стадионе Al Taawoun Club Stadium состоится матч 31-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии между «Аль-Таавуном» и «Аль-Кадисией». Оба коллектива борются за высокие позиции: хозяева занимают 8-е место с 41 очком, а гости уверенно держатся на 5-й строчке с 59 очками. «Аль-Таавун» стремится прервать свою нестабильную серию и закрепить позиции в верхней части таблицы, тогда как «Аль-Кадисия» демонстрирует неплохую форму и надеется продолжить успешное выступление. Матч обещает быть результативным, с акцентом на атакующую игру обеих команд.

«Аль-Таавун»

«Аль-Таавун» испытывает проблемы в последних матчах: команда проиграла трижды за последние пять туров, включая поражение 0:2 от «Аль-Ахли Джидда» в прошлом туре. В атаке коллектив показывает средние результаты – всего 5 голов за последние 5 матчей (1 гол в среднем за игру). Основная сила атаки – Муса Барроу с 17 мячами в 45 матчах сезона. Главной проблемой остаeтся оборона: «Аль-Таавун» пропускает уже пять матчей подряд, допуская в среднем 2 гола за игру. Дома команда играет агрессивно, но слабая защита часто сводит усилия на нет.

«Аль-Кадисия»

«Аль-Кадисия» идeт на хорошем ходу: команда не проигрывает три матча подряд и уверенно держится в зоне лидеров. В последних 5 матчах коллектив стабильно забивает (9 голов, в среднем 1.8 гола за игру) и также пропускает почти в каждом матче – 6 голов за 5 туров (в среднем 1.2 гола за игру). Лидер атаки – Хулиан Киньонес, который оформил 24 гола в 31 матче, что делает его ключевой фигурой нападения. Несмотря на уверенность в атаке, защита остаeтся уязвимой: команда пропускает уже пять матчей подряд и не всегда справляется с быстрыми атаками соперников.

Факты о командах:

«Аль-Таавун»

  • 5 матчей подряд пропускает.
  • В последних 5 матчах: 5 забитых и 10 пропущенных мячей.
  • В среднем 1 гол за матч в атаке и 2 пропущенных (последние 5 игр).
  • Муса Барроу – 17 голов в 45 матчах.

«Аль-Кадисия»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах.
  • Забивает в 6 последних матчах подряд.
  • В последних 5 матчах: 9 забитых и 6 пропущенных мячей.
  • Хулиан Киньонес – 24 гола в 31 матче.

Личные встречи
33% (1)
0% (0)
67% (2)
3
Забитых мячей
4
1
В среднем за матч
1.33
3:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  0:3
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Таавун
0 : 1
11.05.2025
Аль-Кадисия
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0 : 3
07.01.2025
Аль-Кадисия

Прогноз на матч «Аль-Таавун» – «Аль-Кадисия»

Матч обещает быть динамичным и результативным. Обе команды имеют сильные атакующие линии и слабые оборонительные показатели, что создаeт отличные предпосылки для обмена голами. «Аль-Таавун» традиционно опасен на своeм поле, но в обороне остаются большие вопросы. «Аль-Кадисия» стабильно забивает, но также позволяет соперникам создавать моменты. Ожидаем равную борьбу с голами с обеих сторон и минимальным преимуществом гостей, которые выглядят чуть увереннее по текущей форме.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Аль-Кадисия».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:2 в пользу «Аль-Кадисии» – коэффициент 7.20
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
  • Индивидуальный тотал «Аль-Кадисия» больше 1.5 – коэффициент 2.00

7.2
Точный счёт 1:2 в пользу «Аль-Кадисии»
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Автор: Воронцов Егор
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Кадисия Аль-Таавун
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