11 мая на стадионе Al Taawoun Club Stadium состоится матч 31-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии между «Аль-Таавуном» и «Аль-Кадисией». Оба коллектива борются за высокие позиции: хозяева занимают 8-е место с 41 очком, а гости уверенно держатся на 5-й строчке с 59 очками. «Аль-Таавун» стремится прервать свою нестабильную серию и закрепить позиции в верхней части таблицы, тогда как «Аль-Кадисия» демонстрирует неплохую форму и надеется продолжить успешное выступление. Матч обещает быть результативным, с акцентом на атакующую игру обеих команд.

«Аль-Таавун»

«Аль-Таавун» испытывает проблемы в последних матчах: команда проиграла трижды за последние пять туров, включая поражение 0:2 от «Аль-Ахли Джидда» в прошлом туре. В атаке коллектив показывает средние результаты – всего 5 голов за последние 5 матчей (1 гол в среднем за игру). Основная сила атаки – Муса Барроу с 17 мячами в 45 матчах сезона. Главной проблемой остаeтся оборона: «Аль-Таавун» пропускает уже пять матчей подряд, допуская в среднем 2 гола за игру. Дома команда играет агрессивно, но слабая защита часто сводит усилия на нет.

«Аль-Кадисия»

«Аль-Кадисия» идeт на хорошем ходу: команда не проигрывает три матча подряд и уверенно держится в зоне лидеров. В последних 5 матчах коллектив стабильно забивает (9 голов, в среднем 1.8 гола за игру) и также пропускает почти в каждом матче – 6 голов за 5 туров (в среднем 1.2 гола за игру). Лидер атаки – Хулиан Киньонес, который оформил 24 гола в 31 матче, что делает его ключевой фигурой нападения. Несмотря на уверенность в атаке, защита остаeтся уязвимой: команда пропускает уже пять матчей подряд и не всегда справляется с быстрыми атаками соперников.

Факты о командах:

«Аль-Таавун»

5 матчей подряд пропускает.

В последних 5 матчах: 5 забитых и 10 пропущенных мячей.

В среднем 1 гол за матч в атаке и 2 пропущенных (последние 5 игр).

Муса Барроу – 17 голов в 45 матчах.

«Аль-Кадисия»

Не проигрывает в 3 последних матчах.

Забивает в 6 последних матчах подряд.

В последних 5 матчах: 9 забитых и 6 пропущенных мячей.

Хулиан Киньонес – 24 гола в 31 матче.

Личные встречи 33% (1) 0% (0) 67% (2) 3 Забитых мячей 4 1 В среднем за матч 1.33 3:0 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 0:3 Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур Аль-Таавун 0 : 1 Аль-Кадисия Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур Аль-Кадисия 0 : 3 Аль-Таавун Саудовская Аравия. Кубок Короля, 1/4 финала Аль-Таавун 0 : 3 Аль-Кадисия

Прогноз на матч «Аль-Таавун» – «Аль-Кадисия»

Матч обещает быть динамичным и результативным. Обе команды имеют сильные атакующие линии и слабые оборонительные показатели, что создаeт отличные предпосылки для обмена голами. «Аль-Таавун» традиционно опасен на своeм поле, но в обороне остаются большие вопросы. «Аль-Кадисия» стабильно забивает, но также позволяет соперникам создавать моменты. Ожидаем равную борьбу с голами с обеих сторон и минимальным преимуществом гостей, которые выглядят чуть увереннее по текущей форме.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Аль-Кадисия».

Рекомендованные ставки: