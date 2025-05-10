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Прогноз на точный счет матча «Спартак Кострома» – «Родина-2»: Вторая лига А, 11 мая 2025

10 мая 2025 11:11
Спартак К - Родина-2
11 мая 2025, воскресенье 16:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
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5.8
Точный счет 2:0 в пользу «Спартак Кострома»
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11 мая в рамках 12-го тура Второй лиги А «Спартак Кострома» примет на своем поле «Родину-2». Ожидается интересное противостояние: хозяева уверенно лидируют в турнире, а гости, несмотря на спад, стремятся прервать свою неудачную серию и закрепиться в середине таблицы.

«Спартак Кострома»

«Спартак Кострома» продолжает демонстрировать стабильную и уверенную игру, занимая первую строчку таблицы с 23 очками после 11 матчей. Команда не проигрывает уже семь встреч подряд, показывая сильную атакующую линию: 9 забитых мячей в последних пяти матчах. При этом защита также действует надежно: всего 3 пропущенных мяча за пять туров. Средний показатель результативности команды – 1.80 гола за игру – подтверждает статус фаворита матча. Особенно впечатляет серия из 14 матчей подряд с забитыми мячами, что делает «Спартак Кострома» одной из самых стабильных команд турнира.

«Родина-2»

«Родина-2» находится на восьмом месте, имея 12 очков после 11 туров. Команда переживает трудный отрезок: она не побеждает уже пять матчей подряд. Несмотря на это, «Родина-2» старается держаться на плаву и забивает в 4 последних матчах, пусть и с минимальной результативностью: всего 1 гол в последних пяти играх. Средняя результативность гостей составляет 0.20 гола за матч, что подчеркивает проблемы в атаке. Оборона же выглядит крепко: всего 3 пропущенных мяча за последние пять встреч (по 0.60 гола за игру).

Факты о командах:

«Спартак Кострома»

  • Не проигрывает в 7 последних матчах.

  • Забивает в 14 последних матчах.

  • В среднем 1.80 гола за игру (последние 5 матчей).

  • В среднем 0.60 пропущенных гола за игру (последние 5 матчей).

«Родина-2»

  • Не выигрывает в 5 последних матчах.
  • Забивает в 4 последних матчах.
  • В среднем 0.20 гола за игру (последние 5 матчей).
  • В среднем 0.60 пропущенных гола за игру (последние 5 матчей).

Личные встречи
50% (1)
0% (0)
50% (1)
3
Забитых мячей
2
1.5
В среднем за матч
1
2:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:1
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
Спартак К
2 : 0
11.05.2025
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Родина-2
2 : 1
23.03.2025
Спартак К

Прогноз на матч «Спартак Кострома» – «Родина-2»

Форма «Спартака Кострома» позволяет считать их фаворитом встречи. Команда стабильно забивает и мало пропускает, тогда как у «Родины-2» наблюдаются большие проблемы с результативностью. Гости вряд ли смогут удивить лидера турнира, хотя оборона гостей не позволит хозяевам разгуляться на полную. Исходя из статистики, оптимальным выглядит прогноз на минимальную победу «Спартака Кострома».

Прогноз на точный счет: 2:0 в пользу «Спартак Кострома».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счет 2:0 в пользу «Спартак Кострома» – коэффициент 5.80
  • Победа «Спартак Кострома» – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Спартак Кострома» больше 1.5 – коэффициент 2.00

5.8
Точный счет 2:0 в пользу «Спартак Кострома»
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Автор: Воронцов Егор
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Родина-2 Спартак К
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