10 мая на стадионе «Реджеп Тайип Эрдоган» в Стамбуле состоится матч 35-го тура Суперлиги Турции, где «Эюпспор» примет «Касымпашу». Обе команды борются за высокие позиции в турнирной таблице, однако в последние недели демонстрируют разные тенденции. «Эюпспор» переживает спад, тогда как «Касымпаша» выглядит более устойчиво и способна навязать борьбу даже в гостях. Этот матч важен для обеих сторон с точки зрения престижа и турнирных амбиций.

«Эюпспор»

Хозяева занимают 6-е место с 50 очками после 33 туров. Команда в последних турах резко сдала: три поражения подряд, включая крупное фиаско от «Галатасарая» (1:5) и беззубая игра против «Самсунспора» (0:3). При этом в последних пяти матчах клуб забил 8 мячей (1.60 в среднем), но пропустил 9 голов (1.80 за игру). Лидер атаки Маме Тьям продолжает быть ключевым игроком с 15 голами в сезоне, однако защита команды не выдерживает нагрузки.

«Касымпаша»

Гости идут 9-ми в таблице с 43 очками после 32 туров. «Касымпаша» демонстрирует боевую форму: команда не проигрывает в 5 из 7 последних матчей. В последних пяти встречах было забито 7 голов (1.40 за игру), а пропущено всего 4 (0.80 за игру). В атаке выделяется Нуну Да Кошта с 10 мячами. Команда уверенно чувствует себя и на выезде, а стабильность обороны позволяет рассчитывать на положительный результат.

Факты о командах:

«Эюпспор»

Проигрывает в 3 последних матчах

Пропускает в среднем 1.80 гола за игру (последние 5 матчей)

Забивает в среднем 1.60 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в 3 последних матчах

«Касымпаша»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Забивает в среднем 1.40 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру (последние 5 матчей)

Забивает в 5 из 7 последних матчей

Пропускает в 4 последних матчах

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (2) 0 Забитых мячей 5 0 В среднем за матч 2.5 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 0:3 Турция. Суперлига, 35 тур Эюпспор 0 : 3 Касымпаша Турция. Суперлига, 16 тур Касымпаша 2 : 0 Эюпспор

Прогноз на матч «Эюпспор» – «Касымпаша»

Статистика говорит в пользу результативной игры. «Эюпспор» хоть и переживает спад, всe же регулярно забивает, особенно дома. «Касымпаша» демонстрирует стабильную атаку и уверенную оборону, что позволит им воспользоваться слабостями соперника. Ожидается упорная борьба с голами с обеих сторон. Учитывая показатели, стоит ждать минимальной победы гостей.

Прогноз на точный счет: 1:2 в пользу «Касымпаши».

Рекомендованные ставки: