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Прогноз на точный счет матча «Аль-Холуд» – «Аль-Иттифак»: Высшая лига Саудовской Аравии, 10 мая 2025

09 мая 2025 12:42
Аль-Холуд - Аль-Иттифак
10 мая 2025, суббота 19:20 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
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6.1
Точный счёт 1:2 в пользу «Аль-Иттифак»
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10 мая на стадионе Ar-Rass в рамках 31-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии «Аль-Холуд» сыграет с «Аль-Иттифак». Хозяева ведут борьбу за выживание и находятся в опасной зоне, проиграв шесть матчей подряд. Гости, напротив, уверенно держатся в верхней части таблицы и продолжают борьбу за место в первой пятeрке. Матч обещает быть напряжeнным, с преимуществом гостей, но с возможностями для обеих команд создать моменты.

«Аль-Холуд»

После 30 туров «Аль-Холуд» набрал 31 очко и занимает 14-е место. Команда находится в глубоком кризисе: шесть поражений подряд и 12 пропущенных мячей в последних пяти встречах. В атаке также наблюдается спад – всего два забитых гола за пять матчей (0.40 в среднем за игру). Лидером нападения остаeтся Мизьян Маолида с 14 мячами за сезон, но даже он не спасает ситуацию. Оборона регулярно проваливается: команда пропускает в 9 матчах подряд (в среднем 2.40 за игру), что и делает их аутсайдером в этом матче.

«Аль-Иттифак»

«Аль-Иттифак» после 30 туров находится на 7-м месте с 43 очками. Команда демонстрирует стабильную игру и не проигрывает в 9 из 11 последних гостевых встреч. За последние пять матчей «Аль-Иттифак» забил 7 голов (в среднем 1.40 за игру) и пропустил 6 (1.20 в среднем), что говорит о не самой надeжной защите. В нападении выделяется Джорджиньо Вейналдум, который забил 13 голов за сезон. Команда стабильно забивает, отличившись в каждом из пяти последних матчей.

Факты о командах:

«Аль-Холуд»

  • Проигрывает в 6 последних матчах.
  • Пропускает в 9 последних матчах.
  • В среднем 0.40 гола за матч в атаке, 2.40 – пропущенных (последние 5 игр).

«Аль-Иттифак»

  • Забивает в 5 последних матчах.
  • Не проигрывает в 9 из 11 последних выездных матчей.
  • В среднем 1.40 гола за матч в атаке, 1.20 – пропущенных (последние 5 игр).

Личные встречи
100% (2)
0% (0)
0% (0)
4
Забитых мячей
2
2
В среднем за матч
1
3:2
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  2:3
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Холуд
1 : 0
10.05.2025
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Иттифак
2 : 3
10.01.2025
Аль-Холуд

Прогноз на матч «Аль-Холуд» – «Аль-Иттифак»

Исходя из текущей формы команд, «Аль-Иттифак» является фаворитом встречи. Команда стабильно набирает очки и показывает хорошую игру в атаке, в то время как «Аль-Холуд» переживает затяжной спад с большим количеством пропущенных голов. Гости, скорее всего, воспользуются слабостью обороны хозяев и добьются победы. Учитывая неидеальную оборону «Аль-Иттифак», хозяева могут рассчитывать на гол престижа, но итоговый результат, вероятно, останется за гостями.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Аль-Иттифак».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:2 в пользу «Аль-Иттифак» – коэффициент 6.10
  • Победа «Аль-Иттифак» – коэффициент 2.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80

6.1
Точный счёт 1:2 в пользу «Аль-Иттифак»
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Автор: Мещеряков Денис
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Иттифак Аль-Холуд
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