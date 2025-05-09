10 мая на стадионе Ar-Rass в рамках 31-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии «Аль-Холуд» сыграет с «Аль-Иттифак». Хозяева ведут борьбу за выживание и находятся в опасной зоне, проиграв шесть матчей подряд. Гости, напротив, уверенно держатся в верхней части таблицы и продолжают борьбу за место в первой пятeрке. Матч обещает быть напряжeнным, с преимуществом гостей, но с возможностями для обеих команд создать моменты.

«Аль-Холуд»

После 30 туров «Аль-Холуд» набрал 31 очко и занимает 14-е место. Команда находится в глубоком кризисе: шесть поражений подряд и 12 пропущенных мячей в последних пяти встречах. В атаке также наблюдается спад – всего два забитых гола за пять матчей (0.40 в среднем за игру). Лидером нападения остаeтся Мизьян Маолида с 14 мячами за сезон, но даже он не спасает ситуацию. Оборона регулярно проваливается: команда пропускает в 9 матчах подряд (в среднем 2.40 за игру), что и делает их аутсайдером в этом матче.

«Аль-Иттифак»

«Аль-Иттифак» после 30 туров находится на 7-м месте с 43 очками. Команда демонстрирует стабильную игру и не проигрывает в 9 из 11 последних гостевых встреч. За последние пять матчей «Аль-Иттифак» забил 7 голов (в среднем 1.40 за игру) и пропустил 6 (1.20 в среднем), что говорит о не самой надeжной защите. В нападении выделяется Джорджиньо Вейналдум, который забил 13 голов за сезон. Команда стабильно забивает, отличившись в каждом из пяти последних матчей.

Факты о командах:

«Аль-Холуд»

Проигрывает в 6 последних матчах.

Пропускает в 9 последних матчах.

В среднем 0.40 гола за матч в атаке, 2.40 – пропущенных (последние 5 игр).

«Аль-Иттифак»

Забивает в 5 последних матчах.

Не проигрывает в 9 из 11 последних выездных матчей.

В среднем 1.40 гола за матч в атаке, 1.20 – пропущенных (последние 5 игр).

Личные встречи 100% (2) 0% (0) 0% (0) 4 Забитых мячей 2 2 В среднем за матч 1 3:2 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 2:3 Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур Аль-Холуд 1 : 0 Аль-Иттифак Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур Аль-Иттифак 2 : 3 Аль-Холуд

Прогноз на матч «Аль-Холуд» – «Аль-Иттифак»

Исходя из текущей формы команд, «Аль-Иттифак» является фаворитом встречи. Команда стабильно набирает очки и показывает хорошую игру в атаке, в то время как «Аль-Холуд» переживает затяжной спад с большим количеством пропущенных голов. Гости, скорее всего, воспользуются слабостью обороны хозяев и добьются победы. Учитывая неидеальную оборону «Аль-Иттифак», хозяева могут рассчитывать на гол престижа, но итоговый результат, вероятно, останется за гостями.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Аль-Иттифак».

Рекомендованные ставки: