10 мая в рамках 12-го тура Второй лиги А состоится матч между командами «Муром» и «Калуга». Игра пройдeт на поле хозяев, где «Муром» постарается исправить непростое положение в таблице. «Калуга», напротив, демонстрирует более стабильную форму и стремится закрепиться в середине таблицы. Обе команды показывают разные уровни организации игры: у хозяев – серьeзные проблемы в защите, а гости уверенно забивают почти в каждом матче.

«Муром»

После 11 туров команда занимает 10-е место с 6 очками и одной из худших разниц мячей в турнире. В последних 5 матчах «Муром» забил всего 3 гола (в среднем 0.60 за игру) и пропустил 12 (2.40 за игру). Победа над «Динамо Киров» (2:1) немного подняла боевой дух команды, однако общая форма остаeтся слабой: оборона часто ошибается, а атака не демонстрирует остроты. Особенно заметно, что команда пропускает в каждом из последних 5 матчей.

«Калуга»

«Калуга» занимает 7-е место с 13 очками после 11 матчей. Команда уверенно показывает себя в атаке: за последние 5 игр забила 7 голов (в среднем 1.40 за игру), а серия из 6 матчей с голами подряд подтверждает хорошую форму линии нападения. В обороне команда также относительно стабильна, пропуская по 1 голу за матч в среднем (5 за последние 5 игр). Несмотря на минимальное поражение в крайнем туре (1:2 от «Динамо-2»), команда демонстрирует боеспособность и набирает очки на регулярной основе.

Факты о командах:

«Муром»

Пропускает в 5 последних матчах.

В среднем 0.60 гола за игру (последние 5 матчей).

Пропускает в среднем 2.40 гола за матч.

Лишь одна победа в последних 5 играх.

«Калуга»

Забивает в 6 последних матчах подряд.

В среднем 1.40 гола за игру (последние 5 матчей).

Пропускает в среднем 1.00 гола за матч.

Не проигрывает в 5 из 7 последних игр.

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (2) 1 Забитых мячей 5 0.5 В среднем за матч 2.5 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 0:3 Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур Муром 0 : 3 Калуга Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 4 тур Калуга 2 : 1 Муром

Прогноз на матч «Муром» – «Калуга»

На текущий момент «Калуга» выглядит заметно сильнее своего соперника. У «Мурома» большие проблемы в защите, что позволит гостям создать достаточно моментов у ворот хозяев. При этом «Муром» редко радует болельщиков результативной игрой. Ожидается матч с преимуществом гостей, которые, скорее всего, сумеют реализовать минимум два момента. «Муром» способен зацепиться за гол в случае ошибки соперника, но общая картина говорит о преимуществе «Калуги».

Прогноз на точный счет: 1:2 в пользу «Калуги».

Рекомендованные ставки: