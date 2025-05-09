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Прогноз на точный счет матча «Муром» – «Калуга»: Вторая лига А, 10 мая 2025

09 мая 2025 10:52
Муром - Калуга
10 мая 2025, суббота 17:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
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6.5
Точный счет 1:2 в пользу «Калуги»
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10 мая в рамках 12-го тура Второй лиги А состоится матч между командами «Муром» и «Калуга». Игра пройдeт на поле хозяев, где «Муром» постарается исправить непростое положение в таблице. «Калуга», напротив, демонстрирует более стабильную форму и стремится закрепиться в середине таблицы. Обе команды показывают разные уровни организации игры: у хозяев – серьeзные проблемы в защите, а гости уверенно забивают почти в каждом матче.

«Муром»

После 11 туров команда занимает 10-е место с 6 очками и одной из худших разниц мячей в турнире. В последних 5 матчах «Муром» забил всего 3 гола (в среднем 0.60 за игру) и пропустил 12 (2.40 за игру). Победа над «Динамо Киров» (2:1) немного подняла боевой дух команды, однако общая форма остаeтся слабой: оборона часто ошибается, а атака не демонстрирует остроты. Особенно заметно, что команда пропускает в каждом из последних 5 матчей.

«Калуга»

«Калуга» занимает 7-е место с 13 очками после 11 матчей. Команда уверенно показывает себя в атаке: за последние 5 игр забила 7 голов (в среднем 1.40 за игру), а серия из 6 матчей с голами подряд подтверждает хорошую форму линии нападения. В обороне команда также относительно стабильна, пропуская по 1 голу за матч в среднем (5 за последние 5 игр). Несмотря на минимальное поражение в крайнем туре (1:2 от «Динамо-2»), команда демонстрирует боеспособность и набирает очки на регулярной основе.

Факты о командах:

«Муром»

  • Пропускает в 5 последних матчах.
  • В среднем 0.60 гола за игру (последние 5 матчей).
  • Пропускает в среднем 2.40 гола за матч.
  • Лишь одна победа в последних 5 играх.

«Калуга»

  • Забивает в 6 последних матчах подряд.
  • В среднем 1.40 гола за игру (последние 5 матчей).
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за матч.
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних игр.

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (2)
1
Забитых мячей
5
0.5
В среднем за матч
2.5
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  0:3
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Муром
0 : 3
10.05.2025
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 4 тур
Калуга
2 : 1
22.03.2025
Муром

Прогноз на матч «Муром» – «Калуга»

На текущий момент «Калуга» выглядит заметно сильнее своего соперника. У «Мурома» большие проблемы в защите, что позволит гостям создать достаточно моментов у ворот хозяев. При этом «Муром» редко радует болельщиков результативной игрой. Ожидается матч с преимуществом гостей, которые, скорее всего, сумеют реализовать минимум два момента. «Муром» способен зацепиться за гол в случае ошибки соперника, но общая картина говорит о преимуществе «Калуги».

Прогноз на точный счет: 1:2 в пользу «Калуги».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счет 1:2 в пользу «Калуги» – коэффициент 6.50
  • Победа «Калуги» – коэффициент 2.10
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Калуги» больше 1.5 – коэффициент 2.20

6.5
Точный счет 1:2 в пользу «Калуги»
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Автор: Воронцов Егор
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна Калуга Муром
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