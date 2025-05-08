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Аль-Иттихад - Аль-Кадисия: прогноз на матч Финал Саудовская Аравия. Кубок Короля – 31 мая

08 мая 2025 10:16
Аль-Иттихад - Аль-Кадисия
31 мая 2025, суббота 21:00 | Саудовская Аравия. Кубок Короля, Финал
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7.0
Точный счёт 2:1 в пользу «Аль-Иттихада»
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9 мая состоится финал Кубка короля Саудовской Аравии между «Аль-Иттихад» и «Аль-Кадисия». Обе команды демонстрируют отличную форму и намерены завоевать трофей. «Аль-Иттихад» уверенно прошeл весь турнирный путь, побеждая в четырeх последних матчах. «Аль-Кадисия» также выступает стабильно, одержав четыре победы подряд в кубковом розыгрыше. Матч обещает быть напряжeнным и результативным, с высокой вероятностью обмена голами.

«Аль-Иттихад»

«Аль-Иттихад» подходит к финалу с впечатляющей серией из четырeх побед подряд в Кубке короля, забивая в каждом из этих матчей. За последние пять игр команда отличилась 10 раз (средний показатель 2 гола за игру), но также пропустила 8 мячей (1.6 за игру). Команда славится мощным нападением и стабильностью: забивает в 29 из 30 последних встреч. При этом оборона не всегда надeжна, что подтверждается тремя подряд матчами с пропущенными голами. Главная сила «Аль-Иттихад» – это атакующая игра, способная создать давление на любого соперника.

«Аль-Кадисия»

«Аль-Кадисия» не отстаeт по результативности и уверенности. Коллектив выиграл четыре последних матча Кубка короля и забивал в каждом из них. За последние пять игр команда отметилась 9 забитыми мячами (1.8 за игру), пропустив при этом 6 голов (1.2 за игру). «Аль-Кадисия» демонстрирует грамотную игру в атаке и неплохую организацию в обороне, но в матчах против сильных соперников иногда испытывает трудности. Финал Кубка станет серьeзной проверкой их прочности и эффективности.

Факты о командах

«Аль-Иттихад»

  • Побеждает в 4 последних матчах Кубка короля.
  • В среднем 2.0 гола за матч (последние 5 игр).
  • В среднем 1.6 гола пропускает за матч.
  • Забивает в 29 из 30 последних матчей.
  • Не проигрывает в 13 из 15 последних матчей.

«Аль-Кадисия»

  • Побеждает в 4 последних матчах Кубка короля.
  • В среднем 1.8 гола за матч (последние 5 игр).
  • В среднем 1.2 гола пропускает за матч.
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.

Личные встречи
50% (1)
50% (1)
0% (0)
4
Забитых мячей
2
2
В среднем за матч
1
3:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  1:1
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
Аль-Кадисия
1 : 1
06.03.2025
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
Аль-Иттихад
3 : 1
19.10.2024
Аль-Кадисия

Прогноз на матч «Аль-Иттихад» – «Аль-Кадисия»

Матч обещает быть равным и напряжeнным, учитывая форму обеих команд. «Аль-Иттихад» выглядит фаворитом за счeт стабильной результативности и богатого опыта в решающих матчах, но «Аль-Кадисия» точно не сдастся без боя и постарается использовать слабости в обороне соперника. Ожидается результативная игра с забитыми мячами с обеих сторон. Оптимальный прогноз – победа «Аль-Иттихад» с минимальным перевесом.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Аль-Иттихад».

Рекомендованные ставки

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Аль-Иттихада» – коэффициент 7.00
  • Победа «Аль-Иттихад» – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
  • Индивидуальный тотал «Аль-Иттихад» больше 1.5 – коэффициент 1.95

7.0
Точный счёт 2:1 в пользу «Аль-Иттихада»
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Автор: Мещеряков Денис
Саудовская Аравия. Кубок Короля Аль-Кадисия Аль-Иттихад
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