9 мая состоится финал Кубка короля Саудовской Аравии между «Аль-Иттихад» и «Аль-Кадисия». Обе команды демонстрируют отличную форму и намерены завоевать трофей. «Аль-Иттихад» уверенно прошeл весь турнирный путь, побеждая в четырeх последних матчах. «Аль-Кадисия» также выступает стабильно, одержав четыре победы подряд в кубковом розыгрыше. Матч обещает быть напряжeнным и результативным, с высокой вероятностью обмена голами.

«Аль-Иттихад»

«Аль-Иттихад» подходит к финалу с впечатляющей серией из четырeх побед подряд в Кубке короля, забивая в каждом из этих матчей. За последние пять игр команда отличилась 10 раз (средний показатель 2 гола за игру), но также пропустила 8 мячей (1.6 за игру). Команда славится мощным нападением и стабильностью: забивает в 29 из 30 последних встреч. При этом оборона не всегда надeжна, что подтверждается тремя подряд матчами с пропущенными голами. Главная сила «Аль-Иттихад» – это атакующая игра, способная создать давление на любого соперника.

«Аль-Кадисия»

«Аль-Кадисия» не отстаeт по результативности и уверенности. Коллектив выиграл четыре последних матча Кубка короля и забивал в каждом из них. За последние пять игр команда отметилась 9 забитыми мячами (1.8 за игру), пропустив при этом 6 голов (1.2 за игру). «Аль-Кадисия» демонстрирует грамотную игру в атаке и неплохую организацию в обороне, но в матчах против сильных соперников иногда испытывает трудности. Финал Кубка станет серьeзной проверкой их прочности и эффективности.

Факты о командах

«Аль-Иттихад»

Побеждает в 4 последних матчах Кубка короля.

В среднем 2.0 гола за матч (последние 5 игр).

В среднем 1.6 гола пропускает за матч.

Забивает в 29 из 30 последних матчей.

Не проигрывает в 13 из 15 последних матчей.

«Аль-Кадисия»

Побеждает в 4 последних матчах Кубка короля.

В среднем 1.8 гола за матч (последние 5 игр).

В среднем 1.2 гола пропускает за матч.

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.

Прогноз на матч «Аль-Иттихад» – «Аль-Кадисия»

Матч обещает быть равным и напряжeнным, учитывая форму обеих команд. «Аль-Иттихад» выглядит фаворитом за счeт стабильной результативности и богатого опыта в решающих матчах, но «Аль-Кадисия» точно не сдастся без боя и постарается использовать слабости в обороне соперника. Ожидается результативная игра с забитыми мячами с обеих сторон. Оптимальный прогноз – победа «Аль-Иттихад» с минимальным перевесом.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Аль-Иттихад».

Рекомендованные ставки