8 мая на стадионе ЦСК Витебский состоится ответный матч полуфинала Кубка Беларуси между «МЛ Витебск» и «Торпедо-БелАЗ». Первая встреча завершилась без голов (0:0), что оставляет обеим командам шанс на проход в финал. «МЛ Витебск» будет нацелен на победу, играя дома, в то время как «Торпедо-БелАЗ» будет стремиться к контратакующей игре, учитывая минимальное количество пропущенных голов в последних встречах.

«МЛ Витебск»

«МЛ Витебск» продолжает впечатлять в Кубке Беларуси, не проигрывая в 20 последних матчах. В последних 5 играх они забили 8 голов, что дает в среднем 1.6 гола за матч, при этом пропустив лишь 2 мяча. Особенно важно отметить их защиту, пропускающую в среднем только 0.4 гола за игру в последних 5 встречах. Это свидетельствует о стабильности и организованности обороны. В атаке команда выглядит уверенно и, несмотря на то, что в последних играх не было крупных побед, они продемонстрировали хорошую форму. Матч против «Торпедо-БелАЗ» станет решающим, и на домашней арене они должны быть фаворитами.

«Торпедо-БелАЗ»

«Торпедо-БелАЗ» также находится в хорошей форме, не проигрывая в последних 14 матчах. Команда забивает немного – в среднем 0.8 гола за игру в последних 5 матчах, но также пропускает в среднем 0.4 гола, что делает их одной из лучших команд по обороне в турнире. В последних играх Кубка Беларуси «Торпедо-БелАЗ» продемонстрировал свои оборонительные качества, не пропустив ни одного гола в 3 последних матчах. Однако в атаке у них наблюдаются проблемы с результативностью, что осложняет задачу в ответной встрече с «МЛ Витебск». Команда будет полагаться на контратаки и надеяться на ошибки соперника.

Факты о командах

«МЛ Витебск»

Не проигрывает в 20 последних матчах.

В последних 5 играх забивает в среднем 1.6 гола за матч.

В последних 5 играх пропускает в среднем 0.4 гола за игру.

В Кубке Беларуси не проигрывает в последних 3 матчах.

Играет дома, что является значительным преимуществом.

«Торпедо-БелАЗ»

Не проигрывает в 14 последних матчах.

В последних 5 играх забивает в среднем 0.8 гола за матч.

В последних 5 играх пропускает в среднем 0.4 гола за игру.

В Кубке Беларуси не пропускает в 3 последних матчах.

Играет в гостях, что добавляет трудностей в этом матче.

Личные встречи 0% (0) 67% (2) 33% (1) 1 Забитых мячей 2 0.33 В среднем за матч 0.67 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч: 0:1 Самая крупная ничья: 1:1 Беларусь. Кубок, 1/2 финала МЛ Витебск 0 : 1 Торпедо-БелАЗ Беларусь. Высшая лига, 6 тур Торпедо-БелАЗ 1 : 1 МЛ Витебск Беларусь. Кубок, 1/2 финала Торпедо-БелАЗ 0 : 0 МЛ Витебск

Прогноз на матч «МЛ Витебск» – «Торпедо-БелАЗ»

Ответный матч в Кубке Беларуси обещает быть напряжeнным, учитывая, что в первой встрече не было забито голов. «МЛ Витебск» выглядит более предпочтительным кандидатом на победу, учитывая их стабильную форму, хорошую защиту и атакующие способности. Команда забивает достаточно для победы, и дома они обычно сильны. «Торпедо-БелАЗ» будет полагаться на свою оборону, но проблемы в атаке могут стать их ахиллесовой пятой. Прогнозируется, что «МЛ Витебск» одержит победу, но матч не будет очень результативным.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «МЛ Витебск».

Рекомендованные ставки