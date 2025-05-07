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Прогноз на точный счет матча «МЛ Витебск» – «Торпедо-БелАЗ»: Кубок Беларуси, 8 мая 2025

07 мая 2025 10:46
МЛ Витебск - Торпедо-БелАЗ
08 мая 2025, четверг 20:00 | Беларусь. Кубок, 1/2 финала
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6.5
Точный счёт 1:0 в пользу «МЛ Витебск»
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8 мая на стадионе ЦСК Витебский состоится ответный матч полуфинала Кубка Беларуси между «МЛ Витебск» и «Торпедо-БелАЗ». Первая встреча завершилась без голов (0:0), что оставляет обеим командам шанс на проход в финал. «МЛ Витебск» будет нацелен на победу, играя дома, в то время как «Торпедо-БелАЗ» будет стремиться к контратакующей игре, учитывая минимальное количество пропущенных голов в последних встречах.

«МЛ Витебск»

«МЛ Витебск» продолжает впечатлять в Кубке Беларуси, не проигрывая в 20 последних матчах. В последних 5 играх они забили 8 голов, что дает в среднем 1.6 гола за матч, при этом пропустив лишь 2 мяча. Особенно важно отметить их защиту, пропускающую в среднем только 0.4 гола за игру в последних 5 встречах. Это свидетельствует о стабильности и организованности обороны. В атаке команда выглядит уверенно и, несмотря на то, что в последних играх не было крупных побед, они продемонстрировали хорошую форму. Матч против «Торпедо-БелАЗ» станет решающим, и на домашней арене они должны быть фаворитами.

«Торпедо-БелАЗ»

«Торпедо-БелАЗ» также находится в хорошей форме, не проигрывая в последних 14 матчах. Команда забивает немного – в среднем 0.8 гола за игру в последних 5 матчах, но также пропускает в среднем 0.4 гола, что делает их одной из лучших команд по обороне в турнире. В последних играх Кубка Беларуси «Торпедо-БелАЗ» продемонстрировал свои оборонительные качества, не пропустив ни одного гола в 3 последних матчах. Однако в атаке у них наблюдаются проблемы с результативностью, что осложняет задачу в ответной встрече с «МЛ Витебск». Команда будет полагаться на контратаки и надеяться на ошибки соперника.

Факты о командах

«МЛ Витебск»

  • Не проигрывает в 20 последних матчах.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.6 гола за матч.
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 0.4 гола за игру.
  • В Кубке Беларуси не проигрывает в последних 3 матчах.
  • Играет дома, что является значительным преимуществом.

«Торпедо-БелАЗ»

  • Не проигрывает в 14 последних матчах.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.8 гола за матч.
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 0.4 гола за игру.
  • В Кубке Беларуси не пропускает в 3 последних матчах.
  • Играет в гостях, что добавляет трудностей в этом матче.

Личные встречи
0% (0)
67% (2)
33% (1)
1
Забитых мячей
2
0.33
В среднем за матч
0.67
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  0:1
Самая крупная ничья:  1:1
Беларусь. Кубок, 1/2 финала
МЛ Витебск
0 : 1
08.05.2025
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
27.04.2025
МЛ Витебск
Беларусь. Кубок, 1/2 финала
Торпедо-БелАЗ
0 : 0
16.04.2025
МЛ Витебск

Прогноз на матч «МЛ Витебск» – «Торпедо-БелАЗ»

Ответный матч в Кубке Беларуси обещает быть напряжeнным, учитывая, что в первой встрече не было забито голов. «МЛ Витебск» выглядит более предпочтительным кандидатом на победу, учитывая их стабильную форму, хорошую защиту и атакующие способности. Команда забивает достаточно для победы, и дома они обычно сильны. «Торпедо-БелАЗ» будет полагаться на свою оборону, но проблемы в атаке могут стать их ахиллесовой пятой. Прогнозируется, что «МЛ Витебск» одержит победу, но матч не будет очень результативным.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «МЛ Витебск».

Рекомендованные ставки

  • Точный счeт 1:0 в пользу «МЛ Витебск» – коэффициент 6.50
  • Победа «МЛ Витебск» – коэффициент 2.10
  • Обе команды не забьют – коэффициент 2.30
  • Индивидуальный тотал «Торпедо-БелАЗ» меньше 0.5 – коэффициент 3.20

6.5
Точный счёт 1:0 в пользу «МЛ Витебск»
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Автор: Гроховский Сергей
Беларусь. Кубок Торпедо-БелАЗ МЛ Витебск
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