3 мая на стадионе «Мунайши» состоится матч 7-го тура Премьер-лиги Казахстана между «Атырау» и «Ордабасы». Хозяева продолжают искать пути к первой победе в сезоне, а гости набрали хороший ход, одержав три победы подряд. Для «Атырау» этот матч – шанс прервать затяжную серию неудач, а «Ордабасы» постарается укрепить свои позиции в верхней части таблицы.
«Атырау»
«Атырау» переживает крайне сложный старт сезона. Команда проиграла 7 матчей подряд, набрав лишь 3 очка за 7 туров. В последних 5 играх «Атырау» забил только 3 гола (в среднем 0.60 за игру), при этом пропустив сразу 14 мячей (в среднем 2.80 за игру). Команда пропускает в 8 матчах подряд, что говорит о серьeзных проблемах в обороне. Лидер атаки Матеус Барбоза забил лишь 2 гола в 8 матчах, что явно не соответствует ожиданиям болельщиков.
Коллектив старается действовать агрессивнее в атаке, но отсутствие надeжности в защите сводит усилия на нет. На своeм поле «Атырау» не выигрывал в последних 5 матчах, и против грозного соперника задачи на предстоящую игру выглядят крайне сложными.
«Ордабасы»
«Ордабасы» демонстрирует уверенный футбол, одержав три победы подряд в Премьер-лиге. Команда идeт на 8-м месте с 8 очками, но по качеству игры выглядит как претендент на место в верхней части таблицы. В последних 5 играх «Ордабасы» забил 5 голов (в среднем 1.00 за игру) и пропустил лишь 2 мяча (0.40 за игру). Примечательно, что команда не пропускает в трeх матчах подряд.
Лидер нападения Everton забил 3 гола в 7 матчах и продолжает оставаться ключевым исполнителем атакующих действий. «Ордабасы» успешно справляется с задачами в обороне, сохраняя ворота на замке и эффективно реализуя моменты в атаке.
Факты о командах:
«Атырау»
- Проигрывает в 7 последних матчах
- Пропускает в 8 последних матчах
- В среднем 0.60 гола за матч в атаке (последние 5 игр)
- В среднем 2.80 гола за матч в защите (последние 5 игр)
«Ордабасы»
- Побеждает в 3 последних матчах
- Забивает в 4 последних матчах
- В среднем 1.00 гола за матч в атаке (последние 5 игр)
- В среднем 0.40 гола за матч в защите (последние 5 игр)
Прогноз на матч «Атырау» – «Ордабасы»
Разрыв в классе и текущей форме между командами очевиден. «Ордабасы» идeт серией побед, надeжно действует в обороне и стабильно забивает, в то время как «Атырау» продолжает проигрывать и демонстрирует слабую игру как в атаке, так и в защите. Учитывая статистику, гости должны контролировать игру и довести матч до победы с минимальными рисками.
Прогноз на точный счeт: 0:2 в пользу «Ордабасы».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 0:2 в пользу «Ордабасы» – коэффициент 6.50
- Победа «Ордабасы» – коэффициент 1.75
- Индивидуальный тотал «Ордабасы» больше 1.5 – коэффициент 1.95
- Ордабасы забьeт в обоих таймах – коэффициент 2.30
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.60