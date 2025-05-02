3 мая на стадионе «Мунайши» состоится матч 7-го тура Премьер-лиги Казахстана между «Атырау» и «Ордабасы». Хозяева продолжают искать пути к первой победе в сезоне, а гости набрали хороший ход, одержав три победы подряд. Для «Атырау» этот матч – шанс прервать затяжную серию неудач, а «Ордабасы» постарается укрепить свои позиции в верхней части таблицы.

«Атырау»

«Атырау» переживает крайне сложный старт сезона. Команда проиграла 7 матчей подряд, набрав лишь 3 очка за 7 туров. В последних 5 играх «Атырау» забил только 3 гола (в среднем 0.60 за игру), при этом пропустив сразу 14 мячей (в среднем 2.80 за игру). Команда пропускает в 8 матчах подряд, что говорит о серьeзных проблемах в обороне. Лидер атаки Матеус Барбоза забил лишь 2 гола в 8 матчах, что явно не соответствует ожиданиям болельщиков.

Коллектив старается действовать агрессивнее в атаке, но отсутствие надeжности в защите сводит усилия на нет. На своeм поле «Атырау» не выигрывал в последних 5 матчах, и против грозного соперника задачи на предстоящую игру выглядят крайне сложными.

«Ордабасы»

«Ордабасы» демонстрирует уверенный футбол, одержав три победы подряд в Премьер-лиге. Команда идeт на 8-м месте с 8 очками, но по качеству игры выглядит как претендент на место в верхней части таблицы. В последних 5 играх «Ордабасы» забил 5 голов (в среднем 1.00 за игру) и пропустил лишь 2 мяча (0.40 за игру). Примечательно, что команда не пропускает в трeх матчах подряд.

Лидер нападения Everton забил 3 гола в 7 матчах и продолжает оставаться ключевым исполнителем атакующих действий. «Ордабасы» успешно справляется с задачами в обороне, сохраняя ворота на замке и эффективно реализуя моменты в атаке.

Факты о командах:

«Атырау»

Проигрывает в 7 последних матчах

Пропускает в 8 последних матчах

В среднем 0.60 гола за матч в атаке (последние 5 игр)

В среднем 2.80 гола за матч в защите (последние 5 игр)

«Ордабасы»

Побеждает в 3 последних матчах

Забивает в 4 последних матчах

В среднем 1.00 гола за матч в атаке (последние 5 игр)

В среднем 0.40 гола за матч в защите (последние 5 игр)

Личные встречи 13% (4) 37% (11) 50% (15) 25 Забитых мячей 42 0.83 В среднем за матч 1.4 2:0 Крупнейшая победа 3:2 Самый результативный матч: 2:3 Самая крупная ничья: 2:2 Казахстан. Премьер-лига, 7 тур Атырау 1 : 2 Ордабасы Казахстан. Премьер-лига, 20 тур Ордабасы 1 : 0 Атырау Казахстан. Премьер-лига, 2 тур Атырау 1 : 1 Ордабасы Казахстан. Премьер-лига, 15 тур Атырау 1 : 1 Ордабасы Казахстан. Премьер-лига, 12 тур Ордабасы 2 : 1 Атырау Казахстан. Премьер-лига, 21 тур Ордабасы 2 : 0 Атырау Казахстан. Премьер-лига, 9 тур Атырау 2 : 1 Ордабасы Казахстан. Премьер-лига, 24 тур Ордабасы 2 : 1 Атырау Казахстан. Премьер-лига, 12 тур Атырау 0 : 0 Ордабасы Казахстан. Премьер-лига, 32 тур Атырау 1 : 3 Ордабасы Казахстан. Премьер-лига, 19 тур Атырау 1 : 0 Ордабасы Казахстан. Премьер-лига, 9 тур Ордабасы 1 : 1 Атырау Казахстан. Премьер-лига, 33 тур Ордабасы 1 : 0 Атырау Казахстан. Премьер-лига, 13 тур Ордабасы 0 : 2 Атырау Казахстан. Премьер-лига, 3 тур Атырау 0 : 1 Ордабасы Казахстан. Премьер-лига, 24 тур Ордабасы 2 : 0 Атырау Казахстан. Премьер-лига, 12 тур Атырау 2 : 2 Ордабасы Казахстан. Премьер-лига, 2 тур Ордабасы 1 : 1 Атырау Казахстан. Премьер-Лига, 19 тур Ордабасы 2 : 1 Атырау Казахстан. Премьер-Лига, 9 тур Атырау 2 : 2 Ордабасы Казахстан. Финальный раунд, 31 тур Ордабасы 0 : 1 Атырау Казахстан. Финальный раунд, 27 тур Атырау 1 : 3 Ордабасы Казахстан. Премьер-Лига, 13 тур Атырау 1 : 1 Ордабасы Казахстан. Премьер-Лига, 3 тур Ордабасы 2 : 0 Атырау Казахстан. Премьер-Лига, 19 тур Ордабасы 1 : 0 Атырау Казахстан. Премьер-Лига, 9 тур Атырау 1 : 1 Ордабасы Казахстан. Премьер-лига, 14 тур Ордабасы 3 : 0 Атырау Казахстан. Премьер-лига, 4 тур Атырау 0 : 0 Ордабасы Казахстан. Премьер-Лига, 26 тур Ордабасы 1 : 1 Атырау Казахстан. Премьер-Лига, 1 тур Атырау 2 : 3 Ордабасы

Прогноз на матч «Атырау» – «Ордабасы»

Разрыв в классе и текущей форме между командами очевиден. «Ордабасы» идeт серией побед, надeжно действует в обороне и стабильно забивает, в то время как «Атырау» продолжает проигрывать и демонстрирует слабую игру как в атаке, так и в защите. Учитывая статистику, гости должны контролировать игру и довести матч до победы с минимальными рисками.

Прогноз на точный счeт: 0:2 в пользу «Ордабасы».

Рекомендованные ставки: