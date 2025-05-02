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Прогноз на точный счет матча «Атырау» – «Ордабасы»: Премьер-лига, 3 мая 2025

02 мая 2025 11:34
Атырау - Ордабасы
03 мая 2025, суббота 14:00 | Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
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6.5
Точный счёт 0:2 в пользу «Ордабасы»
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3 мая на стадионе «Мунайши» состоится матч 7-го тура Премьер-лиги Казахстана между «Атырау» и «Ордабасы». Хозяева продолжают искать пути к первой победе в сезоне, а гости набрали хороший ход, одержав три победы подряд. Для «Атырау» этот матч – шанс прервать затяжную серию неудач, а «Ордабасы» постарается укрепить свои позиции в верхней части таблицы.

«Атырау»

«Атырау» переживает крайне сложный старт сезона. Команда проиграла 7 матчей подряд, набрав лишь 3 очка за 7 туров. В последних 5 играх «Атырау» забил только 3 гола (в среднем 0.60 за игру), при этом пропустив сразу 14 мячей (в среднем 2.80 за игру). Команда пропускает в 8 матчах подряд, что говорит о серьeзных проблемах в обороне. Лидер атаки Матеус Барбоза забил лишь 2 гола в 8 матчах, что явно не соответствует ожиданиям болельщиков.

Коллектив старается действовать агрессивнее в атаке, но отсутствие надeжности в защите сводит усилия на нет. На своeм поле «Атырау» не выигрывал в последних 5 матчах, и против грозного соперника задачи на предстоящую игру выглядят крайне сложными.

«Ордабасы»

«Ордабасы» демонстрирует уверенный футбол, одержав три победы подряд в Премьер-лиге. Команда идeт на 8-м месте с 8 очками, но по качеству игры выглядит как претендент на место в верхней части таблицы. В последних 5 играх «Ордабасы» забил 5 голов (в среднем 1.00 за игру) и пропустил лишь 2 мяча (0.40 за игру). Примечательно, что команда не пропускает в трeх матчах подряд.

Лидер нападения Everton забил 3 гола в 7 матчах и продолжает оставаться ключевым исполнителем атакующих действий. «Ордабасы» успешно справляется с задачами в обороне, сохраняя ворота на замке и эффективно реализуя моменты в атаке.

Факты о командах:

«Атырау»

  • Проигрывает в 7 последних матчах
  • Пропускает в 8 последних матчах
  • В среднем 0.60 гола за матч в атаке (последние 5 игр)
  • В среднем 2.80 гола за матч в защите (последние 5 игр)

«Ордабасы»

  • Побеждает в 3 последних матчах
  • Забивает в 4 последних матчах
  • В среднем 1.00 гола за матч в атаке (последние 5 игр)
  • В среднем 0.40 гола за матч в защите (последние 5 игр)

Личные встречи
13% (4)
37% (11)
50% (15)
25
Забитых мячей
42
0.83
В среднем за матч
1.4
2:0
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  2:2
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Атырау
1 : 2
03.05.2025
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Ордабасы
1 : 0
15.09.2024
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Атырау
1 : 1
06.03.2024
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Атырау
1 : 1
15.07.2023
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Ордабасы
2 : 1
03.06.2023
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Ордабасы
2 : 0
01.10.2022
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Атырау
2 : 1
01.05.2022
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Ордабасы
2 : 1
16.10.2021
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Атырау
0 : 0
19.05.2021
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 32 тур
Атырау
1 : 3
03.11.2019
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Атырау
1 : 0
21.07.2019
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Ордабасы
1 : 1
05.05.2019
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 33 тур
Ордабасы
1 : 0
11.11.2018
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Ордабасы
0 : 2
31.05.2018
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Атырау
0 : 1
31.03.2018
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Ордабасы
2 : 0
20.08.2017
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Атырау
2 : 2
14.05.2017
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Ордабасы
1 : 1
12.03.2017
Атырау
Казахстан. Премьер-Лига, 19 тур
Ордабасы
2 : 1
03.07.2016
Атырау
Казахстан. Премьер-Лига, 9 тур
Атырау
2 : 2
05.05.2016
Ордабасы
Казахстан. Финальный раунд, 31 тур
Ордабасы
0 : 1
31.10.2015
Атырау
Казахстан. Финальный раунд, 27 тур
Атырау
1 : 3
26.09.2015
Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига, 13 тур
Атырау
1 : 1
24.05.2015
Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига, 3 тур
Ордабасы
2 : 0
15.03.2015
Атырау
Казахстан. Премьер-Лига, 19 тур
Ордабасы
1 : 0
05.07.2014
Атырау
Казахстан. Премьер-Лига, 9 тур
Атырау
1 : 1
01.05.2014
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Ордабасы
3 : 0
30.05.2013
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Атырау
0 : 0
06.04.2013
Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига, 26 тур
Ордабасы
1 : 1
28.10.2012
Атырау
Казахстан. Премьер-Лига, 1 тур
Атырау
2 : 3
10.03.2012
Ордабасы
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Прогноз на матч «Атырау» – «Ордабасы»

Разрыв в классе и текущей форме между командами очевиден. «Ордабасы» идeт серией побед, надeжно действует в обороне и стабильно забивает, в то время как «Атырау» продолжает проигрывать и демонстрирует слабую игру как в атаке, так и в защите. Учитывая статистику, гости должны контролировать игру и довести матч до победы с минимальными рисками.

Прогноз на точный счeт: 0:2 в пользу «Ордабасы».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 0:2 в пользу «Ордабасы» – коэффициент 6.50
  • Победа «Ордабасы» – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Ордабасы» больше 1.5 – коэффициент 1.95
  • Ордабасы забьeт в обоих таймах – коэффициент 2.30
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.60

6.5
Точный счёт 0:2 в пользу «Ордабасы»
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Автор: Орлов Максим
Казахстан. Премьер-лига Ордабасы Атырау
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