3 мая на стадионе «Metallurg» состоится матч 7-го тура чемпионата Казахстана, где «Улытау» примет одного из лидеров турнира – «Кайрат». Хозяева пытаются набрать форму и выбраться с дна таблицы, а гости уверенно идут на вершине и продолжают серию без поражений. Эта встреча станет важным испытанием для обеих команд, учитывая разницу в текущих результатах и задачах на сезон.

«Улытау»

«Улытау» после 6 туров набрал всего 2 очка и занимает предпоследнее место. Команда проиграла 4 последних матча подряд, забив лишь один гол за 5 последних игр (в среднем 0.20 за игру). При этом «Улытау» пропускает стабильно: 9 мячей за 5 встреч (в среднем 1.80 за игру), что отражает слабую оборону. Лидер атаки Николай Солодовников отличился единственным голом команды в этом отрезке.

Команда испытывает серьeзные трудности как в созидании, так и в защите. «Улытау» не забивал в 6 из последних 8 матчей, что ставит под сомнение их шансы пробить оборону одного из фаворитов лиги.

«Кайрат»

«Кайрат» после 7 туров уверенно возглавляет таблицу с 17 очками. Коллектив идeт без поражений 11 матчей подряд и забил 17 голов – больше всех в лиге. В последних 5 встречах «Кайрат» отличился 13 раз (в среднем 2.60 за матч) и пропустил лишь дважды (0.40 за игру). Лидер нападения Георгий Зария забил 5 голов в 9 матчах и остаeтся главной ударной силой.

«Кайрат» демонстрирует высокую результативность и сбалансированную игру. Команда отлично реализует моменты и надeжно действует в обороне, что делает еe фаворитом предстоящего матча даже на выезде.

Факты о командах:

«Улытау»

Проигрывает в 4 последних матчах

Забивает в 4 последних матчах

В среднем 0.20 гола за матч в атаке (последние 5 игр)

В среднем 1.80 гола за матч в защите (последние 5 игр)

«Кайрат»

Не проигрывает в 9 последних матчах

Забивает в 8 из 10 последних матчей

В среднем 2.60 гола за матч в атаке (последние 5 игр)

В среднем 0.40 гола за матч в защите (последние 5 игр)

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (1) 1 Забитых мячей 4 1 В среднем за матч 4 Крупнейшая победа 4:1 Самый результативный матч: 1:4 Казахстан. Премьер-лига, 7 тур Улытау 1 : 4 Кайрат

Прогноз на матч «Улытау» – «Кайрат»

Разница в классе между командами очевидна: «Кайрат» мощно атакует и надeжно защищается, в то время как «Улытау» слабо действует в обоих направлениях. Гости, скорее всего, будут доминировать, контролируя игру с первых минут. «Улытау» вряд ли сможет создать серьeзные угрозы, учитывая минимальную результативность и частые провалы в обороне. Ожидается уверенная победа «Кайрата» с сохранением сухих ворот.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Кайрата».

Рекомендованные ставки: