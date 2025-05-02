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Прогноз на точный счет матча «Улытау» – «Кайрат»: Премьер-лига, 3 мая 2025

02 мая 2025 11:28
Улытау - Кайрат
03 мая 2025, суббота 13:00 | Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
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6.5
Точный счёт 2:0 в пользу «Кайрата»
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3 мая на стадионе «Metallurg» состоится матч 7-го тура чемпионата Казахстана, где «Улытау» примет одного из лидеров турнира – «Кайрат». Хозяева пытаются набрать форму и выбраться с дна таблицы, а гости уверенно идут на вершине и продолжают серию без поражений. Эта встреча станет важным испытанием для обеих команд, учитывая разницу в текущих результатах и задачах на сезон.

«Улытау»

«Улытау» после 6 туров набрал всего 2 очка и занимает предпоследнее место. Команда проиграла 4 последних матча подряд, забив лишь один гол за 5 последних игр (в среднем 0.20 за игру). При этом «Улытау» пропускает стабильно: 9 мячей за 5 встреч (в среднем 1.80 за игру), что отражает слабую оборону. Лидер атаки Николай Солодовников отличился единственным голом команды в этом отрезке.

Команда испытывает серьeзные трудности как в созидании, так и в защите. «Улытау» не забивал в 6 из последних 8 матчей, что ставит под сомнение их шансы пробить оборону одного из фаворитов лиги.

«Кайрат»

«Кайрат» после 7 туров уверенно возглавляет таблицу с 17 очками. Коллектив идeт без поражений 11 матчей подряд и забил 17 голов – больше всех в лиге. В последних 5 встречах «Кайрат» отличился 13 раз (в среднем 2.60 за матч) и пропустил лишь дважды (0.40 за игру). Лидер нападения Георгий Зария забил 5 голов в 9 матчах и остаeтся главной ударной силой.

«Кайрат» демонстрирует высокую результативность и сбалансированную игру. Команда отлично реализует моменты и надeжно действует в обороне, что делает еe фаворитом предстоящего матча даже на выезде.

Факты о командах:

«Улытау»

  • Проигрывает в 4 последних матчах
  • Забивает в 4 последних матчах
  • В среднем 0.20 гола за матч в атаке (последние 5 игр)
  • В среднем 1.80 гола за матч в защите (последние 5 игр)

«Кайрат»

  • Не проигрывает в 9 последних матчах
  • Забивает в 8 из 10 последних матчей
  • В среднем 2.60 гола за матч в атаке (последние 5 игр)
  • В среднем 0.40 гола за матч в защите (последние 5 игр)

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
1
Забитых мячей
4
1
В среднем за матч
4
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  1:4
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Улытау
1 : 4
03.05.2025
Кайрат

Прогноз на матч «Улытау» – «Кайрат»

Разница в классе между командами очевидна: «Кайрат» мощно атакует и надeжно защищается, в то время как «Улытау» слабо действует в обоих направлениях. Гости, скорее всего, будут доминировать, контролируя игру с первых минут. «Улытау» вряд ли сможет создать серьeзные угрозы, учитывая минимальную результативность и частые провалы в обороне. Ожидается уверенная победа «Кайрата» с сохранением сухих ворот.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Кайрата».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:0 в пользу «Кайрата» – коэффициент 6.50
  • Победа «Кайрата» – коэффициент 1.35
  • Тотал меньше 3.5 голов – коэффициент 1.80
  • Индивидуальный тотал «Кайрата» больше 1.5 – коэффициент 1.55
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.65

6.5
Точный счёт 2:0 в пользу «Кайрата»
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Автор: Мещеряков Денис
Казахстан. Премьер-лига Кайрат Улытау
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