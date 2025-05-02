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Прогноз на точный счет матча «МЛ Витебск» – «Неман»: Высшая лига, 3 мая 2025

02 мая 2025 11:38
МЛ Витебск - Неман
03 мая 2025, суббота 19:00 | Беларусь. Высшая лига, 7 тур
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6.6
Точный счёт 1:0 в пользу «МЛ Витебск»
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3 мая на стадионе «ЦСК Витебский» пройдет матч 7-го тура Высшей лиги Беларуси, в котором «МЛ Витебск» встретится с «Неманом». Хозяева демонстрируют отличную серию без поражений и находятся в лидирующей группе, а гости показывают уверенные результаты на выезде и пытаются закрепиться в верхней половине таблицы. Противостояние обещает быть напряженным, ведь обе команды стабильно забивают и не склонны уступать.

«МЛ Витебск»

«МЛ Витебск» идет на 2-м месте, набрав 14 очков после 6 туров. Команда выдала впечатляющую серию – не проигрывает 19 матчей подряд в чемпионате. В последних пяти играх коллектив забил 9 мячей (в среднем 1.80 гола за матч) и пропустил всего 2 (по 0.40 за игру), что подчеркивает их надежность в обороне и эффективность в атаке.

Главной ударной силой является Денис Козловский, уже отличившийся 6 раз за 10 матчей. Команда забивает в 9 из последних 11 матчей, демонстрируя стабильность в атакующих действиях. При этом «МЛ Витебск» предпочитает действовать рационально, часто открывая счет и грамотно контролируя игру.

«Неман»

«Неман» занимает 9-е место с 9 очками после 5 туров. Команда хороша на выезде: три победы подряд за пределами своего поля. За последние пять матчей «Неман» забил 8 мячей (в среднем 1.60 гола за матч) и пропустил 3 (по 0.60 за игру), демонстрируя неплохой баланс между атакой и обороной.

Ключевым игроком является Антон Сучков, на счету которого 3 гола за 10 игр. «Неман» не боится играть первым номером на выезде и показывает организованную игру, что позволяет надеяться на конкурентоспособный результат даже против лидеров.

Факты о командах:

«МЛ Витебск»

  • Не проигрывает в 19 последних матчах
  • Забивает в 9 из 11 последних матчей
  • В среднем 1.80 гола за матч в атаке (последние 5 игр)
  • В среднем 0.40 гола за матч в защите (последние 5 игр)

«Неман»

  • Побеждает в 3 последних матчах в гостях
  • В среднем 1.60 гола за матч в атаке (последние 5 игр)
  • В среднем 0.60 гола за матч в защите (последние 5 игр)

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
1
Забитых мячей
0
1
В среднем за матч
0
1:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:0
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
МЛ Витебск
1 : 0
03.05.2025
Неман

Прогноз на матч «МЛ Витебск» – «Неман»

Матч обещает быть тактическим и упорным. «МЛ Витебск» идет без поражений и имеет лучшую оборону турнира, а «Неман» отлично выступает на выезде. Оба коллектива результативны, но при этом играют осторожно в защите. Вероятнее всего, игра получится с минимальным преимуществом хозяев, которые смогут реализовать один из своих моментов.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «МЛ Витебск».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:0 в пользу «МЛ Витебск» – коэффициент 6.60
  • Победа «МЛ Витебск» – коэффициент 1.95
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70
  • Индивидуальный тотал «МЛ Витебск» больше 0.5 – коэффициент 1.45
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.68

6.6
Точный счёт 1:0 в пользу «МЛ Витебск»
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Автор: Гроховский Сергей
Беларусь. Высшая лига Неман МЛ Витебск
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