3 мая на стадионе «ЦСК Витебский» пройдет матч 7-го тура Высшей лиги Беларуси, в котором «МЛ Витебск» встретится с «Неманом». Хозяева демонстрируют отличную серию без поражений и находятся в лидирующей группе, а гости показывают уверенные результаты на выезде и пытаются закрепиться в верхней половине таблицы. Противостояние обещает быть напряженным, ведь обе команды стабильно забивают и не склонны уступать.

«МЛ Витебск»

«МЛ Витебск» идет на 2-м месте, набрав 14 очков после 6 туров. Команда выдала впечатляющую серию – не проигрывает 19 матчей подряд в чемпионате. В последних пяти играх коллектив забил 9 мячей (в среднем 1.80 гола за матч) и пропустил всего 2 (по 0.40 за игру), что подчеркивает их надежность в обороне и эффективность в атаке.

Главной ударной силой является Денис Козловский, уже отличившийся 6 раз за 10 матчей. Команда забивает в 9 из последних 11 матчей, демонстрируя стабильность в атакующих действиях. При этом «МЛ Витебск» предпочитает действовать рационально, часто открывая счет и грамотно контролируя игру.

«Неман»

«Неман» занимает 9-е место с 9 очками после 5 туров. Команда хороша на выезде: три победы подряд за пределами своего поля. За последние пять матчей «Неман» забил 8 мячей (в среднем 1.60 гола за матч) и пропустил 3 (по 0.60 за игру), демонстрируя неплохой баланс между атакой и обороной.

Ключевым игроком является Антон Сучков, на счету которого 3 гола за 10 игр. «Неман» не боится играть первым номером на выезде и показывает организованную игру, что позволяет надеяться на конкурентоспособный результат даже против лидеров.

Факты о командах:

«МЛ Витебск»

Не проигрывает в 19 последних матчах

Забивает в 9 из 11 последних матчей

В среднем 1.80 гола за матч в атаке (последние 5 игр)

В среднем 0.40 гола за матч в защите (последние 5 игр)

«Неман»

Побеждает в 3 последних матчах в гостях

В среднем 1.60 гола за матч в атаке (последние 5 игр)

В среднем 0.60 гола за матч в защите (последние 5 игр)

Личные встречи 100% (1) 0% (0) 0% (0) 1 Забитых мячей 0 1 В среднем за матч 0 1:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 1:0 Беларусь. Высшая лига, 7 тур МЛ Витебск 1 : 0 Неман

Прогноз на матч «МЛ Витебск» – «Неман»

Матч обещает быть тактическим и упорным. «МЛ Витебск» идет без поражений и имеет лучшую оборону турнира, а «Неман» отлично выступает на выезде. Оба коллектива результативны, но при этом играют осторожно в защите. Вероятнее всего, игра получится с минимальным преимуществом хозяев, которые смогут реализовать один из своих моментов.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «МЛ Витебск».

Рекомендованные ставки: