2 мая на стадионе Prince Mohamed bin Fahd Stadium в Даммаме состоится матч 30-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии, где «Аль-Кадисия» примет «Аль-Холуд». Хозяева продолжают борьбу за место в пятeрке лучших, а гости пытаются закрепиться в середине таблицы.

«Аль-Кадисия»

«Аль-Кадисия» проводит уверенный сезон, набрав 56 очков за 29 туров и закрепившись на 5-м месте. Команда забивает в каждом из последних 4 матчей, а общий показатель результативности за 5 игр составляет 1.20 гола за игру. При этом оборона остаeтся уязвимой – в среднем 1 пропущенный гол за матч за последние 5 встреч. Лидер атаки Хулиан Киньонес продолжает доказывать свой уровень, забив 22 гола за сезон, и остаeтся главным козырем в составе хозяев. «Аль-Кадисия» уверенно играет на своeм поле, не проигрывая дома уже 8 матчей подряд, что делает команду серьeзным соперником для любого визитeра.

«Аль-Холуд»

Гости находятся на 12-й позиции с 31 очком, но их форма вызывает опасения. Команда проиграла 5 последних матчей, пропуская в среднем 2.20 гола за игру. Атака «Аль-Холуд» забила лишь 2 мяча за 5 последних встреч, что указывает на спад результативности. Несмотря на индивидуальные старания лидера нападения Мизьяна Маолиды, команда испытывает сложности с созданием и реализацией моментов. Проблемы в обороне лишь усугубляют положение, ведь «Аль-Холуд» пропускает в 8 последних матчах кряду, что делает их уязвимыми перед острой атакой «Аль-Кадисия».

Факты о командах

«Аль-Кадисия»

Побеждает в 4 последних матчах против «Аль-Холуд»

Не проигрывает в 8 последних матчах дома

Забивает в 5 последних матчах

Пропускает в 4 последних матчах

В среднем 1.20 гола за матч в атаке, 1.00 – в обороне

«Аль-Холуд»

Проигрывает в 5 последних матчах

Пропускает в 8 последних матчах

В среднем 0.40 гола за матч в атаке, 2.20 – в обороне

Личные встречи 100% (1) 0% (0) 0% (0) 3 Забитых мячей 0 3 В среднем за матч 0 3:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 0:3 Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур Аль-Холуд 0 : 3 Аль-Кадисия

Прогноз на матч «Аль-Кадисия» – «Аль-Холуд»

Исходя из текущей формы, статистики и качества игры команд, «Аль-Кадисия» выглядит явным фаворитом. Хозяева стабильно играют дома, обладают надeжной атакой и мотивированы закрепиться в верхней части таблицы. «Аль-Холуд» пребывает в затяжном кризисе, проигрывая и пропуская почти в каждом матче, что делает их оборону лeгкой мишенью для атакующего потенциала «Аль-Кадисия». Ожидается уверенная победа хозяев с высокой вероятностью результативной игры.

Рекомендованные ставки