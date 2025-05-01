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«Аль-Кадисия» – «Аль-Холуд»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2025 с коэффициентом 1.90

01 мая 2025 9:46
Аль-Кадисия - Аль-Холуд
02 мая 2025, пятница 21:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
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1.9
Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90
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2 мая на стадионе Prince Mohamed bin Fahd Stadium в Даммаме состоится матч 30-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии, где «Аль-Кадисия» примет «Аль-Холуд». Хозяева продолжают борьбу за место в пятeрке лучших, а гости пытаются закрепиться в середине таблицы.

«Аль-Кадисия»

«Аль-Кадисия» проводит уверенный сезон, набрав 56 очков за 29 туров и закрепившись на 5-м месте. Команда забивает в каждом из последних 4 матчей, а общий показатель результативности за 5 игр составляет 1.20 гола за игру. При этом оборона остаeтся уязвимой – в среднем 1 пропущенный гол за матч за последние 5 встреч. Лидер атаки Хулиан Киньонес продолжает доказывать свой уровень, забив 22 гола за сезон, и остаeтся главным козырем в составе хозяев. «Аль-Кадисия» уверенно играет на своeм поле, не проигрывая дома уже 8 матчей подряд, что делает команду серьeзным соперником для любого визитeра.

«Аль-Холуд»

Гости находятся на 12-й позиции с 31 очком, но их форма вызывает опасения. Команда проиграла 5 последних матчей, пропуская в среднем 2.20 гола за игру. Атака «Аль-Холуд» забила лишь 2 мяча за 5 последних встреч, что указывает на спад результативности. Несмотря на индивидуальные старания лидера нападения Мизьяна Маолиды, команда испытывает сложности с созданием и реализацией моментов. Проблемы в обороне лишь усугубляют положение, ведь «Аль-Холуд» пропускает в 8 последних матчах кряду, что делает их уязвимыми перед острой атакой «Аль-Кадисия».

Факты о командах

«Аль-Кадисия»

  • Побеждает в 4 последних матчах против «Аль-Холуд»
  • Не проигрывает в 8 последних матчах дома
  • Забивает в 5 последних матчах
  • Пропускает в 4 последних матчах
  • В среднем 1.20 гола за матч в атаке, 1.00 – в обороне

«Аль-Холуд»

  • Проигрывает в 5 последних матчах
  • Пропускает в 8 последних матчах
  • В среднем 0.40 гола за матч в атаке, 2.20 – в обороне

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
3
Забитых мячей
0
3
В среднем за матч
0
3:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  0:3
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Холуд
0 : 3
06.12.2024
Аль-Кадисия

Прогноз на матч «Аль-Кадисия» – «Аль-Холуд»

Исходя из текущей формы, статистики и качества игры команд, «Аль-Кадисия» выглядит явным фаворитом. Хозяева стабильно играют дома, обладают надeжной атакой и мотивированы закрепиться в верхней части таблицы. «Аль-Холуд» пребывает в затяжном кризисе, проигрывая и пропуская почти в каждом матче, что делает их оборону лeгкой мишенью для атакующего потенциала «Аль-Кадисия». Ожидается уверенная победа хозяев с высокой вероятностью результативной игры.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Аль-Кадисия» – коэффициент 1.80
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90
  • Индивидуальный тотал «Аль-Кадисия» больше 1.5 – коэффициент 1.95
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05

1.9
Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90
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Автор: Орлов Максим
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Холуд Аль-Кадисия
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