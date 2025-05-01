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«Аль-Иттифак» – «Халидж»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2025 с коэффициентом 1.90

01 мая 2025 9:18
Аль-Иттифак - Халидж
02 мая 2025, пятница 18:50 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
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1.9
Победа «Аль-Иттифак» – коэффициент 1.90
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2 мая на стадионе «EGO Stadium» состоится матч 30-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии, в котором «Аль-Иттифак» примет «Аль-Халидж». Обе команды занимают позиции в середине турнирной таблицы, но пока не могут чувствовать себя полностью спокойно. «Аль-Иттифак» стремится закрепиться в первой восьмeрке, тогда как «Аль-Халидж» хочет избежать провала в концовке сезона. Матч обещает быть напряжeнным, ведь оба клуба показывают нестабильные результаты и обладают атакующим потенциалом.

«Аль-Иттифак»

«Аль-Иттифак» занимает 8-е место с 40 очками после 29 туров. Команда демонстрирует смешанные результаты: за последние 5 матчей – 1 победа, 2 ничьи и 2 поражения. Главной надеждой атаки остаeтся Джорджиньо Вейналдум с 11 голами в 33 матчах. «Аль-Иттифак» стабильно забивает – в 4 последних турах команда поражала ворота соперников. Однако оборона оставляет вопросы: 7 пропущенных мячей за последние 5 встреч и пропущенные голы в 8 из 10 последних матчей. В среднем команда забивает 1 гол за игру и пропускает 1.40.

«Аль-Халидж»

«Аль-Халидж» располагается на 10-й строчке с 34 очками. Команда не может победить уже 3 тура подряд, а в обороне остаются проблемы – 12 пропущенных голов за последние 5 игр, что даeт среднее значение в 2.40 гола за матч. В атаке всe немного лучше: 4 гола в 5 последних встречах. Лидером остаeтся Абдулла Аль-Салем с 11 голами за сезон. «Аль-Халидж» часто ошибается в защите, что приводит к большим проблемам на фоне соперников, играющих в атакующем стиле.

Факты о командах

«Аль-Иттифак»

  • Забивает в 4 последних матчах
  • Пропускает в 8 из 10 последних матчей
  • В среднем 1.00 гола за матч за последние 5 игр

«Аль-Халидж»

  • Пропускает в 8 последних матчах
  • В среднем 2.40 гола за матч пропущено за последние 5 игр
  • В среднем 0.80 гола за матч за последние 5 игр

Личные встречи
67% (2)
33% (1)
0% (0)
5
Забитых мячей
2
1.67
В среднем за матч
0.67
2:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:2
Самая крупная ничья:  1:1
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Халидж
1 : 2
07.12.2024
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
Халидж
0 : 2
15.02.2024
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Иттифак
1 : 1
24.08.2023
Халидж

Прогноз на матч «Аль-Иттифак» – «Аль-Халидж»

Обе команды подходят к матчу с разной мотивацией: «Аль-Иттифак» хочет сохранить место в топ-8, а «Аль-Халидж» – прервать серию без побед. Учитывая статистику, «Аль-Иттифак» обладает преимуществом за счeт более сбалансированной игры, особенно в атаке. Однако слабая оборона обеих команд даeт основания ожидать открытый футбол. «Аль-Иттифак» забивает стабильно, а «Аль-Халидж» пропускает много. Прогнозируем, что хозяева воспользуются проблемами обороны соперника и добьются победы с результативным матчем.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Аль-Иттифак» – коэффициент 1.90
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Аль-Иттифак» больше 1.5 – коэффициент 2.00
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

1.9
Победа «Аль-Иттифак» – коэффициент 1.90
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Автор: Миронов Николай
Саудовская Аравия. Премьер-лига Халидж Аль-Иттифак
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