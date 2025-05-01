2 мая на стадионе «EGO Stadium» состоится матч 30-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии, в котором «Аль-Иттифак» примет «Аль-Халидж». Обе команды занимают позиции в середине турнирной таблицы, но пока не могут чувствовать себя полностью спокойно. «Аль-Иттифак» стремится закрепиться в первой восьмeрке, тогда как «Аль-Халидж» хочет избежать провала в концовке сезона. Матч обещает быть напряжeнным, ведь оба клуба показывают нестабильные результаты и обладают атакующим потенциалом.

«Аль-Иттифак»

«Аль-Иттифак» занимает 8-е место с 40 очками после 29 туров. Команда демонстрирует смешанные результаты: за последние 5 матчей – 1 победа, 2 ничьи и 2 поражения. Главной надеждой атаки остаeтся Джорджиньо Вейналдум с 11 голами в 33 матчах. «Аль-Иттифак» стабильно забивает – в 4 последних турах команда поражала ворота соперников. Однако оборона оставляет вопросы: 7 пропущенных мячей за последние 5 встреч и пропущенные голы в 8 из 10 последних матчей. В среднем команда забивает 1 гол за игру и пропускает 1.40.

«Аль-Халидж»

«Аль-Халидж» располагается на 10-й строчке с 34 очками. Команда не может победить уже 3 тура подряд, а в обороне остаются проблемы – 12 пропущенных голов за последние 5 игр, что даeт среднее значение в 2.40 гола за матч. В атаке всe немного лучше: 4 гола в 5 последних встречах. Лидером остаeтся Абдулла Аль-Салем с 11 голами за сезон. «Аль-Халидж» часто ошибается в защите, что приводит к большим проблемам на фоне соперников, играющих в атакующем стиле.

Факты о командах

«Аль-Иттифак»

Забивает в 4 последних матчах

Пропускает в 8 из 10 последних матчей

В среднем 1.00 гола за матч за последние 5 игр

«Аль-Халидж»

Пропускает в 8 последних матчах

В среднем 2.40 гола за матч пропущено за последние 5 игр

В среднем 0.80 гола за матч за последние 5 игр

Личные встречи 67% (2) 33% (1) 0% (0) 5 Забитых мячей 2 1.67 В среднем за матч 0.67 2:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 1:2 Самая крупная ничья: 1:1 Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур Халидж 1 : 2 Аль-Иттифак Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур Халидж 0 : 2 Аль-Иттифак Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур Аль-Иттифак 1 : 1 Халидж

Прогноз на матч «Аль-Иттифак» – «Аль-Халидж»

Обе команды подходят к матчу с разной мотивацией: «Аль-Иттифак» хочет сохранить место в топ-8, а «Аль-Халидж» – прервать серию без побед. Учитывая статистику, «Аль-Иттифак» обладает преимуществом за счeт более сбалансированной игры, особенно в атаке. Однако слабая оборона обеих команд даeт основания ожидать открытый футбол. «Аль-Иттифак» забивает стабильно, а «Аль-Халидж» пропускает много. Прогнозируем, что хозяева воспользуются проблемами обороны соперника и добьются победы с результативным матчем.

Рекомендованные ставки