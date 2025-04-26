Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

«Торпедо-БелАЗ» – «МЛ Витебск»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2025 с коэффициентом 2.10

26 апреля 2025 13:39
Торпедо-БелАЗ - МЛ Витебск
27 апр. 2025, воскресенье 18:00 | Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Перейти в онлайн матча
2.1
Победа «МЛ Витебска» – коэффициент 2.10
Сделать ставку

27 апреля на стадионе «Торпедо» в рамках 6-го тура Высшей лиги Беларуси состоится матч между «Торпедо-БелАЗ» и «МЛ Витебском». Это важный матч для обеих команд, особенно учитывая их текущие позиции в турнире. Витебск занимает 2-е место и демонстрирует отличные результаты, в то время как Торпедо-БелАЗ продолжает искать стабильность, несмотря на неплохие показатели.

«Торпедо-БелАЗ»

После 5 туров «Торпедо-БелАЗ» набрал 7 очков и занимает 7-е место. В последних 5 играх команда забила всего 2 гола, что в среднем составляет 0.4 гола за матч. В обороне «Торпедо-БелАЗ» действует весьма уверенно, пропустив всего 1 гол в последних 5 матчах (0.2 гола за игру). Несмотря на хорошую оборону, команда испытывает проблемы с результативностью в атаке. Лучший бомбардир команды – Данила Нечаев с 1 голом в 12 матчах. В последних 7 матчах команда не проигрывает, что подтверждает их стабильность в чемпионате.

«МЛ Витебск»

«МЛ Витебск» набрал 13 очков после 5 туров и занимает 2-е место в турнире. Команда продемонстрировала отличные результаты, забив 10 голов в последних 5 играх (2 гола за матч в среднем). За тот же период команда пропустила 3 гола (0.6 гола за матч), что подтверждает их стабильную защиту. Лучший бомбардир команды – Денис Козловский с 6 голами в 9 матчах. Витебск побеждает в 3 последних матчах и не проигрывает в 18 последних играх, что свидетельствует о их уверенной форме.

Факты о командах

«Торпедо-БелАЗ»

  • Не проигрывает в 17 последних матчах в Высшей лиге.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.4 гола за матч и пропускает 0.2.
  • Стремится к стабильным результатам в обороне, но сталкивается с трудностями в атаке.

«МЛ Витебск»

  • Побеждает в 3 последних матчах и не проигрывает в 18 матчах подряд.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.0 гола за матч и пропускает 0.6.
  • Команда с хорошей атакой и обороной, не допускает осечек в последних играх.

Личные встречи
0% (0)
100% (1)
0% (0)
0
Забитых мячей
0
0
В среднем за матч
0
Крупнейшая победа
Беларусь. Кубок, 1/2 финала
Торпедо-БелАЗ
0 : 0
16.04.2025
МЛ Витебск

Прогноз на матч «Торпедо-БелАЗ» – «МЛ Витебск»

В этой встрече «МЛ Витебск» выглядит фаворитом. Команда демонстрирует отличные результаты в атаке и защите, а также находит баланс между обороной и нападением, что позволяет им стабильно побеждать. «Торпедо-БелАЗ» хоть и имеет стабильную оборону, но их атака страдает, что может стать решающим фактором в этой игре. Несмотря на хорошие оборонительные показатели, они вряд ли смогут справиться с напористым и результативным нападением «МЛ Витебска».

Прогнозируем победу гостей, при этом ожидаем низкую результативность с точки зрения общей суммы голов, так как «Торпедо-БелАЗ» будет сосредоточен на обороне.

Рекомендации для ставок:

  • Победа «МЛ Витебска» – коэффициент 2.10
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 2.20
  • Оба забьют – Нет – коэффициент 1.80
  • Индивидуальный тотал «МЛ Витебска» больше 1.5 – коэффициент 2.40

2.1
Победа «МЛ Витебска» – коэффициент 2.10
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Беларусь. Высшая лига МЛ Витебск Торпедо-БелАЗ
Другие прогнозы
Матч завершен
1 : 4
1.85
Лига чемпионов АФК Элит, 1/4 финала
Йокогама Маринос - Аль-Наср
Победа «Йокогама Маринос» – коэффициент 1.85
Матч завершен
4 : 1
1.8
Франция. Лига 1, 31 тур
Лион - Ренн
Победа «Лиона» – коэффициент 1.80
Матч завершен
0 : 1
1.88
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Неман - Динамо-Брест
Победа «Неман» – коэффициент 1.80
Матч завершен
1 : 1
1.83
Франция. Лига 1, 31 тур
Гавр - Монако
Победа «Монако» – коэффициент 1.83
Матч завершен
3 : 0
1.8
Лига чемпионов АФК Элит, 1/4 финала
Аль-Ахли - Бурирам Юнайтед
Победа «Аль-Ахли» – коэффициент 1.80
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 