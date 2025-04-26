27 апреля на стадионе «Торпедо» в рамках 6-го тура Высшей лиги Беларуси состоится матч между «Торпедо-БелАЗ» и «МЛ Витебском». Это важный матч для обеих команд, особенно учитывая их текущие позиции в турнире. Витебск занимает 2-е место и демонстрирует отличные результаты, в то время как Торпедо-БелАЗ продолжает искать стабильность, несмотря на неплохие показатели.

«Торпедо-БелАЗ»

После 5 туров «Торпедо-БелАЗ» набрал 7 очков и занимает 7-е место. В последних 5 играх команда забила всего 2 гола, что в среднем составляет 0.4 гола за матч. В обороне «Торпедо-БелАЗ» действует весьма уверенно, пропустив всего 1 гол в последних 5 матчах (0.2 гола за игру). Несмотря на хорошую оборону, команда испытывает проблемы с результативностью в атаке. Лучший бомбардир команды – Данила Нечаев с 1 голом в 12 матчах. В последних 7 матчах команда не проигрывает, что подтверждает их стабильность в чемпионате.

«МЛ Витебск»

«МЛ Витебск» набрал 13 очков после 5 туров и занимает 2-е место в турнире. Команда продемонстрировала отличные результаты, забив 10 голов в последних 5 играх (2 гола за матч в среднем). За тот же период команда пропустила 3 гола (0.6 гола за матч), что подтверждает их стабильную защиту. Лучший бомбардир команды – Денис Козловский с 6 голами в 9 матчах. Витебск побеждает в 3 последних матчах и не проигрывает в 18 последних играх, что свидетельствует о их уверенной форме.

Факты о командах

«Торпедо-БелАЗ»

Не проигрывает в 17 последних матчах в Высшей лиге.

В последних 5 играх забивает в среднем 0.4 гола за матч и пропускает 0.2.

Стремится к стабильным результатам в обороне, но сталкивается с трудностями в атаке.

«МЛ Витебск»

Побеждает в 3 последних матчах и не проигрывает в 18 матчах подряд.

В последних 5 играх забивает в среднем 2.0 гола за матч и пропускает 0.6.

Команда с хорошей атакой и обороной, не допускает осечек в последних играх.

Личные встречи 0% (0) 100% (1) 0% (0) 0 Забитых мячей 0 0 В среднем за матч 0 Крупнейшая победа Беларусь. Кубок, 1/2 финала Торпедо-БелАЗ 0 : 0 МЛ Витебск

Прогноз на матч «Торпедо-БелАЗ» – «МЛ Витебск»

В этой встрече «МЛ Витебск» выглядит фаворитом. Команда демонстрирует отличные результаты в атаке и защите, а также находит баланс между обороной и нападением, что позволяет им стабильно побеждать. «Торпедо-БелАЗ» хоть и имеет стабильную оборону, но их атака страдает, что может стать решающим фактором в этой игре. Несмотря на хорошие оборонительные показатели, они вряд ли смогут справиться с напористым и результативным нападением «МЛ Витебска».

Прогнозируем победу гостей, при этом ожидаем низкую результативность с точки зрения общей суммы голов, так как «Торпедо-БелАЗ» будет сосредоточен на обороне.

Рекомендации для ставок: