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«Эюпспор» – «Галатасарай»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2025 с коэффициентом 1.45

26 апреля 2025 13:13
Эюпспор - Галатасарай
27 апр. 2025, воскресенье 19:00 | Турция. Суперлига, 33 тур
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1.45
Победа «Галатасарая» – коэффициент 1.45
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27 апреля в рамках 33-го тура Турецкой Суперлиги состоится матч между «Эюпспором» и лидером чемпионата – «Галатасараем». Обе команды борются за высокие позиции в таблице, но форма команд различается. «Эюпспор» продолжает показывать стабильные результаты, в то время как «Галатасарай» уверенно держится на первом месте.

«Эюпспор»

«Эюпспор» набрал 50 очков после 31 тура и занимает 5-е место в турнирной таблице. В последних 5 матчах команда забила 9 голов, что составляет 1.8 гола за матч. За последние игры они также пропустили 5 голов, что в среднем составляет 1 гол за матч. Лучший бомбардир команды – Маме Тьям с 15 голами в 31 матче. Команда забивает в 6 из 8 последних матчей, что подтверждает их атакующий потенциал. Однако защита всe ещe может быть уязвимой, особенно в матчах против более сильных соперников.

«Галатасарай»

«Галатасарай» уверенно занимает 1-е место с 77 очками после 30 туров. В последних 5 играх команда забила 12 голов (в среднем 2.4 гола за матч) и пропустила 4 (0.8 гола за матч). Лидер атаки, Виктор Осимхен, забил уже 30 голов в 35 матчах. Галатасарай выигрывает в 4 последних матчах и продолжает демонстрировать отличные результаты как в атаке, так и в обороне. Они не только забивают много голов, но и показывают отличную защиту, что делает их фаворитами этого поединка.

Факты о командах

«Эюпспор»

  • Забивает в среднем 1.8 гола за матч в последних 5 играх.
  • Пропускает 1 гол в среднем за матч в последних 5 играх.
  • Лучший бомбардир команды – Маме Тьям с 15 голами в 31 матче.

«Галатасарай»

  • Забивает в среднем 2.4 гола за матч в последних 5 играх.
  • Пропускает 0.8 гола в среднем за матч в последних 5 играх.
  • Виктор Осимхен – лучший бомбардир с 30 голами в 35 матчах.

Личные встречи
0% (0)
100% (1)
0% (0)
2
Забитых мячей
2
2
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
Самая крупная ничья:  2:2
Турция. Суперлига, 14 тур
Галатасарай
2 : 2
01.12.2024
Эюпспор

Прогноз на матч «Эюпспор» – «Галатасарай»

«Галатасарай» продолжает лидировать в чемпионате и демонстрирует отличные результаты как в атаке, так и в обороне. Они вряд ли допустят осечку в матче против «Эюпспора», особенно учитывая их недавнюю форму и стабильность. Несмотря на то, что «Эюпспор» играет дома и забивает в последних матчах, «Галатасарай» будет фаворитом встречи, благодаря более сбалансированному составу и уверенной игре в защите.

«Эюпспор» вряд ли сможет сдержать атаку «Галатасарая», однако они вполне могут забить гол, что также указывает на высокую вероятность того, что обе команды забьют. Прогнозируем победу «Галатасарая» с вероятностью, что обе команды смогут отличиться.

Рекомендации для ставок:

  • Победа «Галатасарая» – коэффициент 1.45
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
  • Оба забьют – Да – коэффициент 1.90
  • Индивидуальный тотал «Галатасарая» больше 1.5 – коэффициент 2.20

1.45
Победа «Галатасарая» – коэффициент 1.45
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Автор: Миронов Николай
Турция. Суперлига Галатасарай Эюпспор
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