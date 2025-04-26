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«Кубань» – «Спартак Кострома»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2025 с коэффициентом 1.90

26 апреля 2025 10:40
Кубань - Спартак К
27 апр. 2025, воскресенье 17:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 10 тур
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1.9
Победа «Спартак Кострома» – коэффициент 1.90
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27 апреля 2025 года состоится матч 10-го тура Вторая лига А, в котором «Кубань» примет «Спартак Кострома». Обе команды находятся в разных частях турнирной таблицы, что делает этот матч крайне важным для обеих сторон. «Кубань» находится в поисках улучшения своей формы, а «Спартак Кострома» продолжает борьбу за лидерство в лиге.

«Кубань»

«Кубань» после 9 матчей занимает 9-е место с 10 очками. В последних 5 играх команда забивает в среднем 0.60 гола за матч, что является довольно низким показателем. Оборона Кубани также оставляет желать лучшего, так как команда пропускает в среднем 1.60 гола за матч. В предыдущих играх Кубань не смогла продемонстрировать результативную игру, что влияет на их текущую позицию в турнирной таблице. Тем не менее, команда добилась победы в одном из последних матчей, что дает надежду на улучшение формы. Однако их атакующие действия нужно значительно улучшить, чтобы бороться за более высокие места.

«Спартак Кострома»

«Спартак Кострома», наоборот, набирает форму и уверенно держится на первом месте в турнире, имея 19 очков после 9 матчей. В последних 5 играх команда забивает в среднем 2.20 гола за матч и пропускает 0.80 гола. Это демонстрирует хорошую атакующую мощь и стабильность в обороне. «Спартак Кострома» продолжает серию побед, и в целом команда выглядит гораздо более сбалансированной, чем их соперник. Текущая форма позволяет им претендовать на победу в предстоящем поединке, но им предстоит играть в гостях, что может добавить немного неопределенности в их игру.

Факты о командах

«Кубань»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.60 гола за матч, пропускает 1.60 гола.
  • Находится на 9-м месте с 10 очками после 9 матчей.
  • В последних 5 играх не отличается высокой результативностью в атаке.
  • Пропускает в 4 из 5 последних матчей.

«Спартак Кострома»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.20 гола за матч, пропускает 0.80 гола.
  • Лидер турнира с 19 очками после 9 матчей.
  • Побеждает в 3 последних матчах подряд.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.20 гола за игру.

Личные встречи
33% (1)
0% (0)
67% (2)
3
Забитых мячей
4
1
В среднем за матч
1.33
2:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:1
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 2 тур
Спартак К
1 : 0
09.03.2025
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Кубань
2 : 0
03.11.2024
Спартак К
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 8 тур
Спартак К
3 : 1
08.09.2024
Кубань

Прогноз на матч «Кубань» – «Спартак Кострома»

«Спартак Кострома» находится в отличной форме, демонстрируя хорошие результаты в атаке и стабильность в обороне. В то время как «Кубань» сталкивается с проблемами в реализации атак и уязвимостью в обороне, что, скорее всего, скажется на исходе матча. «Спартак Кострома» выглядит явным фаворитом встречи, и на основе их текущей формы можно ожидать, что они одержат победу. Однако «Кубань» может забить, учитывая свою атакующую игру в последних матчах, что делает исход с обеими забитыми командами вероятным.

С учeтом текущей формы и статистики, самым вероятным результатом является победа «Спартака Кострома», но с возможным голом с обеих сторон.

Рекомендации:

  • Победа «Спартак Кострома» – коэффициент 1.90
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал «Спартак Кострома» больше 1.5 – коэффициент 2.20
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.30

1.9
Победа «Спартак Кострома» – коэффициент 1.90
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Автор: Мещеряков Денис
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Спартак К Кубань
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