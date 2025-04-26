27 апреля 2025 года на стадионе в Ленинграде состоится матч 10-го тура Вторая лига А, в котором местный клуб «Ленинградец» примет «Челябинск». Обе команды находятся в середине таблицы и играют стабильно, но им предстоит ещe много работы для того, чтобы добиться более высоких результатов.

«Ленинградец»

«Ленинградец» набрал 14 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице. В последних 5 играх команда забивает в среднем 1.00 гола за матч и пропускает также 1.00 гола. Это говорит о сбалансированной игре в атаке и обороне, но такие цифры не дают им большого преимущества перед конкурентами. В последних 3 домашних играх «Ленинградец» не проигрывает, что является хорошим показателем их стабильности на своем поле.

Однако команда продолжает испытывать проблемы с атакой, забивая немного, но их стабильная оборона позволяет удерживать хорошие позиции в турнирной таблице.

«Челябинск»

«Челябинск» также набрал 14 очков и располагается на 4-й строчке. В последних 5 играх команда забивает в среднем 1.00 гола за матч и пропускает 1.20 гола, что говорит о некоторых уязвимостях в обороне. В последних 3 матчах «Челябинск» не проигрывает, что дает им уверенность перед встречей с «Ленинградцем». Несмотря на это, команда испытывает трудности в матчах с более сильными соперниками, и выездная игра против «Ленинградец» будет для них важным испытанием.

Тем не менее, «Челябинск» показывает хорошую стабильность в атаке и может забить в каждом из матчей, несмотря на свои проблемы с обороной.

Факты о командах

«Ленинградец»

В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола за матч, пропускает 1.00 гола.

Не проигрывает в 14 из 15 последних матчей дома.

Пропускает в 4 последних матчах.

Забивает в 5 из 7 последних матчей.

«Челябинск»

В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола за матч, пропускает 1.20 гола.

Не проигрывает в 3 последних матчах.

Пропускает в 4 последних матчах.

Забивает в 7 из 9 последних матчей.

Личные встречи 33% (1) 67% (2) 0% (0) 2 Забитых мячей 1 0.67 В среднем за матч 0.33 2:1 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 1:2 Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 2 тур Челябинск 1 : 2 Ленинградец Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур Челябинск 0 : 0 Ленинградец Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 6 тур Ленинградец 0 : 0 Челябинск

Прогноз на матч «Ленинградец» – «Челябинск»

«Ленинградец» на своем стадионе всегда опасен и продолжает показывать хорошие результаты в домашних играх. Однако обе команды имеют схожие характеристики: обе забивают в среднем по голу за матч, но также пропускают. На фоне этого «Ленинградец» имеет некоторое преимущество, играя дома.

«Челябинск» будет стараться продолжить свою беспроигрышную серию, но проблемы с обороной могут стоить им важных очков. Мы ожидаем, что обе команды смогут забить, но победу, скорее всего, одержит «Ленинградец», учитывая его стабильную игру дома и наличие легкого преимущества в атакующих действиях.

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