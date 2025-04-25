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«Иртыш» – «Динамо Владивосток»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 1.80

25 апреля 2025 13:05
Иртыш - Динамо Вл
26 апр. 2025, суббота 16:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 10 тур
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1.8
Победа «Иртыша» – коэффициент 1.80
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26 апреля 2025 года на стадионе в Омске состоится матч 5-го тура Вторая лига А, в котором «Иртыш» примет «Динамо Владивосток». Обе команды стремятся улучшить свои позиции в турнире, и этот матч обещает быть интересным. «Иртыш» продолжает показывать стабильные результаты на домашнем стадионе, а «Динамо Владивосток» постарается вернуть форму после не самых удачных матчей.

«Иртыш»

«Иртыш» набрал 12 очков после 9 туров и занимает 5-е место в турнирной таблице. Команда демонстрирует хорошую игру в атаке и обороне. В последних 5 играх «Иртыш» забил 7 голов (в среднем 1.4 гола за матч), при этом пропустил всего 1 гол (в среднем 0.2 гола за матч). Такие показатели в обороне делают команду одной из самых надeжных в турнире. В прошлом туре они одержали уверенную победу над «Муром» с результатом 2:0, что подтверждает их хорошую форму. На домашнем стадионе «Иртыш» не проигрывает в 7 из последних 9 матчей, что добавляет уверенности в их силах перед предстоящей игрой.

«Динамо Владивосток»

«Динамо Владивосток» набрал 11 очков после 9 матчей и занимает 7-е место. В последних 5 играх команда забила 4 гола (в среднем 0.8 гола за матч), при этом пропустила 4 гола (в среднем 0.8 гола за матч). Несмотря на то, что «Динамо Владивосток» показывает неплохую игру в обороне, их атака оставляет желать лучшего. В последнем матче они одержали важную победу над «Текстильщиком» с результатом 2:0, что даeт им шанс вернуться на победный путь. Однако выездные игры традиционно доставляют сложности для «Динамо Владивосток», и на данный момент команда не может похвастаться стабильностью в этих матчах.

Факты о командах

«Иртыш»

  • Набрал 12 очков после 9 туров и занимает 5-е место.
  • В последних 5 играх «Иртыш» забивает в среднем 1.4 гола за матч и пропускает 0.2 гола.
  • Забивает в 4 из последних 5 матчей.
  • Пропускает в 3 последних матчах.

«Динамо Владивосток»

  • Набрал 11 очков после 9 туров и занимает 7-е место.
  • В последних 5 играх «Динамо Владивосток» забивает в среднем 0.8 гола за матч и пропускает 0.8 гола.
  • Не выигрывает в 3 последних выездных матчах.
  • Пропускает в 12 последних матчах.

Личные встречи
0% (0)
50% (1)
50% (1)
1
Забитых мячей
2
0.5
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:1
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 2 тур
Динамо Вл
0 : 0
08.03.2025
Иртыш
Россия. Кубок, 1/64 финала
Динамо Вл
2 : 1
14.09.2022
Иртыш

Прогноз на матч «Иртыш» – «Динамо Владивосток»

«Иртыш» находится в отличной форме, особенно в защите, где они пропустили всего 1 гол в последних 5 матчах. Команда имеет преимущество в атаке и на домашнем стадионе, что делает еe фаворитом этого матча. В то время как «Динамо Владивосток» продемонстрировало хорошие результаты в последних играх, в том числе победу над «Текстильщиком», их выездная форма оставляет много вопросов. К тому же проблемы с атакой, которые преследуют команду в этом сезоне, не дают ей уверенности.

Рекомендации для ставок:

  • Победа «Иртыша» – коэффициент 1.80
  • Обе команды не забьют – Да – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал «Иртыша» больше 1.5 гола – коэффициент 1.95
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85

1.8
Победа «Иртыша» – коэффициент 1.80
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Автор: Миронов Николай
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна Динамо Вл Иртыш
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