26 апреля 2025 года на стадионе в Омске состоится матч 5-го тура Вторая лига А, в котором «Иртыш» примет «Динамо Владивосток». Обе команды стремятся улучшить свои позиции в турнире, и этот матч обещает быть интересным. «Иртыш» продолжает показывать стабильные результаты на домашнем стадионе, а «Динамо Владивосток» постарается вернуть форму после не самых удачных матчей.

«Иртыш»

«Иртыш» набрал 12 очков после 9 туров и занимает 5-е место в турнирной таблице. Команда демонстрирует хорошую игру в атаке и обороне. В последних 5 играх «Иртыш» забил 7 голов (в среднем 1.4 гола за матч), при этом пропустил всего 1 гол (в среднем 0.2 гола за матч). Такие показатели в обороне делают команду одной из самых надeжных в турнире. В прошлом туре они одержали уверенную победу над «Муром» с результатом 2:0, что подтверждает их хорошую форму. На домашнем стадионе «Иртыш» не проигрывает в 7 из последних 9 матчей, что добавляет уверенности в их силах перед предстоящей игрой.

«Динамо Владивосток»

«Динамо Владивосток» набрал 11 очков после 9 матчей и занимает 7-е место. В последних 5 играх команда забила 4 гола (в среднем 0.8 гола за матч), при этом пропустила 4 гола (в среднем 0.8 гола за матч). Несмотря на то, что «Динамо Владивосток» показывает неплохую игру в обороне, их атака оставляет желать лучшего. В последнем матче они одержали важную победу над «Текстильщиком» с результатом 2:0, что даeт им шанс вернуться на победный путь. Однако выездные игры традиционно доставляют сложности для «Динамо Владивосток», и на данный момент команда не может похвастаться стабильностью в этих матчах.

Факты о командах

«Иртыш»

Набрал 12 очков после 9 туров и занимает 5-е место.

В последних 5 играх «Иртыш» забивает в среднем 1.4 гола за матч и пропускает 0.2 гола.

Забивает в 4 из последних 5 матчей.

Пропускает в 3 последних матчах.

«Динамо Владивосток»

Набрал 11 очков после 9 туров и занимает 7-е место.

В последних 5 играх «Динамо Владивосток» забивает в среднем 0.8 гола за матч и пропускает 0.8 гола.

Не выигрывает в 3 последних выездных матчах.

Пропускает в 12 последних матчах.

Личные встречи 0% (0) 50% (1) 50% (1) 1 Забитых мячей 2 0.5 В среднем за матч 1 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 2:1 Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 2 тур Динамо Вл 0 : 0 Иртыш Россия. Кубок, 1/64 финала Динамо Вл 2 : 1 Иртыш

Прогноз на матч «Иртыш» – «Динамо Владивосток»

«Иртыш» находится в отличной форме, особенно в защите, где они пропустили всего 1 гол в последних 5 матчах. Команда имеет преимущество в атаке и на домашнем стадионе, что делает еe фаворитом этого матча. В то время как «Динамо Владивосток» продемонстрировало хорошие результаты в последних играх, в том числе победу над «Текстильщиком», их выездная форма оставляет много вопросов. К тому же проблемы с атакой, которые преследуют команду в этом сезоне, не дают ей уверенности.

Рекомендации для ставок: