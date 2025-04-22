23 апреля в 29-м туре Высшей лиги Саудовской Аравии «Халидж» примет на своем поле «Аль-Кадисию». Хозяева находятся в середине таблицы и пытаются сохранить комфортный отрыв от зоны вылета, тогда как гости ведут ожесточeнную борьбу за место в топ-4 и Лигу чемпионов АФК. Матч обещает быть насыщенным и принципиальным, поскольку обеим командам есть что терять.

«Халидж»

Команда находится в кризисе – только одна победа за последние пять матчей и сразу три поражения, два из которых – разгромные (0:3 от «Аль-Хилаля» и 1:5 от «Аль-Фатеха»). В обороне большие проблемы: 13 пропущенных голов в 5 играх – это в среднем 2.60 за матч. Оборона не справляется даже против команд из нижней половины таблицы.

Атака нестабильна – лишь 5 голов за аналогичный отрезок. Абдулла Аль-Салем – лидер команды, но он всe чаще остаeтся отрезан от мяча. Команда забивает в среднем по одному голу в домашних матчах, но при этом не может сохранить ворота на замке. В 7 матчах подряд «Халидж» пропускает как минимум один мяч.

«Аль-Кадисия»

Гости в прекрасной форме, что подтверждается победой над «Аль-Насром» в предыдущем туре. Победа стала четвeртой в последних пяти матчах. В атаке стабильно действует Хулиан Киньонес, забивший 21 гол в 29 играх. Команда отличается в четырeх турах подряд, в среднем – 1 гол за игру. Это немного, но за счeт грамотной реализации моментов хватает и этого, чтобы набирать очки.

С другой стороны, «Аль-Кадисия» пропускает в 5 последних матчах. В среднем – 1.00 гола за игру, что, конечно, выше допустимого уровня для команды, претендующей на Лигу чемпионов. Выездная форма оставляет желать лучшего: три поражения подряд в гостях – фактор, который не даeт гостям чувствовать себя стопроцентным фаворитом.

Факты о командах

«Халидж»:

Не побеждает в 6 домашних матчах

Пропускает в 7 матчах подряд

Средний показатель – 2.60 пропущенных гола за игру

5 голов за последние 5 туров

«Аль-Кадисия»:

Победа над «Аль-Насром» в прошлом туре

Забивает в 4 матчах подряд

Пропускает в 5 последних играх

Средние показатели: 1.00 гол забито и 1.00 пропущено за игру

Личные встречи 0% (0) 50% (1) 50% (1) 1 Забитых мячей 2 0.5 В среднем за матч 1 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч: 1:0 Самая крупная ничья: 1:1 Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур Халидж 1 : 1 Аль-Кадисия Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур Аль-Кадисия 1 : 0 Халидж

Прогноз на матч «Халидж» – «Аль-Кадисия»

«Халидж» переживает серьeзный спад: нестабильная защита, нерезультативная атака и неуверенность в домашних играх. На фоне этого «Аль-Кадисия» выглядит более организованной и собранной командой, особенно после победы над «Аль-Насром». Несмотря на трудности в гостях, у «Аль-Кадисии» есть всe, чтобы воспользоваться проблемами соперника.

Ожидается результативный матч, где гости будут ближе к победе, но при этом и «Халидж» может отличиться, учитывая неидеальную оборону соперника.

Рекомендованные ставки: