Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - ЦСКА РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

«Халидж» – «Аль-Кадисия»: прогноз и ставки на матч 23 апреля 2025 с коэффициентом 1.82

22 апреля 2025 13:23
Халидж - Аль-Кадисия
23 апр. 2025, среда 21:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Перейти в онлайн матча
1.82
Победа «Аль-Кадисии» — коэффициент 1.82
Сделать ставку

23 апреля в 29-м туре Высшей лиги Саудовской Аравии «Халидж» примет на своем поле «Аль-Кадисию». Хозяева находятся в середине таблицы и пытаются сохранить комфортный отрыв от зоны вылета, тогда как гости ведут ожесточeнную борьбу за место в топ-4 и Лигу чемпионов АФК. Матч обещает быть насыщенным и принципиальным, поскольку обеим командам есть что терять.

«Халидж»

Команда находится в кризисе – только одна победа за последние пять матчей и сразу три поражения, два из которых – разгромные (0:3 от «Аль-Хилаля» и 1:5 от «Аль-Фатеха»). В обороне большие проблемы: 13 пропущенных голов в 5 играх – это в среднем 2.60 за матч. Оборона не справляется даже против команд из нижней половины таблицы.

Атака нестабильна – лишь 5 голов за аналогичный отрезок. Абдулла Аль-Салем – лидер команды, но он всe чаще остаeтся отрезан от мяча. Команда забивает в среднем по одному голу в домашних матчах, но при этом не может сохранить ворота на замке. В 7 матчах подряд «Халидж» пропускает как минимум один мяч.

«Аль-Кадисия»

Гости в прекрасной форме, что подтверждается победой над «Аль-Насром» в предыдущем туре. Победа стала четвeртой в последних пяти матчах. В атаке стабильно действует Хулиан Киньонес, забивший 21 гол в 29 играх. Команда отличается в четырeх турах подряд, в среднем – 1 гол за игру. Это немного, но за счeт грамотной реализации моментов хватает и этого, чтобы набирать очки.

С другой стороны, «Аль-Кадисия» пропускает в 5 последних матчах. В среднем – 1.00 гола за игру, что, конечно, выше допустимого уровня для команды, претендующей на Лигу чемпионов. Выездная форма оставляет желать лучшего: три поражения подряд в гостях – фактор, который не даeт гостям чувствовать себя стопроцентным фаворитом.

Факты о командах

«Халидж»:

  • Не побеждает в 6 домашних матчах
  • Пропускает в 7 матчах подряд
  • Средний показатель – 2.60 пропущенных гола за игру
  • 5 голов за последние 5 туров

«Аль-Кадисия»:

  • Победа над «Аль-Насром» в прошлом туре
  • Забивает в 4 матчах подряд
  • Пропускает в 5 последних играх
  • Средние показатели: 1.00 гол забито и 1.00 пропущено за игру

Личные встречи
0% (0)
50% (1)
50% (1)
1
Забитых мячей
2
0.5
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  1:0
Самая крупная ничья:  1:1
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Халидж
1 : 1
23.04.2025
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Кадисия
1 : 0
29.11.2024
Халидж

Прогноз на матч «Халидж» – «Аль-Кадисия»

«Халидж» переживает серьeзный спад: нестабильная защита, нерезультативная атака и неуверенность в домашних играх. На фоне этого «Аль-Кадисия» выглядит более организованной и собранной командой, особенно после победы над «Аль-Насром». Несмотря на трудности в гостях, у «Аль-Кадисии» есть всe, чтобы воспользоваться проблемами соперника.

Ожидается результативный матч, где гости будут ближе к победе, но при этом и «Халидж» может отличиться, учитывая неидеальную оборону соперника.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Аль-Кадисии» – коэффициент 1.82
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
  • Индивидуальный тотал «Аль-Кадисии» больше 1.5 – коэффициент 2.05
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.87

1.82
Победа «Аль-Кадисии» — коэффициент 1.82
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Кадисия Халидж
Другие прогнозы
Матч завершен
4 : 0
1.8
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Фейеноорд - Зволле
Победа Фейеноорда с форой -1.5 – коэфф. - 1.80
Матч завершен
1 : 3
1.57
Франция. Лига 1, 31 тур
ПСЖ - Ницца
Победа «ПСЖ» – коэффициент 1.57
Матч завершен
0 : 1
1.85
Германия. Бундеслига, 31 тур
Штутгарт - Хайденхайм
Победа «Штутгарта» – 1.85
Матч завершен
1 : 1
1.75
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Славия-Мозырь - Арсенал
Победа «Славии-Мозырь» – коэффициент 1.75
Матч завершен
5 : 1
1.9
Турция. Суперлига, 33 тур
Бешикташ - Хатайспор
Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 