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«Волга» – «Ленинградец»: прогноз и ставки на матч 23 апреля 2025 с коэффициентом 1.70

22 апреля 2025 12:11
Волга - Ленинградец
23 апр. 2025, среда 17:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур
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1.7
Тотал меньше 2.5 — коэффициент 1.70
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23 апреля в рамках 23 тура Второй лиги А «Волга» принимает «Ленинградец». Обе команды находятся в хорошем игровом тонусе, демонстрируют организованный футбол и мало пропускают. Это делает матч принципиальным с точки зрения борьбы за места в верхней части таблицы и делает прогноз на игру особенно интересным.

«Волга»

Хозяева подходят к матчу с беспроигрышной серией из пяти матчей. За это время «Волга» одержала две победы и трижды сыграла вничью. Команда демонстрирует уверенность в защите и грамотную игру в средней линии, что подтверждается скромным количеством пропущенных мячей – в среднем 0.80 за игру. В атаке «Волга» действует прагматично, но эффективно, забивая 6 мячей в 5 встречах.

Особенно стоит отметить игру на домашнем стадионе, где команда редко уступает и играет более раскрепощeнно. Несмотря на то, что «Волга» не обладает самой результативной атакой, она компенсирует это организацией и командным взаимодействием.

«Ленинградец»

Гости из Санкт-Петербурга также в хорошей форме. После крупной победы над «Кубанью» (4:0), они укрепили уверенность в себе и продолжают серию из трeх матчей без поражений. «Ленинградец» славится надeжной обороной: всего 3 пропущенных мяча в последних пяти играх, а в среднем команда позволяет соперникам забивать лишь по 0.60 мяча за игру.

Игры на выезде также получаются у «Ленинградца»: в 9 из 11 последних гостевых матчей команда не проигрывала. При этом, хоть и не всегда ярко действует в атаке, но отличается дисциплиной и умением реализовывать редкие моменты. Такой стиль игры может создать сложности для «Волги», особенно если счeт будет открыт в пользу гостей.

Факты о командах

«Волга»:

  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • В среднем 1.20 гола за игру в атаке
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за матч

«Ленинградец»:

  • Не проигрывает в 3 последних матчах
  • Не проигрывает в 9 из 11 выездных матчей
  • В среднем 1.00 гола за матч в атаке
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за матч

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
3
Забитых мячей
0
3
В среднем за матч
0
3:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  3:0
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур
Волга
3 : 0
23.04.2025
Ленинградец

Прогноз на матч «Волга» – «Ленинградец»

Судя по форме и статистике, обе команды предпочтут аккуратную игру с упором на оборону. «Волга» будет стремиться сохранить домашнюю серию без поражений, а «Ленинградец» постарается навязать свою системную игру и использовать моменты на контратаках. В таком матче трудно ожидать голевой феерии, и ставка на низкий тотал выглядит логично. Возможна ничья или минимальная победа одной из сторон с учeтом общего дефицита голевых шансов.

Ставки на матч

  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.70
  • Ничья – коэффициент 3.15
  • Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.00

1.7
Тотал меньше 2.5 — коэффициент 1.70
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Автор: Рассказов Михаил
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Ленинградец Волга
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