23 апреля в рамках 23 тура Второй лиги А «Волга» принимает «Ленинградец». Обе команды находятся в хорошем игровом тонусе, демонстрируют организованный футбол и мало пропускают. Это делает матч принципиальным с точки зрения борьбы за места в верхней части таблицы и делает прогноз на игру особенно интересным.

«Волга»

Хозяева подходят к матчу с беспроигрышной серией из пяти матчей. За это время «Волга» одержала две победы и трижды сыграла вничью. Команда демонстрирует уверенность в защите и грамотную игру в средней линии, что подтверждается скромным количеством пропущенных мячей – в среднем 0.80 за игру. В атаке «Волга» действует прагматично, но эффективно, забивая 6 мячей в 5 встречах.

Особенно стоит отметить игру на домашнем стадионе, где команда редко уступает и играет более раскрепощeнно. Несмотря на то, что «Волга» не обладает самой результативной атакой, она компенсирует это организацией и командным взаимодействием.

«Ленинградец»

Гости из Санкт-Петербурга также в хорошей форме. После крупной победы над «Кубанью» (4:0), они укрепили уверенность в себе и продолжают серию из трeх матчей без поражений. «Ленинградец» славится надeжной обороной: всего 3 пропущенных мяча в последних пяти играх, а в среднем команда позволяет соперникам забивать лишь по 0.60 мяча за игру.

Игры на выезде также получаются у «Ленинградца»: в 9 из 11 последних гостевых матчей команда не проигрывала. При этом, хоть и не всегда ярко действует в атаке, но отличается дисциплиной и умением реализовывать редкие моменты. Такой стиль игры может создать сложности для «Волги», особенно если счeт будет открыт в пользу гостей.

Факты о командах

«Волга»:

Не проигрывает в 5 последних матчах

В среднем 1.20 гола за игру в атаке

Пропускает в среднем 0.80 гола за матч

«Ленинградец»:

Не проигрывает в 3 последних матчах

Не проигрывает в 9 из 11 выездных матчей

В среднем 1.00 гола за матч в атаке

Пропускает в среднем 0.60 гола за матч

Личные встречи 100% (1) 0% (0) 0% (0) 3 Забитых мячей 0 3 В среднем за матч 0 3:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 3:0 Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур Волга 3 : 0 Ленинградец

Прогноз на матч «Волга» – «Ленинградец»

Судя по форме и статистике, обе команды предпочтут аккуратную игру с упором на оборону. «Волга» будет стремиться сохранить домашнюю серию без поражений, а «Ленинградец» постарается навязать свою системную игру и использовать моменты на контратаках. В таком матче трудно ожидать голевой феерии, и ставка на низкий тотал выглядит логично. Возможна ничья или минимальная победа одной из сторон с учeтом общего дефицита голевых шансов.

Ставки на матч