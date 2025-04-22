Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - ЦСКА РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

«Торпедо Миасс» – «Волгарь»: прогноз и ставки на матч 23 апреля 2025 с коэффициентом 1.90

22 апреля 2025 12:53
Торпедо Миасс - Волгарь
23 апр. 2025, среда 13:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур
Перейти в онлайн матча
1.9
Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.90
Сделать ставку

23 апреля в рамках 19-го тура Второй лиги А на стадионе в Миассе местное «Торпедо» примет астраханский «Волгарь». Обе команды находятся в непростом положении: хозяева уже 12 матчей не знают вкуса побед, гости – не выигрывают четыре тура подряд. Ожидается упорная борьба за очки между двумя клубами, которые нуждаются в перезагрузке сезона.

«Торпедо Миасс»

Команда из Миасса переживает тяжeлый период. «Торпедо» не может победить уже 12 туров, и даже несмотря на ничью в последнем матче с «Родиной-2», ситуация остаeтся тревожной. За последние пять матчей команда забила лишь трижды, при этом пропустив шесть голов. Средняя результативность – 0.60 мяча за игру, что отражает серьeзные проблемы в атаке.

Оборона также нестабильна: «Торпедо» пропускает в большинстве матчей, не справляясь даже с командами из нижней части таблицы. Основная задача на предстоящий матч – сыграть аккуратнее сзади и попытаться зацепиться за результат через контратаки и стандартные положения.

«Волгарь»

Астраханцы также далеки от идеальной формы. За последние четыре тура команда набрала лишь два очка, сыграв вничью с «Челябинском» и «Волгой Ульяновск», а также потерпев поражения от «Спартака Кострома» и «ПФК Кубань». При этом за пять последних игр «Волгарь» забил четыре мяча и пропустил семь.

Тем не менее, команда выглядит немного целостнее своего соперника. В матчах с середняками и аутсайдерами «Волгарь» чаще демонстрирует слаженность и моменты организованной игры. На выезде команда играет неуступчиво, и если не теряет концентрацию в обороне, может увезти результат.

Факты о командах

«Торпедо Миасс»:

  • Не выигрывает 12 матчей подряд
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей
  • Средняя результативность: 0.60 гола за игру
  • В защите – 1.20 пропущенных мяча за игру

«Волгарь»:

  • Не побеждает в 4 последних матчах
  • Пропускает в среднем 1.40 гола за игру
  • Забивает 0.80 гола за матч
  • Оборона нестабильна в выездных играх

Личные встречи
0% (0)
100% (1)
0% (0)
1
Забитых мячей
1
1
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
23.04.2025
Волгарь

Прогноз на матч «Торпедо Миасс» – «Волгарь»

Матч выглядит как типичное противостояние аутсайдеров, где маловероятно увидеть открытый атакующий футбол. Обе команды крайне нерезультативны в атаке и часто допускают ошибки в обороне, но в целом силы сопоставимы. Вероятен низовой матч с упором на борьбу в центре поля и минимумом моментов.

Ставки на высокую результативность здесь представляются рискованными, и логичной выглядит ставка на низкий тотал. Также неплохим вариантом будет игра на «обе команды не забьют» с учeтом их атакующих проблем.

Ставки на матч

  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.90
  • Обе команды забьют – нет – коэффициент 1.85
  • Ничья – коэффициент 3.10
  • Победа «Волгаря» с форой (0) – коэффициент 1.95

1.9
Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.90
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Волгарь Торпедо Миасс
Другие прогнозы
Матч завершен
4 : 0
1.8
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Фейеноорд - Зволле
Победа Фейеноорда с форой -1.5 – коэфф. - 1.80
Матч завершен
1 : 3
1.57
Франция. Лига 1, 31 тур
ПСЖ - Ницца
Победа «ПСЖ» – коэффициент 1.57
Матч завершен
0 : 1
1.85
Германия. Бундеслига, 31 тур
Штутгарт - Хайденхайм
Победа «Штутгарта» – 1.85
Матч завершен
1 : 1
1.75
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Славия-Мозырь - Арсенал
Победа «Славии-Мозырь» – коэффициент 1.75
Матч завершен
5 : 1
1.9
Турция. Суперлига, 33 тур
Бешикташ - Хатайспор
Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 