23 апреля в рамках 19-го тура Второй лиги А на стадионе в Миассе местное «Торпедо» примет астраханский «Волгарь». Обе команды находятся в непростом положении: хозяева уже 12 матчей не знают вкуса побед, гости – не выигрывают четыре тура подряд. Ожидается упорная борьба за очки между двумя клубами, которые нуждаются в перезагрузке сезона.

«Торпедо Миасс»

Команда из Миасса переживает тяжeлый период. «Торпедо» не может победить уже 12 туров, и даже несмотря на ничью в последнем матче с «Родиной-2», ситуация остаeтся тревожной. За последние пять матчей команда забила лишь трижды, при этом пропустив шесть голов. Средняя результативность – 0.60 мяча за игру, что отражает серьeзные проблемы в атаке.

Оборона также нестабильна: «Торпедо» пропускает в большинстве матчей, не справляясь даже с командами из нижней части таблицы. Основная задача на предстоящий матч – сыграть аккуратнее сзади и попытаться зацепиться за результат через контратаки и стандартные положения.

«Волгарь»

Астраханцы также далеки от идеальной формы. За последние четыре тура команда набрала лишь два очка, сыграв вничью с «Челябинском» и «Волгой Ульяновск», а также потерпев поражения от «Спартака Кострома» и «ПФК Кубань». При этом за пять последних игр «Волгарь» забил четыре мяча и пропустил семь.

Тем не менее, команда выглядит немного целостнее своего соперника. В матчах с середняками и аутсайдерами «Волгарь» чаще демонстрирует слаженность и моменты организованной игры. На выезде команда играет неуступчиво, и если не теряет концентрацию в обороне, может увезти результат.

Факты о командах

«Торпедо Миасс»:

Не выигрывает 12 матчей подряд

Пропускает в 5 из 7 последних матчей

Средняя результативность: 0.60 гола за игру

В защите – 1.20 пропущенных мяча за игру

«Волгарь»:

Не побеждает в 4 последних матчах

Пропускает в среднем 1.40 гола за игру

Забивает 0.80 гола за матч

Оборона нестабильна в выездных играх

Личные встречи 0% (0) 100% (1) 0% (0) 1 Забитых мячей 1 1 В среднем за матч 1 Крупнейшая победа Самая крупная ничья: 1:1 Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур Торпедо Миасс 1 : 1 Волгарь

Прогноз на матч «Торпедо Миасс» – «Волгарь»

Матч выглядит как типичное противостояние аутсайдеров, где маловероятно увидеть открытый атакующий футбол. Обе команды крайне нерезультативны в атаке и часто допускают ошибки в обороне, но в целом силы сопоставимы. Вероятен низовой матч с упором на борьбу в центре поля и минимумом моментов.

Ставки на высокую результативность здесь представляются рискованными, и логичной выглядит ставка на низкий тотал. Также неплохим вариантом будет игра на «обе команды не забьют» с учeтом их атакующих проблем.

Ставки на матч