21 апреля 2025 года в рамках 19-го тура российской Второй лиги А состоится матч между командами «Муром» и «Иртыш». Это встреча двух команд, которые находятся в схожей ситуации, и каждая из них стремится улучшить свою позицию в таблице. «Муром» борется за возвращение к победам, в то время как «Иртыш» стремится закрепиться на более высоких местах. В этом прогнозе рассмотрим текущую форму команд, их достижения и на основе этого предложим лучшие варианты ставок.

«Муром»

После 18 туров «Муром» занимает 6-е место с 22 очками. Команда не может выиграть в 12 последних матчах, что вызывает тревогу. В последних 5 играх «Муром» забивает в среднем 0.4 гола за матч, что свидетельствует о значительных проблемах в атаке. В то же время в обороне дела обстоят чуть лучше – команда пропускает 1.2 гола за игру. В последних играх «Муром» зафиксировал несколько ничьих и поражений, что указывает на нехватку стабильности и уверенности. На фоне неудач команда будет настроена на восстановление позиций и попробует в предстоящем матче найти свой шанс.

«Иртыш»

«Иртыш» идет с 21 очком и располагается на 7-м месте в турнирной таблице. Команда продемонстрировала несколько хороших результатов в последних играх, в том числе крупную победу над «Динамо Киров» (4:0). «Иртыш» забивает в среднем 1 гол за матч, что ставит команду в ситуацию необходимости улучшить свою атакующую игру, но в обороне «Иртыш» выглядит достаточно надежно, пропуская всего 0.6 гола за игру. Однако на выезде «Иртыш» не выигрывал в 5 последних матчах, что вызывает сомнения в их способности стабильно показывать результат в гостях.

Факты о командах:

«Муром»

Занимает 6-е место с 22 очками после 18 туров.

Не выигрывает в 12 последних матчах.

В последних 5 играх забивает в среднем 0.4 гола за матч.

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.2 гола за матч.

Команда нуждается в победах, чтобы улучшить свою позицию в турнирной таблице.

«Иртыш»

Занимает 7-е место с 21 очком после 18 туров.

Не выигрывает в 5 последних выездных матчах.

В последних 5 играх забивает в среднем 1 гол за матч.

В последних 5 играх пропускает в среднем 0.6 гола за матч.

Команда нацелена на улучшение своей формы в гостевых матчах, но всe ещe испытывает трудности.

Личные встречи 0% (0) 40% (2) 60% (3) 1 Забитых мячей 7 0.2 В среднем за матч 1.4 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 0:3 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 9 тур Муром 0 : 2 Иртыш Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур Иртыш 1 : 1 Муром Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 1 тур Муром 0 : 1 Иртыш Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 11 тур Иртыш 0 : 0 Муром Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 3 тур Муром 0 : 3 Иртыш

Прогноз на матч «Муром» – «Иртыш»

«Муром» и «Иртыш» продемонстрировали не самую стабильную игру в последних матчах, что делает этот матч крайне важным для обеих команд. «Муром» будет пытаться исправить свою неудачную серию и вернуться на путь побед, в то время как «Иртыш» также не может похвастаться отличными результатами на выезде.

Судя по текущей форме команд, «Иртыш» выглядит чуть более стабильным коллективом, особенно в обороне. Несмотря на трудности на выезде, команда всe же может рассчитывать на победу, так как «Муром» в последние недели явно испытывает проблемы с атакой и пропускает больше голов, чем обычно.

Наиболее вероятный исход – победа «Иртыша» с минимальным количеством голов. «Муром» будет пытаться сопротивляться, но по совокупности факторов «Иртыш» выглядит более подготовленным к выездной встрече.

Рекомендации для ставок: