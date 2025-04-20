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«Муром» – «Иртыш»: прогноз и ставки на матч 21 апреля 2025 с коэффициентом 1.80

20 апреля 2025 9:20
Муром - Иртыш
21 апр. 2025, понедельник 18:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 9 тур
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1.8
Победа «Иртыша» – коэффициент 1.80
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21 апреля 2025 года в рамках 19-го тура российской Второй лиги А состоится матч между командами «Муром» и «Иртыш». Это встреча двух команд, которые находятся в схожей ситуации, и каждая из них стремится улучшить свою позицию в таблице. «Муром» борется за возвращение к победам, в то время как «Иртыш» стремится закрепиться на более высоких местах. В этом прогнозе рассмотрим текущую форму команд, их достижения и на основе этого предложим лучшие варианты ставок.

«Муром»

После 18 туров «Муром» занимает 6-е место с 22 очками. Команда не может выиграть в 12 последних матчах, что вызывает тревогу. В последних 5 играх «Муром» забивает в среднем 0.4 гола за матч, что свидетельствует о значительных проблемах в атаке. В то же время в обороне дела обстоят чуть лучше – команда пропускает 1.2 гола за игру. В последних играх «Муром» зафиксировал несколько ничьих и поражений, что указывает на нехватку стабильности и уверенности. На фоне неудач команда будет настроена на восстановление позиций и попробует в предстоящем матче найти свой шанс.

«Иртыш»

«Иртыш» идет с 21 очком и располагается на 7-м месте в турнирной таблице. Команда продемонстрировала несколько хороших результатов в последних играх, в том числе крупную победу над «Динамо Киров» (4:0). «Иртыш» забивает в среднем 1 гол за матч, что ставит команду в ситуацию необходимости улучшить свою атакующую игру, но в обороне «Иртыш» выглядит достаточно надежно, пропуская всего 0.6 гола за игру. Однако на выезде «Иртыш» не выигрывал в 5 последних матчах, что вызывает сомнения в их способности стабильно показывать результат в гостях.

Факты о командах:

«Муром»

  • Занимает 6-е место с 22 очками после 18 туров.
  • Не выигрывает в 12 последних матчах.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.4 гола за матч.
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.2 гола за матч.
  • Команда нуждается в победах, чтобы улучшить свою позицию в турнирной таблице.

«Иртыш»

  • Занимает 7-е место с 21 очком после 18 туров.
  • Не выигрывает в 5 последних выездных матчах.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1 гол за матч.
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 0.6 гола за матч.
  • Команда нацелена на улучшение своей формы в гостевых матчах, но всe ещe испытывает трудности.

Личные встречи
0% (0)
40% (2)
60% (3)
1
Забитых мячей
7
0.2
В среднем за матч
1.4
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  0:3
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 9 тур
Муром
0 : 2
21.04.2025
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Иртыш
1 : 1
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Прогноз на матч «Муром» – «Иртыш»

«Муром» и «Иртыш» продемонстрировали не самую стабильную игру в последних матчах, что делает этот матч крайне важным для обеих команд. «Муром» будет пытаться исправить свою неудачную серию и вернуться на путь побед, в то время как «Иртыш» также не может похвастаться отличными результатами на выезде.

Судя по текущей форме команд, «Иртыш» выглядит чуть более стабильным коллективом, особенно в обороне. Несмотря на трудности на выезде, команда всe же может рассчитывать на победу, так как «Муром» в последние недели явно испытывает проблемы с атакой и пропускает больше голов, чем обычно.

Наиболее вероятный исход – победа «Иртыша» с минимальным количеством голов. «Муром» будет пытаться сопротивляться, но по совокупности факторов «Иртыш» выглядит более подготовленным к выездной встрече.

Рекомендации для ставок:

  • Победа «Иртыша» – коэффициент 1.80
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.95
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 2.05
  • Индивидуальный тотал «Иртыша» больше 1.5 – коэффициент 2.00

1.8
Победа «Иртыша» – коэффициент 1.80
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Автор: Ланьков Роман
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна Иртыш Муром
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