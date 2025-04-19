20 апреля на стадионе «Ризе Стады» состоится матч 32-го тура турецкой Суперлиги между Ризеспором и Еюпспором. Ризеспор продолжает бороться за выживание в лиге, а Еюпспор старается закрепиться в верхней части турнирной таблицы. Рассмотрим текущую форму команд и предложим прогноз на матч.
«Ризеспор»
После 29 туров Ризеспор находится на 15-й строчке с 34 очками. Команда не может выиграть в последних трех матчах, что вызывает опасения по поводу их дальнейших перспектив. За последние пять игр Ризеспор забил лишь 5 голов, а пропустил 8, что свидетельствует о проблемах в обороне. Пропуская в каждом матче, команда испытывает трудности в организации защиты. Лучший бомбардир, Али Соу, с 14 голами, продолжает оставаться главной атакующей угрозой, однако его усилий недостаточно для получения стабильных результатов.
«Еюпспор»
Еюпспор, с 50 очками после 30 туров, занимает 4-е место и продолжает борьбу за еврокубковые места. В последних пяти играх команда забила 11 голов, а пропустила только 5. Еюпспор стабильно забивает в каждом матче, и сильная атакующая линия в сочетании с уверенной обороной делает команду фаворитом предстоящей встречи. Лучший бомбардир, Маме Тьям (15 голов в 31 матче), продолжает демонстрировать отличные результаты.
Факты о командах:
«Ризеспор»
- 34 очка после 29 туров, 15-е место.
- Пропускает 1.6 гола за игру в последних 5 матчах.
- В последних 5 играх забил 5 голов и пропустил 8.
«Еюпспор»
- 50 очков после 30 туров, 4-е место.
- Забивает 2.2 гола за игру в последних 5 матчах.
- В последних 5 играх забил 11 голов и пропустил 5.
Прогноз на матч «Ризеспор» – «Еюпспор»
Ризеспор, несмотря на домашнее преимущество, имеет проблемы в обороне, что делает их уязвимыми для сильного соперника, как Еюпспор. Гости находятся в отличной форме и показывают результативную игру. В условиях слабой защиты хозяев, Еюпспор должен одержать победу. Однако, скорее всего, обе команды смогут забить, учитывая атакующую активность Ризеспора.
Рекомендации по ставкам:
- Победа «Еюпспора» – коэффициент 1.75
- Оба забьют – Да – коэффициент 2.00
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05
- Индивидуальный тотал «Еюпспора» больше 1.5 – коэффициент 1.90