20 апреля на стадионе «Ризе Стады» состоится матч 32-го тура турецкой Суперлиги между Ризеспором и Еюпспором. Ризеспор продолжает бороться за выживание в лиге, а Еюпспор старается закрепиться в верхней части турнирной таблицы. Рассмотрим текущую форму команд и предложим прогноз на матч.

«Ризеспор»

После 29 туров Ризеспор находится на 15-й строчке с 34 очками. Команда не может выиграть в последних трех матчах, что вызывает опасения по поводу их дальнейших перспектив. За последние пять игр Ризеспор забил лишь 5 голов, а пропустил 8, что свидетельствует о проблемах в обороне. Пропуская в каждом матче, команда испытывает трудности в организации защиты. Лучший бомбардир, Али Соу, с 14 голами, продолжает оставаться главной атакующей угрозой, однако его усилий недостаточно для получения стабильных результатов.

«Еюпспор»

Еюпспор, с 50 очками после 30 туров, занимает 4-е место и продолжает борьбу за еврокубковые места. В последних пяти играх команда забила 11 голов, а пропустила только 5. Еюпспор стабильно забивает в каждом матче, и сильная атакующая линия в сочетании с уверенной обороной делает команду фаворитом предстоящей встречи. Лучший бомбардир, Маме Тьям (15 голов в 31 матче), продолжает демонстрировать отличные результаты.

Факты о командах:

«Ризеспор»

34 очка после 29 туров, 15-е место.

Пропускает 1.6 гола за игру в последних 5 матчах.

В последних 5 играх забил 5 голов и пропустил 8.

«Еюпспор»

50 очков после 30 туров, 4-е место.

Забивает 2.2 гола за игру в последних 5 матчах.

В последних 5 играх забил 11 голов и пропустил 5.

Личные встречи 100% (2) 0% (0) 0% (0) 3 Забитых мячей 1 1.5 В среднем за матч 0.5 2:1 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 1:2 Турция. Суперлига, 32 тур Ризеспор 1 : 0 Эюпспор Турция. Суперлига, 13 тур Эюпспор 1 : 2 Ризеспор

Прогноз на матч «Ризеспор» – «Еюпспор»

Ризеспор, несмотря на домашнее преимущество, имеет проблемы в обороне, что делает их уязвимыми для сильного соперника, как Еюпспор. Гости находятся в отличной форме и показывают результативную игру. В условиях слабой защиты хозяев, Еюпспор должен одержать победу. Однако, скорее всего, обе команды смогут забить, учитывая атакующую активность Ризеспора.

Рекомендации по ставкам: