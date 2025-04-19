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«Ризеспор» – «Еюпспор»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2025 с коэффициентом 1.75

19 апреля 2025 13:47
Ризеспор - Эюпспор
20 апр. 2025, воскресенье 16:00 | Турция. Суперлига, 32 тур
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1.75
Победа «Еюпспора» – коэффициент 1.75
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20 апреля на стадионе «Ризе Стады» состоится матч 32-го тура турецкой Суперлиги между Ризеспором и Еюпспором. Ризеспор продолжает бороться за выживание в лиге, а Еюпспор старается закрепиться в верхней части турнирной таблицы. Рассмотрим текущую форму команд и предложим прогноз на матч.

«Ризеспор»

После 29 туров Ризеспор находится на 15-й строчке с 34 очками. Команда не может выиграть в последних трех матчах, что вызывает опасения по поводу их дальнейших перспектив. За последние пять игр Ризеспор забил лишь 5 голов, а пропустил 8, что свидетельствует о проблемах в обороне. Пропуская в каждом матче, команда испытывает трудности в организации защиты. Лучший бомбардир, Али Соу, с 14 голами, продолжает оставаться главной атакующей угрозой, однако его усилий недостаточно для получения стабильных результатов.

«Еюпспор»

Еюпспор, с 50 очками после 30 туров, занимает 4-е место и продолжает борьбу за еврокубковые места. В последних пяти играх команда забила 11 голов, а пропустила только 5. Еюпспор стабильно забивает в каждом матче, и сильная атакующая линия в сочетании с уверенной обороной делает команду фаворитом предстоящей встречи. Лучший бомбардир, Маме Тьям (15 голов в 31 матче), продолжает демонстрировать отличные результаты.

Факты о командах:

«Ризеспор»

  • 34 очка после 29 туров, 15-е место.
  • Пропускает 1.6 гола за игру в последних 5 матчах.
  • В последних 5 играх забил 5 голов и пропустил 8.

«Еюпспор»

  • 50 очков после 30 туров, 4-е место.
  • Забивает 2.2 гола за игру в последних 5 матчах.
  • В последних 5 играх забил 11 голов и пропустил 5.

Личные встречи
100% (2)
0% (0)
0% (0)
3
Забитых мячей
1
1.5
В среднем за матч
0.5
2:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:2
Турция. Суперлига, 32 тур
Ризеспор
1 : 0
20.04.2025
Эюпспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
1 : 2
23.11.2024
Ризеспор

Прогноз на матч «Ризеспор» – «Еюпспор»

Ризеспор, несмотря на домашнее преимущество, имеет проблемы в обороне, что делает их уязвимыми для сильного соперника, как Еюпспор. Гости находятся в отличной форме и показывают результативную игру. В условиях слабой защиты хозяев, Еюпспор должен одержать победу. Однако, скорее всего, обе команды смогут забить, учитывая атакующую активность Ризеспора.

Рекомендации по ставкам:

  • Победа «Еюпспора» – коэффициент 1.75
  • Оба забьют – Да – коэффициент 2.00
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05
  • Индивидуальный тотал «Еюпспора» больше 1.5 – коэффициент 1.90

1.75
Победа «Еюпспора» – коэффициент 1.75
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Автор: Бестужев Павел
Турция. Суперлига Эюпспор Ризеспор
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