Я за спорт - за чистый спорт. Спорт должен быть вне политики, какой бы ситуация не была. Ко всем спортсменам должны применяться единые стандарты в части допинговой проверки. Дискриминация по национальному принципу или по принадлежности спортсмена к какому... Читать еще

Я за спорт - за чистый спорт. Спорт должен быть вне политики, какой бы ситуация не была. Ко всем спортсменам должны применяться единые стандарты в части допинговой проверки. Дискриминация по национальному принципу или по принадлежности спортсмена к какому либо государству — недопустима.

Сертификация — процесс подтверждения того, что продукция полностью соответствует стандартам качества и безопасна для конечных потребителей. Процесс сертификации строго регламентирован законом. Если выяснится, что в ходе сертификации имели место нарушения, то это приведет к аннулированию выданного документа и штрафу на должностное лицо.

Сертификация может быть добровольной или обязательной. Цель проведения добровольной сертификации — демонстрация потребителям высокого качества выпускаемой продукции. Отказное письмо и добровольный сертификат В том случае, если товар не подлежит обязательной сертификации, орган по сертификации может оформить отказное письмо. Этот документ выдается на платной основе и содержит ссылки на законодательные акты, которые позволяют выдать откзаное письмо по сертификации товара. Производители проводят добровольную сертификацию по собственному желанию, повышая собственную конкурентоспособность.

Отказаться от обязательной сертификации можно, и предприятие может оформить отказное письмо. Законодательством четко регламентирован перечень отраслей, где эта процедура необходима. К ним относится деятельность в сфере здравоохранения, общественного питания и услуг. Обязательной сертификации подлежат предметы, использование которых может потенциально представлять угрозу для жизни. К их числу относятся электро- и газовые приборы, автомобильные шины, практически все товары для детей.

В зависимости от того, в каком органе будет осуществляться сертификация и для какой продукции проводится процедура, ее алгоритм может разниться. Общие моменты все- таки можно выделить.

В начале заказчик процедуры сертификации собирает все необходимые документы. Они могут быть предоставлены как на бумажном носителе, так и в электронном виде. Во втором случае потребуется ЭЦП с достаточными полномочиями. Порядок проведения сертификации Документы передаются в центр сертификации, где начинается их камеральная проверка. По результатам проверки центром принимается решение, возможно ли проведение сертификации и обозначается стоимость работ. Если заказчик и исполнитель приходят к соглашению, то заключается договор оказания услуг.

Представитель сертифицирующего центра производит отбор образцов продукции и доставляет их в лабораторию, где осуществляется их тестирование. Все результаты фиксируются комиссией и заносятся в протокол. Третий этап — «полевой». Он заключается в инспектировании производства и повторной выемке продукции непосредственно с «конвейера». Подобный рейд обычно совершается неожиданно, чтобы производитель не имел возможности подготовиться и внести изменения в технологический процесс.

По результатам этого визита принимается окончательное решение о сертификации продукции или об отказе. И в том и другом случае выдается протокол исследований. При отрицательном результате производитель имеет право доработать техпроцесс и снова пройти процедуру сертификации. Сертификация ISO 9001 Дополнительным документов, который говорит о качестве выпускаемой продукции служит сертификат ISO 9001. Данный вид сертификата также является добровольным, но очень часто требуется для участия в тендерах. Сертификат ISO 9001 может быть оформлен органом по сертификации ан срок до трех лет с прохождением инспекционного контроля один раз в год.