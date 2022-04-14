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adema Рейтинг (что это?): +10

Имя: Алексей
Фамилия: Демьянов
Пол: Мужской
Город: Москва
Дата рождения: 9 сентября 1976
Дивизион в конкурсе прогнозов: 10
Достижения в Конкурсе прогнозов: нет
Я за спорт - за чистый спорт. Спорт должен быть вне политики, какой бы ситуация не была. Ко всем спортсменам должны применяться единые стандарты в части допинговой проверки. Дискриминация по национальному принципу или по принадлежности спортсмена к какому...
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Комментарии 4
Время Комментарии Ответы Рейтинг
14.04.2022
13:20 		Симеоне во время матча с «Сити» вышел на поле и стал аплодировать. За это он получил желтую
Эмоции. думаю ни кто не застрахован 		0 0
14.04.2022
13:17 		У «Краснодара» проблемы: все иностранцы уехали, сокращения, зарплаты снижены, дорога – на поезде и автобусе
Ну любые изменения в составе всегда требуют притирки с изменившимся составом. Время покажет, может оно и к лучшему. 		0 0
14.04.2022
13:14 		Сколько комментаторов ушло с «Матч ТВ»: от Уткина до Кривохарченко
Был бы кому играть, а уж комментаторов у нас на диванах хоть пруд пруди)) 		0 0
14.04.2022
13:12 		Канчельскис: «Женщины не должны говорить про футбол. Пусть Зарема на кухне работает, борщи варит»
Да говорить может кто угодно и о чем угодно, главное своего слушателя найти. 		0 0
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