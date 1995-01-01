Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Моя команда
    Популярные записи
    Все записи
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Пингвины Антарктиды Все блоги -

    ПИНГВИНЫ АНТАРКТИДЫ В КУБКЕ РОССИИ

    28 апреля, 13:21
    В Кубке РФС должны играть команды не только из Медиалиги, а и из АФС

    А почему именно Медиалига получила право у РФС представлять свои команды в Кубке? Под эгидой АФС, с лейблом Пингвины Антарктиды также можно выставить одну или две команды.

    Тем более, что в отличие от Осипова автор этих строк трижды принимал участие в выборах президента РФС.

    К слову, от Медиалиги не поступил до сих пор ответ на публичный вызов от Пингвинов Антарктиды на товарищеский матч по микровутзалу, по всей видимости, придeтся засчитать им техническое поражение. Выйти на поле, в Петербурге уже одну поляну нашeл, снять на видео неявку команды соперников, забить мяч в их ворота. Как это было, когда сборная СССР не приехала играть в Чили отборочный матч на Национальном стадионе в Сантьяго.

    То есть, футбольная история повторится, но на новом уровне. Пингвины Антарктиды сыграют не на стороне диктатуры чиновников и бюрократов, а за демократию в футболе.

    В Медиалиге ответили, сколько команд хотят видеть в новом сезоне Кубка России
    Президент Медиалиги Николай Осипов обозначил, что хочет видеть в новом сезоне Фонбет Кубка России четыре своих команды.

    «Информация про три плюс один от Медиалиги в Кубке России – это наши хотелки. Информации пока нет. Наверное, после следующего исполкома появится новая информация», – сказал Осипов.

    Действующий чемпион Медиалиги – «Титан».
    Сейчас идeт новый сезон.
    Медийные команды участвовали в 2 последних розыгрышах Кубка.

    Источник: «Чемпионат»

    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+