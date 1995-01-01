В Кубке РФС должны играть команды не только из Медиалиги, а и из АФС

А почему именно Медиалига получила право у РФС представлять свои команды в Кубке? Под эгидой АФС, с лейблом Пингвины Антарктиды также можно выставить одну или две команды.

Тем более, что в отличие от Осипова автор этих строк трижды принимал участие в выборах президента РФС.

К слову, от Медиалиги не поступил до сих пор ответ на публичный вызов от Пингвинов Антарктиды на товарищеский матч по микровутзалу, по всей видимости, придeтся засчитать им техническое поражение. Выйти на поле, в Петербурге уже одну поляну нашeл, снять на видео неявку команды соперников, забить мяч в их ворота. Как это было, когда сборная СССР не приехала играть в Чили отборочный матч на Национальном стадионе в Сантьяго.

То есть, футбольная история повторится, но на новом уровне. Пингвины Антарктиды сыграют не на стороне диктатуры чиновников и бюрократов, а за демократию в футболе.



В Медиалиге ответили, сколько команд хотят видеть в новом сезоне Кубка России

Президент Медиалиги Николай Осипов обозначил, что хочет видеть в новом сезоне Фонбет Кубка России четыре своих команды.



«Информация про три плюс один от Медиалиги в Кубке России – это наши хотелки. Информации пока нет. Наверное, после следующего исполкома появится новая информация», – сказал Осипов.



Действующий чемпион Медиалиги – «Титан».

Сейчас идeт новый сезон.

Медийные команды участвовали в 2 последних розыгрышах Кубка.



Источник: «Чемпионат»