Из просмотра сегодня фильма про Пеле по Матч ТВ узнал про него новую для меня я информацию. А именно про то, что он играл в футзал и много из него взял.
Прозвище Пеле появилось в детстве, во время игры в футбол, когда он совершил ошибку.
В школе имя закрепилось.
На поле была заметна его подвижность.
В 16 лет он играл в сборной на Маракане против Аргентины.
В 1956 на Мундиале в Швеции Пеле устанавливал рекорд за рекордом.
В финале Пеле забил два года сборной Швеции, Бразилия победила 5:2.
Бразильское правительство присвоило Пеле звание национального достояния, что должно было помешать заключенич
На Мундиале в Англии Пеле проявить себя помешала грубая игра соперников из сборных Болгарии и Португалии.
В Мехико на стадионе «Ацтека» Пеле забил гол головой, Бразилия победила Италию 4:1.
Пеле отправился в США, чтобы продвигать футбол. Пеле играл за «Космос» из Нью-Йорка. Пеле был послом игры.1283 гола на счету Пеле.
В кино Пеле снимался с Сильвестром Сталлоне.
Пеле был министром спорта Бразилии.
Пеле написал бестселлер о своей жизни.
Пеле: «Я написал много книг, мы говорим всe, что знаем».
Награду за титул лучшего игрока века Пеле победил, как и Марадона.
Пеле это посол мира, спорта и футбола.
Пеле участвовал в движениях по борьбе с бедностью, коррупцией, по борьбе за экологическую среду.
Пеле выставлял на аукцион свои вещи из собранной коллекции.
У Пеле была раковая опухоль толстой кишки.
Пеле умер в Сан-Пауло после борьбы с раком.
По всему миру вспоминали его жизнь.
В Сантосе гроб с Пеле был установлен на стадионе для прощания с болельщиками.
Пеле был похоронен на вертикальном кладбище с видом на стадион, где он играл.
Пеле навсегда изменил футбол и Бразилию.
Имя Пеле всегда будет синонимом футбола.
ПРОТИВ ЕВРОФОБИИ. ЭКСПАНСИЯ ШЕЙХОВ
https://proza.ru/2023/11/18/1261