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    ФИЛЬМ ПРО ПЕЛЕ ПО МАТЧ ТВ

    25 апреля, 18:45
    Эдсон Арантис ду Насименту (более известный как Пеле; 23 октября 1940 — 29 декабря 2022) — бразильский футболист, нападающий (атакующий полузащитник). Играл за клубы «Сантос» и «Нью-Йорк Космос». Провeл 92 матча и забил 77 голов в составе сборной Бр



    Из просмотра сегодня фильма про Пеле по Матч ТВ узнал про него новую для меня я информацию. А именно про то, что он играл в футзал и много из него взял.
    Прозвище Пеле появилось в детстве, во время игры в футбол, когда он совершил ошибку.
    В школе имя закрепилось.
    На поле была заметна его подвижность.
    В 16 лет он играл в сборной на Маракане против Аргентины.

    В 1956 на Мундиале в Швеции Пеле устанавливал рекорд за рекордом.
    В финале Пеле забил два года сборной Швеции, Бразилия победила 5:2.
    Бразильское правительство присвоило Пеле звание национального достояния, что должно было помешать заключенич

    На Мундиале в Англии Пеле проявить себя помешала грубая игра соперников из сборных Болгарии и Португалии.
    В Мехико на стадионе «Ацтека» Пеле забил гол головой, Бразилия победила Италию 4:1.

    Пеле отправился в США, чтобы продвигать футбол. Пеле играл за «Космос» из Нью-Йорка. Пеле был послом игры.1283 гола на счету Пеле.
    В кино Пеле снимался с Сильвестром Сталлоне.
    Пеле был министром спорта Бразилии.
    Пеле написал бестселлер о своей жизни.
    Пеле: «Я написал много книг, мы говорим всe, что знаем».

    Награду за титул лучшего игрока века Пеле победил, как и Марадона.
    Пеле это посол мира, спорта и футбола.
    Пеле участвовал в движениях по борьбе с бедностью, коррупцией, по борьбе за экологическую среду.
    Пеле выставлял на аукцион свои вещи из собранной коллекции.
    У Пеле была раковая опухоль толстой кишки.
    Пеле умер в Сан-Пауло после борьбы с раком.
    По всему миру вспоминали его жизнь.
    В Сантосе гроб с Пеле был установлен на стадионе для прощания с болельщиками.
    Пеле был похоронен на вертикальном кладбище с видом на стадион, где он играл.
    Пеле навсегда изменил футбол и Бразилию.
    Имя Пеле всегда будет синонимом футбола.

    ПРОТИВ ЕВРОФОБИИ. ЭКСПАНСИЯ ШЕЙХОВ

    https://proza.ru/2023/11/18/1261

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