Эдсон Арантис ду Насименту (более известный как Пеле; 23 октября 1940 — 29 декабря 2022) — бразильский футболист, нападающий (атакующий полузащитник). Играл за клубы «Сантос» и «Нью-Йорк Космос». Провeл 92 матча и забил 77 голов в составе сборной Бр





Из просмотра сегодня фильма про Пеле по Матч ТВ узнал про него новую для меня я информацию. А именно про то, что он играл в футзал и много из него взял.

Прозвище Пеле появилось в детстве, во время игры в футбол, когда он совершил ошибку.

В школе имя закрепилось.

На поле была заметна его подвижность.

В 16 лет он играл в сборной на Маракане против Аргентины.



В 1956 на Мундиале в Швеции Пеле устанавливал рекорд за рекордом.

В финале Пеле забил два года сборной Швеции, Бразилия победила 5:2.

Бразильское правительство присвоило Пеле звание национального достояния, что должно было помешать заключенич



На Мундиале в Англии Пеле проявить себя помешала грубая игра соперников из сборных Болгарии и Португалии.

В Мехико на стадионе «Ацтека» Пеле забил гол головой, Бразилия победила Италию 4:1.



Пеле отправился в США, чтобы продвигать футбол. Пеле играл за «Космос» из Нью-Йорка. Пеле был послом игры.1283 гола на счету Пеле.

В кино Пеле снимался с Сильвестром Сталлоне.

Пеле был министром спорта Бразилии.

Пеле написал бестселлер о своей жизни.

Пеле: «Я написал много книг, мы говорим всe, что знаем».

Награду за титул лучшего игрока века Пеле победил, как и Марадона.

Пеле это посол мира, спорта и футбола.

Пеле участвовал в движениях по борьбе с бедностью, коррупцией, по борьбе за экологическую среду.

Пеле выставлял на аукцион свои вещи из собранной коллекции.

У Пеле была раковая опухоль толстой кишки.

Пеле умер в Сан-Пауло после борьбы с раком.

По всему миру вспоминали его жизнь.

В Сантосе гроб с Пеле был установлен на стадионе для прощания с болельщиками.

Пеле был похоронен на вертикальном кладбище с видом на стадион, где он играл.

Пеле навсегда изменил футбол и Бразилию.

Имя Пеле всегда будет синонимом футбола.

ПРОТИВ ЕВРОФОБИИ. ЭКСПАНСИЯ ШЕЙХОВ

https://proza.ru/2023/11/18/1261