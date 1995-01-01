Сборная АФС "Пингвины Антарктиды" поздравляет с праздником Всемирного дня пингвинов!

Друзья! Экологи, полярники! Все те, кто неравнодушен к судьбе Антарктиды!



От имени АФС и команды по футзалу «Пингвины Антарктиды» поздравляю со знаменательным праздником, который носит название Всемирный дня пингвинов! Это важная дата в календаре трезвой России sober Russia.

Напомню в связи с этим, что сообщество читателей собрания сочинений «Русский Фауст» Николае Карпати осведомлено о представлении на рассмотрение международной общественности Ледяного пакта Ice Pact как палимпсеста Пакта Рериха для нашего века.



25 апреля отмечается ежегодный экологический праздник – Всемирный день пингвинов (World Penguin Day), призывающий людей помнить о необходимости сохранения животного многообразия нашей планеты в целом и многообразия еe отдельных регионов и представителей в частности.



Среди животного многообразия Южного полушария есть необычная птица, чьe место в природе этого региона играет очень значимую роль. Так же, как, белого медведя можно назвать одним из символов природы Северного полюса, эту птицу можно с уверенностью назвать одним из символов Антарктиды. Речь идeт, конечно, о пингвинах, разнообразие видов которых не изменяет представления о том, где они обитают – только в открытом море Южного полушария.



Пингвины (лат. Spheniscidae) – семейство нелетающих морских птиц, представители которого хорошо плавают и ныряют, единственное современное в отряде пингвинообразных (Sphenisciformes). В семействе насчитывается 18 современных видов пингвинов. Самым большой из них – это императорский пингвин, его рост может достигать 120 см, а вес – более 40 кг. Самый маленький представитель вида – малый пингвин, который не выше колена взрослого человека, а его вес не превышает 2,5 кг.



Истребление пингвинов человеком после открытия Антарктиды достигало невиданных размеров, однако в настоящее время их популяцию удалось восстановить, хотя под угрозой исчезновения находится несколько видов этих птиц. Во многом это связано с деятельностью человека на островах и прибрежных материковых зонах, входящих в ареал обитания пингвинов.



Именно эти и другие проблемы способствуют тому, что любые общественные инициативы по привлечению внимания представителей науки, а также международных организаций к жизни пингвинов всячески поддерживаются экологами и природоохранными организациями.



Традиционно во всем мире проводятся информационные и просветительские мероприятия, приуроченные к дате: фотовыставки, лекции, мастер-классы и кинопоказы документальных фильмов о пингвинах.



Кстати, есть ещe один праздник, посвящeнный этим нелетающим птицам – День осведомлeнности о пингвинах, ежегодно отмечаемый 20 января.

Друзья! Экологи, полярники! Все те, кто неравнодушен к судьбе Антарктиды!



От имени АФС и команды по футзалу «Пингвины Антарктиды» поздравляю с праздником Всемирного дня пингвинов! Это важная дата в календаре трезвой России sober Russia.

Сообщество читателей собрания сочинений «Русский Фауст» Николае Карпати осведомлено о представлении на рассмотрение международной общественности Ледяного пакта Ice Pact как палимпсеста Пакта Рериха для нашего века.



25 апреля отмечается ежегодный экологический праздник – Всемирный день пингвинов (World Penguin Day), призывающий людей помнить о необходимости сохранения животного многообразия нашей планеты в целом и многообразия еe отдельных регионов и представителей в частности.



Среди животного многообразия Южного полушария есть необычная птица, чьe место в природе этого региона играет очень значимую роль. Так же, как, белого медведя можно назвать одним из символов природы Северного полюса, эту птицу можно с уверенностью назвать одним из символов Антарктиды. Речь идeт, конечно, о пингвинах, разнообразие видов которых не изменяет представления о том, где они обитают – только в открытом море Южного полушария.



Пингвины (лат. Spheniscidae) – семейство нелетающих морских птиц, представители которого хорошо плавают и ныряют, единственное современное в отряде пингвинообразных (Sphenisciformes). В семействе насчитывается 18 современных видов пингвинов. Самым большой из них – это императорский пингвин, его рост может достигать 120 см, а вес – более 40 кг. Самый маленький представитель вида – малый пингвин, который не выше колена взрослого человека, а его вес не превышает 2,5 кг.



Истребление пингвинов человеком после открытия Антарктиды достигало невиданных размеров, однако в настоящее время их популяцию удалось восстановить, хотя под угрозой исчезновения находится несколько видов этих птиц. Во многом это связано с деятельностью человека на островах и прибрежных материковых зонах, входящих в ареал обитания пингвинов.



Именно эти и другие проблемы способствуют тому, что любые общественные инициативы по привлечению внимания представителей науки, а также международных организаций к жизни пингвинов всячески поддерживаются экологами и природоохранными организациями.



Традиционно во всем мире проводятся информационные и просветительские мероприятия, приуроченные к дате: фотовыставки, лекции, мастер-классы и кинопоказы документальных фильмов о пингвинах.



Кстати, есть ещe один праздник, посвящeнный этим нелетающим птицам – День осведомлeнности о пингвинах, ежегодно отмечаемый 20 января.

Возможно, что кто-то из народных наблюдателей, увлекающихся спортом полярников может спросить: а где же спортивная жизнь Антарктиды, Антарктического футбольного союза?

Она есть и весьма бурная: тренируется и готовится к турнирам команда «Пингвины Антарктиды» по футболу, футзалу и микрофутзалу (брошен вызов сборной Медиалиги), проводятся поединки под эгидой АШШС (Антарктический шахматный и шашечный союз), сформирована Марафонская команда Всемирного посла бега и литературы совместно с Атлетика Ватикана, международной экологической общественности представлен Ледяной пакт (палимпсест Пакта Рериха нашего века), предполагающий внесение дополнения в Конвенцию Монтевидео о наличии национальной сборной как ещe одного признака суверенной государственности и многое другое.