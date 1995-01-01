Начался новый сезон Медиалиги, это отличный информационный повод для АФС вызвать на матч сборную МФЛ

В качестве президента АФС передаю приветствие участникам соревнований и вызываю на товарищеский матч медийщиков, сборную МФЛ с командой Пингвины Антарктиды по футзалу или микрофутзалу. Интересно, что в МФЛ для посещения матчей не требуется паспорт болельщика.



Для условий Антарктиды наиболее приемлемые форматы футзала и микрофутзала. Расклад на рунах показал мне, что пингвины разгромят сборную МФЛ по микрофутзалу. В настоящее время пингвины готовятся к товарищескому матчу в рамках кубка кардиналов, который весьма престижен в Ватикане. В рамках товарищеского матча с командой МФЛ могут быть сыграны партии в шашки, шахматы, так как при АФС организован Антарктический шахматный и шашечный союз.

В МФЛ нет рекламы спиртного, пива, в отличие от Матч ТВ, это классно.



На ледяной территории Антарктиды пока не было войн, хотяу же несколько стран выдвинули свои претензии на часть антарктических земель.

Миссия АФС среди прочего, как это следует из Ледяного пакта, поможет избежать вооружeнных конфликтов на ледяном континенте, сохранить его свободным от наркотиков и спиртного.

Антарктида притягивает внимание международного движения трезвенников и трансгуманистов, которое провозгласило государство Будимир на Земле Мэри Бэрд (находится под протекторатом Ватикана). Сборная Антарктиды впервые сыграла в футбольной трезвой лиге в Петербурге.

Все страны,которые выдвигают свои претензии на ту или иную территорию Антарктиды, могут участвовать в деятельности АФС, в создании единой сборной футбольной команды.



О новаторском стиле бега Николае Карпати вы можете прочитать в настольной книге Марафонской команды Всемирного посла бега и литературы совместно с Атлетика Ватикана.

Антарктика, Футбол и Мир!



https://youtu.be/VGHaCdF-8y8