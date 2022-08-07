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    Сразу пять игроков топ-клуба резко потеряли в цене – в сумме подешевели на 50 миллионов евро!

    Сегодня, 12:25
    Рейтинг, который точно не понравится Хави Эрнандесу.

    Transfermarkt обновил актуальную стоимость игроков испанской Ла Лиги. В десятке самых подешевевших футболистов чемпионата половина мест досталась представителям «Барселоны». Впрочем, лидером рейтинга оказался игрок из другой команды. 30-летний нападающий «Бетиса» Борха Иглесиас за последние полгода «сдулся» на 60% (речь, разумеется, о трансферной цене). В июле его стоимость составляла 20 миллионов евро, а сейчас – 8 миллионов. За Иглесиасом в списке следуют сразу четыре футболиста «Барсы» – Педри, Рафинья, Жоао Феликс и Жоау Канселу. Все они подешевели на 10 миллионов евро. Transfermarkt расположил игроков в рейтинге исходя из их актуальной цены по убыванию. 10 место занял еще один игрок каталонской команды – Роберт Левандовски. Он также потерял 10 миллионов евро трансферной цены.

    Теперь в составе «Барселоны» нет ни одного футболиста стоимостью 100 миллионов и выше. Для сравнения – у «Реала» таких игроков сразу четверо: Джуд Беллингем, Винисиус Жуниор, Родриго и Федерико Вальверде.

    Фото: Mateusz Porzucek, IMAGO/Sergio Ruiz / PRESSIN / Global look press

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