Сразу пять игроков топ-клуба резко потеряли в цене – в сумме подешевели на 50 миллионов евро!

Рейтинг, который точно не понравится Хави Эрнандесу.

Transfermarkt обновил актуальную стоимость игроков испанской Ла Лиги. В десятке самых подешевевших футболистов чемпионата половина мест досталась представителям «Барселоны». Впрочем, лидером рейтинга оказался игрок из другой команды. 30-летний нападающий «Бетиса» Борха Иглесиас за последние полгода «сдулся» на 60% (речь, разумеется, о трансферной цене). В июле его стоимость составляла 20 миллионов евро, а сейчас – 8 миллионов. За Иглесиасом в списке следуют сразу четыре футболиста «Барсы» – Педри, Рафинья, Жоао Феликс и Жоау Канселу. Все они подешевели на 10 миллионов евро. Transfermarkt расположил игроков в рейтинге исходя из их актуальной цены по убыванию. 10 место занял еще один игрок каталонской команды – Роберт Левандовски. Он также потерял 10 миллионов евро трансферной цены.

Теперь в составе «Барселоны» нет ни одного футболиста стоимостью 100 миллионов и выше. Для сравнения – у «Реала» таких игроков сразу четверо: Джуд Беллингем, Винисиус Жуниор, Родриго и Федерико Вальверде.

Фото: Mateusz Porzucek, IMAGO/Sergio Ruiz / PRESSIN / Global look press