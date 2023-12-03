Снежная реформа.

Реформировать календарь всех лиг чемпионата России можно очень просто и дешево.

Сейчас проходит матч ЦСКА – Ростов в Москве. Это уже не футбол, это какой то другой вид спорта. Как в хоккее, есть хоккей на траве, хоккей на льду, хоккей с мячом. И это все разные виды спорта. Так и сегодняшний матч в Москве чуть не по колено в снегу и красным мячом никакого отношения к футболу на газоне не имеет. Это другой вид спорта.

Многие футбольные тренеры России, а так же футбольные комментаторы и футбольные функционеры решительно критикуют нынешнюю формулу проведения чемпионата России по схеме осень – весна и предлагают переход на старую схему, весна – осень. Но подобный переход не принесет никакой существенной пользы и будет очень сложен организационно и дорог финансово. Для того, чтобы полностью отказаться от матчей на снегу нужно ничего не меняя, полностью или частично отказаться от летнего отпуска команд!

Да, да не удивляйтесь. Чемпионат нужно начинать в середине или во второй половине июля, непрерывно играть до второй половины ноября, не позже, потом возобновлять чемпионат в начале апреля и играть как минимум до середины июня. Потом небольшой перерыв, скажем в 3 недели и вновь возобновление первенства. Начинать сезон традиционно нужно с суперкубка России. И все, коротко, ясно, дешево и сердито!

Кстати, при необходимости летом в июне, июле месяце можно провести официальный турнир РФС, назвав его например Кубок Лиги. Как вариант, собрать все команды в двух или трех ближайших друг к другу городах и провести кубковый турнир с выбыванием или без выбывания. И нечего летом устраивать двухмесячный отпуск футболистам. Летом при наших погодных условиях они должны играть!