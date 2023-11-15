Впервые в истории Бундеслиги тренером станет девушка: клуб сейчас играет в Лиге чемпионов

«Унион» невероятно плох на старте сезона. К середине ноября у него лишь шесть очков в 11 матчах Бундеслиги: 9-матчевая серия из поражений. Добавьте к этому 3 поражения и ничью в Лиге чемпионов, получите серию из 13 встреч без побед и логичную причину увольнения тренера Урса Фишера.

Прямо сейчас у боссов «Униона» нет доступного варианта на замену, поэтому исполняющим обязанности главного коуча стал тренер команды U19 Марко Гроте. Его ассистентом – девушка по имени Мари-Луиза Эта.

Что об этом нужно знать:

• Эта известна по играм за женские «Гамбург», «Бремен», сборную Германии и другие коллективы.

• В 2021-м Эта запустила тренерскую карьеру. Юношеские команды Германии (U15 и U17) – единственные ее женские коллективы. В основном она работала в мужских командах на различных позициях. Летом 2023-го Эта попала в тренерский штаб Гроте. До главной команды она дошла вместе с ним.

• Гроте замужем за бывшим нигерийским футболистом Бенджамином Этой. За три дня до перехода Мари-Луизы Эта в главный «Унион» Бенджамин был уволен из «Вайхе».

• Эте всего 31 год. Это первый в истории Бундеслиги случай, когда тренером команды стала девушка. Сама Эта в интервью от 2022-го рассказывала:

«Конечно, я бы хотела работать в команде из Бундеслиги. Я не смотрю на свой пол, в этом мире много возможностей. Но я понимаю, как много предрассудков будет, когда профессиональная мужская команда будет рассматривать меня на должность тренера. Я не боюсь разговоров и косых взглядов. Если я когда-нибудь и попаду в Бундеслигу, то только благодаря своему труду. Это моя мечта, ради которой я буду усердно работать».

Мечта стала чуть ближе к исполнению.

Фото: imago-images.de/Global Look Press

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