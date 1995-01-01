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    Впервые в истории Бундеслиги тренером станет девушка: клуб сейчас играет в Лиге чемпионов

    15 ноября, 18:58
    Мари-Луиза Эта всегда мечтала о таком вызове.

    «Унион» невероятно плох на старте сезона. К середине ноября у него лишь шесть очков в 11 матчах Бундеслиги: 9-матчевая серия из поражений. Добавьте к этому 3 поражения и ничью в Лиге чемпионов, получите серию из 13 встреч без побед и логичную причину увольнения тренера Урса Фишера.

    Прямо сейчас у боссов «Униона» нет доступного варианта на замену, поэтому исполняющим обязанности главного коуча стал тренер команды U19 Марко Гроте. Его ассистентом – девушка по имени Мари-Луиза Эта.

    Что об этом нужно знать:

    • Эта известна по играм за женские «Гамбург», «Бремен», сборную Германии и другие коллективы.

    • В 2021-м Эта запустила тренерскую карьеру. Юношеские команды Германии (U15 и U17) – единственные ее женские коллективы. В основном она работала в мужских командах на различных позициях. Летом 2023-го Эта попала в тренерский штаб Гроте. До главной команды она дошла вместе с ним.

    • Гроте замужем за бывшим нигерийским футболистом Бенджамином Этой. За три дня до перехода Мари-Луизы Эта в главный «Унион» Бенджамин был уволен из «Вайхе».

    • Эте всего 31 год. Это первый в истории Бундеслиги случай, когда тренером команды стала девушка. Сама Эта в интервью от 2022-го рассказывала:

    «Конечно, я бы хотела работать в команде из Бундеслиги. Я не смотрю на свой пол, в этом мире много возможностей. Но я понимаю, как много предрассудков будет, когда профессиональная мужская команда будет рассматривать меня на должность тренера. Я не боюсь разговоров и косых взглядов. Если я когда-нибудь и попаду в Бундеслигу, то только благодаря своему труду. Это моя мечта, ради которой я буду усердно работать».

    Мечта стала чуть ближе к исполнению.

    Фото: imago-images.de/Global Look Press

    Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

    Рейтинг: 4 Голосов: 5
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1820

      Benifacto 16 ноября, 09:32

      ну удачного провала...

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      Рейтинг: +273

      russkiisergei 15 ноября, 21:12

      Сиськи ничего походу. надо посмотреть поближе

      0
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      Рейтинг: +2559

      Fialet > russkiisergei 16 ноября, 11:22

      Сиськи то нормальные, но после ни ггера я б в её дырку не полез.

      0
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      Рейтинг: +1316

      SuperNils 15 ноября, 19:54

      Она ещё и чернильница - "замужем за бывшим ниrepийским футболистом".

      3
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      Рейтинг: +2559

      Fialet > SuperNils 15 ноября, 20:40

      Да уж, свою пестень на помойке нашла.

      1
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      Рейтинг: +1682

      k611 15 ноября, 19:04

      Пишут в заголовке как будто она главный тренер. А по сути получается что это не так.

      4
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      Рейтинг: +2363

      spam2009 > k611 15 ноября, 19:25

      Это как трейлеры к кино, вроде все забористо и красиво, а начинаешь смотреть-шлак

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