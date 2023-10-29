Беллингем уничтожил «Барсу» – сначала на поле, а затем в соцсетях: невероятный троллинг

Джуд Беллингем нокаутировал «Барселону» в Эль Класико, отправив в ворота каталонцев два мяча. Его статистика за мадридцев шикарна: 13 голов в 13 матчах.

Невероятная статистика Беллингема в «Реале»: он близок к тому, чтобы обойти Криштиану

После матча талантливый англичанин не успокоился и прикончил «Барсу» в соцсетях, опубликовав фотографию, на которой он и три других футболиста «Реала» изображены в качестве участников группы The Beatles с легендарной обложки Abbey Road.