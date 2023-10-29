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Беллингем уничтожил «Барсу» – сначала на поле, а затем в соцсетях: невероятный троллинг

Джуд Беллингем нокаутировал «Барселону» в Эль Класико, отправив в ворота каталонцев два мяча. Его статистика за мадридцев шикарна: 13 голов в 13 матчах.

Невероятная статистика Беллингема в «Реале»: он близок к тому, чтобы обойти Криштиану

После матча талантливый англичанин не успокоился и прикончил «Барсу» в соцсетях, опубликовав фотографию, на которой он и три других футболиста «Реала» изображены в качестве участников группы The Beatles с легендарной обложки Abbey Road.

  • «Барса» вышла на матч в специальных футболках с логотипом музыкальной группы The Rolling Stones.
  • Фанаты «Реала» поддерживают Джуда Беллингема, исполняя на трибунах песню Hey Jude от The Beatles.

Реал Беллингем Джуд
Комментарии (4)
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mihail200606
1698560593
По ходу формируется соперничество Холанда Беллингема. Мбаппе пока в псж будет играть -курит в сторонке
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JIEGEHDA
1698563697
Такой троллинг . Прям уничтожил . Страшно наверно . Что же делать. Какой ещё заголовок добавить чтоб прям описаться от страха
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Dusheguboff
1698565982
По игре Барселона была лучше, если бы не несколько штанг, сливочные миллионеры не победили бы
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KevinDeBruyne17
1698591802
Барселона проявила себя лучше на поле, там к сожалению штанги и перекладины помешали Барселоне забить, гол Беллингема по моему мнению на последних минутах был забит чисто по везению
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