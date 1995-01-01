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    Беллингем уничтожил «Барсу» – сначала на поле, а затем в соцсетях: невероятный троллинг

    Сегодня, 08:42
    Король!

    Джуд Беллингем нокаутировал «Барселону» в Эль Класико, отправив в ворота каталонцев два мяча. Его статистика за мадридцев шикарна: 13 голов в 13 матчах.

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    После матча талантливый англичанин не успокоился и прикончил «Барсу» в соцсетях, опубликовав фотографию, на которой он и три других футболиста «Реала» изображены в качестве участников группы The Beatles с легендарной обложки Abbey Road.

    • «Барса» вышла на матч в специальных футболках с логотипом музыкальной группы The Rolling Stones.
    • Фанаты «Реала» поддерживают Джуда Беллингема, исполняя на трибунах песню Hey Jude от The Beatles.

    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии5
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      Рейтинг: +29

      Dusheguboff 6 часов назад

      По игре Барселона была лучше, если бы не несколько штанг, сливочные миллионеры не победили бы

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      Рейтинг: +23

      gurov. 6 часов назад

      ОБЕЗЬЯНА ЧЕРНОМАЗАЯ

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      Рейтинг: +10

      Korhz > gurov. 4 часа назад

      А ты какая обезьяна?

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      Рейтинг: +1074

      JIEGEHDA 6 часов назад

      Такой троллинг . Прям уничтожил . Страшно наверно . Что же делать. Какой ещё заголовок добавить чтоб прям описаться от страха

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      Рейтинг: +7884

      mihail200606 7 часов назад

      По ходу формируется соперничество Холанда Беллингема. Мбаппе пока в псж будет играть -курит в сторонке

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