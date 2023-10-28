Невероятная статистика Беллингема в «Реале»: он близок к тому, чтобы обойти Криштиану

«Реал» прибил в Класико «Барсу» на выезде – 2:1. В очередной раз свой класс подтвердил Джуд Беллингем, перешедший этим летом из «Боруссии» Д в «Мадрид» за 103 млн евро. У Беллингема дубль в дерби, суммарно за «Реал» – 13 голов в 13 матчах за новый клуб. Невероятная статистика. Приправим величие такими фактами:

• Сейчас это лучший бомбардир Примеры – 10 голов. Еще 3 мяча пришлись на Лигу чемпионов.

• Третий дубль за «Реал».

• Кстати, в 13 встречах Джуд отдал три голевые передачи.

• Беллингем не забивал только «Сосьедаду», «Атлетико» и «Севилье».

• 13 голов в первых 13 матчах – это статистика королей в истории «Реала»: ее показывали только Альфредо Ди Стефано и Криштиану Роналду. Кстати, гол в следующем матче сделает Беллингема по статистике в «Реале» сильнее Роналду.

Кстати, Джуд заслужил респект от другой звезды – Эрлинг Холанд смотрел Класико и в соцсетях оценил действия Беллингема фразой: «Невероятный парень».

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

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