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  • Неймара привезли в Саудовскую Аравию на самом дорогом частном самолете в мире: интерьеры впечатляют

Неймара привезли в Саудовскую Аравию на самом дорогом частном самолете в мире: интерьеры впечатляют

В середине августа Неймар завершил свой европейский этап карьеры ради очень выгодного предложения из Эр-Рияда.

На поле звездный нападающий пока не впечатляет, но в случае с трансфером бразильца более важен его статус для новой лиги.

В соответствии с ним Неймара привезли в столицу Саудовской Аравии в исключительно шикарных условиях.

За экс-форвардом «ПСЖ» и «Барселоны» послали самый дорогой частный самолет в мире. Лайнер оценивается в 500 миллионов долларов.

Речь идет о Boeing 747, который принадлежит члену королевской семьи Саудовской Аравии. Интерьеры внутри впечатляют! Даже трон есть.

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Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Хиляль Неймар
Комментарии (3)
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DeStar
1695739978
точно такой же самолет по интерьеру, казалось был в новости про клуб бензема) мол на нем летают) или про другой клуб, но точно уже была новость с этими же фотками и троном)
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