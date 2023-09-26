Неймара привезли в Саудовскую Аравию на самом дорогом частном самолете в мире: интерьеры впечатляют

В середине августа Неймар завершил свой европейский этап карьеры ради очень выгодного предложения из Эр-Рияда.

На поле звездный нападающий пока не впечатляет, но в случае с трансфером бразильца более важен его статус для новой лиги.

В соответствии с ним Неймара привезли в столицу Саудовской Аравии в исключительно шикарных условиях.

За экс-форвардом «ПСЖ» и «Барселоны» послали самый дорогой частный самолет в мире. Лайнер оценивается в 500 миллионов долларов.

Речь идет о Boeing 747, который принадлежит члену королевской семьи Саудовской Аравии. Интерьеры внутри впечатляют! Даже трон есть.

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