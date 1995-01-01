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    • Неймара привезли в Саудовскую Аравию на самом дорогом частном самолете в мире: интерьеры впечатляют
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    Неймара привезли в Саудовскую Аравию на самом дорогом частном самолете в мире: интерьеры впечатляют

    26 сентября, 17:17
    Королевское отношение к бразильцу

    В середине августа Неймар завершил свой европейский этап карьеры ради очень выгодного предложения из Эр-Рияда.

    На поле звездный нападающий пока не впечатляет, но в случае с трансфером бразильца более важен его статус для новой лиги.

    В соответствии с ним Неймара привезли в столицу Саудовской Аравии в исключительно шикарных условиях.

    За экс-форвардом «ПСЖ» и «Барселоны» послали самый дорогой частный самолет в мире. Лайнер оценивается в 500 миллионов долларов.

    Речь идет о Boeing 747, который принадлежит члену королевской семьи Саудовской Аравии. Интерьеры внутри впечатляют! Даже трон есть.

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    Рейтинг: 3 Голосов: 2
    Комментарии3
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      Рейтинг: +12666

      DeStar 26 сентября, 17:52

      точно такой же самолет по интерьеру, казалось был в новости про клуб бензема) мол на нем летают)
      или про другой клуб, но точно уже была новость с этими же фотками и троном)

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      Рейтинг: +884

      JIEGEHDA > DeStar 26 сентября, 18:28

      Он один такой . Самый топ короче . Возят всякого рода людей из " высшего сорта" . В знак уважения типо что лэ

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      Рейтинг: +12666

      DeStar > JIEGEHDA 26 сентября, 18:37

      да, но я вел к тому что точно была новость недавно про этот же самолет и какой-то клуб, там были футболисты команды целой в этом самолете, тогда еще неймар даже не перешел к саудитам вроде)
      вот я это и вспомнил)

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