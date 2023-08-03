2 тур Урал – Пари НН

Хорошая погода в Екатеринбурге Урал и Пари НН часто играют не зрелищные матчи. На стадионе атмосфера «колхозная». Урал 3-4-3 играет, Пари НН 5-3-2. +28 погода в Екатеринбурге. Выбрал этот матч для просмотра т.к. он был в первый день тура и с

Первые 15 минут взаимные атаки.

Видно что класс команд сопоставимый, но Пари НН лучше играет в пас.

Прессинг Урала работает, а сил затрачивается немало, тем не менее прессинг хороший в середине и на чужой трети.

К 6-ой минуте мне кажется, что играют две абсолютно равные по классу команды.

Играют широко, симметрично, игра выглядит абсолютно предсказуемой для обеих команд.

В центре поля много игры.

Голевой момент на 7-ой минуте от Урала: с левового фланга между центральной и финальной третями пошeл заброс из глубины и хорошо дошeл – случился голевой момент со второго этажа, но мяч прошeл чуть мимо, но очень близко и если бы игрок попал – вратарь бы не спас и это был бы точно гол и игра быстро изменилась бы и вероятнее всего раскрылась и ТБ5.5 тут мог бы быть (мои влажные мечты).

Удивительным образом игра как-то затягивается уже на старте матча.

Как будто подсушивают игру.

Ни одна команда не может закрепиться на чужой половине.

Предсказуемые друг для друга команды будто.

Команды реально экономят силы.



Во вторые 15 минут матча – Как будто игру ФНЛ смотришь, не покидает такое ощущение.

Пари НН голевой момент создают на 16-ой минуте, но не попадает по мячу нормально Юлдошев.

Хорошая длинная передача с правого фланга атаки пришла.

Урал сильно высоко прессингует.

7 остановок в игре всего было во вторые 15 минут, что меньше обычного в 2 раза.

Команды откровенно друг друга жалеют и экономят силы.

Нужно эту ситуацию запомнить и проанализировать их ближайший календарь.

В последние 15 минут первого тайма команды не могут стабильно обосноваться на чужой половине поля.

Пари НН смог провести что-то вроде позиционной атаки, но получилось сумбурно.

Пари НН угловые зарабатывают, они в атаке конечно поинтереснее смотрятся, но очень трудно атаковать в этом матче.

Борьба имеет место быть.



В конце 1 тайма – длинная пауза и выход бригады медиков.

Урал по статистике больше фолит в 5 раз.



Первые 15 минут второго тайма Пари НН смог сделать более 11-ти точных передач на чужой половине поля и даже ударил после этого по воротам – но не опасно.

Игра в темпе не ускоряется, остановки в матче довольно длинные.

Опасный контратака была у Пари НН.

Обе команды начали больше владеть мячом на чужом поле, к остроте это не приводило.

На 58-ой минуте двойная замена у Урала: вместо Юшина выходит Ишков и вместо Шеттине выходит Каштанов

Пари НН значительно больше делает подряд передач на чужой половине поля и они создали один очень хороший момент, который я в статистику передач в АВЗ не включил т.к. передача потенциально голевая опорным полузащитником обороняющихся, была сделана после неудачно выполненного подката, хотя в целом наверное логично в некоторой степени было и записать эту передачу в АВЗ.

По статистике передач – Пари НН просто доминирует, иначе не скажешь, хотя острота была только после вышеописанного момента.



Во вторые 15 минут второго тайма Урал взвинчивать темп начинает, но как-то быстро эту затею оставляет.

У Пари НН на 67 минуте замена двойная: вместо Севикяна выходит Жигулeв и после исполнения штрафного Урала вместо Юлдошева выходит Стоцкий.

У Урала на 73 минуте вместо Бивеева выходит Дмитриев. А у Пари НН выходит Сулейманов вместо Трошечкина.

Довольно массивный центральный нападающий Урала продавил зашитника и создал неочевидный момент, как бы плюсик ему за это, защитник из пустых ворот достал мяч.



В последние 15 минут матча Урал пытается прессинговать, хотят видимо хорошую концовку выдать на правах хозяев.

В центре поля много игры проходит, Пари НН середину через пас пытаются пройти и владеют мячом.

Урал хорош на подстраховке.

Предсказуемая для обеих команд игра, ЖК нет ни одной до 80-ой минуты.

Пари НН смелые, на третьего пытаются играть , пару раз такое было, но к опасности это не приводило, только к аутам.

Урал хороший момент имел на 85 минуте: правда бить приходилось с лeту после обработки и с левой... Прицельно ударить возможности не было, но было опасно. Много борьбы на втором этаже и выбиваний мяча верхом в финальные трети друг друга.

На 90-ой минуте у Урала вместо Егорычева выходит Железнов.

У Пари НН замена на 96-ой секунде : уходит Махайлов выходит Масоэро, для убийства времени скорее замена.

Игра в общем и целом ничейная.

Уралу ,наверное, важно было сохранить победное настроение после матча выигранного у ЦСКА дома, а Пари НН проиграл Зениту и наверное тоже важно было набрать первые очки.

Виктор Ганчаренко:

Чуть-чуть мы могли больше создать давления у ворот соперника чем мы создали на протяжении 90 минут. Конечно, хочется выигрывать дома, неважно с кем ты играешь, хочется радовать болельщиков забитыми мячами. Сегодня у нас как-то много сумбура было, особенно касается работы с мячом, поэтому качество атаки было не на таком уровне который хотелось бы.



Сергей Юран: