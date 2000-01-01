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    ЧМ-2022 на «Бомбардире» Все блоги -

    Когда пройдут матчи ЧМ-2022

    Сегодня, 15:22
    Рассказали, во сколько их начало и где смотреть.

    20 ноября начнется чемпионат мира 2022. Пройдет он в Катаре и закончится 18 декабря. «Бомбардир» рассказывает, в какие дни и в какое время пройдут матчи группового этапа ЧМ-2022 и где можно посмотреть матчи.

    Как выглядят группы ЧМ-2022

    • Группа А: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды;
    • Группа В: Англия, Иран, США, Уэльс;
    • Группа С: Аргентина, Польша, Мексика, Саудовская Аравия;
    • Группа D: Тунис, Австралия, Франция, Дания;
    • Группа Е: Германия, Япония, Испания, Коста-Рика;
    • Группа F: Хорватия, Марокко, Канада, Бельгия;
    • Группа G: Швейцария, Бразилия, Камерун, Сербия;
    • Группа Н: Уругвай, Гана, Южная Корея, Португалия.

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    Какой календарь чемпионата мира по футболу в Катаре

    Внимание: время начало всех матчей указано московское.

    20 ноября:

    • Катар – Эквадор, 19:00.

    21 ноября:

    • Англия – Иран, 16:00;
    • Сенегал – Нидерланды, 19:00;
    • США – Уэльс, 22:00.

    22 ноября:

    • Аргентина – Саудовская Аравия, 13:00;
    • Дания – Тунис, 16:00;
    • Мексика – Польша, 19:00;
    • Франция – Австралия, 22:00.

    23 ноября:

    • Марокко – Хорватия, 13:00;
    • Германия – Япония, 16:00;
    • Испания – Коста-Рика, 19:00;
    • Бельгия – Канада, 22:00.

    24 ноября:

    • Швейцария – Камерун, 13:00;
    • Уругвай – Южная Корея, 16:00;
    • Португалия – Гана, 19:00;
    • Бразилия – Сербия, 22:00;

    25 ноября:

    • Уэльс – Иран, 13:00;
    • Катар – Сенегал, 16:00;
    • Нидерланды – Эквадор, 19:00;
    • Англия – США, 22:00.

    26 ноября:

    • Тунис – Австралия, 13:00;
    • Польша – Саудовская Аравия, 16:00;
    • Франция – Дания, 19:00;
    • Аргентина – Мексика, 22:00.

    27 ноября:

    • Япония – Коста-Рика, 13:00;
    • Бельгия – Марокко, 16:00;
    • Хорватия – Канада, 19:00;
    • Испания – Германия, 22:00.

    28 ноября:

    • Камерун – Сербия, 13:00;
    • Южная Корея – Гана, 16:00;
    • Бразилия – Швейцария, 19:00;
    • Португалия – Уругвай, 22:00.

    29 ноября:

    • Эквадор – Сенегал, 18:00;
    • Нидерланды – Катар, 18:00;
    • Иран – США, 22:00;
    • Уэльс – Англия, 22:00.

    30 ноября:

    • Австралия – Дания, 18:00;
    • Тунис – Франция, 18:00;
    • Саудовская Аравия – Мексика, 22:00;
    • Польша – Аргентина, 22:00.

    1 декабря:

    • Канада – Марокко, 18:00;
    • Хорватия – Бельгия, 18:00;
    • Коста-Рика – Германия, 22:00;
    • Япония – Испания, 22:00.

    2 декабря:

    • Гана – Уругвай, 18:00;
    • Южная Корея – Португалия, 18:00;
    • Сербия – Швейцария, 22:00;
    • Камерун – Бразилия, 22:00.

    1/8 финала:

    • 3 декабря, 18:00: 1 место группы А – 2 место группы В;
    • 3 декабря, 22:00: 1 место группы С – 2 место группы D;
    • 4 декабря, 18:00: 1 место группы D – 2 место группы C;
    • 4 декабря, 22:00: 1 место группы В – 2 место группы А;
    • 5 декабря, 18:00: 1 место группы Е – 2 место группы F;
    • 5 декабря, 22:00: 1 место группы G – 2 место группы Н;
    • 6 декабря, 18:00: 1 место группы F – 2 место группы Е;
    • 6 декабря, 22:00: 1 место группы Н – 2 место группы G.

    Четвертьфиналы:

    • 9 декабря, 18:00;
    • 9 декабря, 22:00;
    • 10 декабря, 18:00;
    • 10 декабря, 22:00.

    Полуфиналы:

    • 13 декабря, 22:00;
    • 14 декабря, 22:00.

    Матч за третье место:

    • 17 декабря, 18:00.

    Финал:

    • 18 декабря, 18:00.

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на победы любимых сборных на ЧМ-2022

    Где смотреть матчи чемпионата мира по футболу в Катаре

    Во-первых, следите за всеми важнейшими новостями о трансляциях в нашем специальном разделе.

    Во-вторых, все матчи ЧМ-2022 по футболу в Катаре покажет телеканал «Матч ТВ» в прямом эфире.

    В-третьих, матчи ЧМ-2022 доступны подписчикам «Кинопоиска» в Плюс. Оформить подписку можно, перейдя по ссылке.

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    Фото: AFLO, XinHua, Keystone Press Agency, www.imago-images.de, Keystone Press Agency/Global Look Press

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