Когда пройдут матчи ЧМ-2022

20 ноября начнется чемпионат мира 2022. Пройдет он в Катаре и закончится 18 декабря. «Бомбардир» рассказывает, в какие дни и в какое время пройдут матчи группового этапа ЧМ-2022 и где можно посмотреть матчи.
Как выглядят группы ЧМ-2022
- Группа А: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды;
- Группа В: Англия, Иран, США, Уэльс;
- Группа С: Аргентина, Польша, Мексика, Саудовская Аравия;
- Группа D: Тунис, Австралия, Франция, Дания;
- Группа Е: Германия, Япония, Испания, Коста-Рика;
- Группа F: Хорватия, Марокко, Канада, Бельгия;
- Группа G: Швейцария, Бразилия, Камерун, Сербия;
- Группа Н: Уругвай, Гана, Южная Корея, Португалия.
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Какой календарь чемпионата мира по футболу в Катаре
Внимание: время начало всех матчей указано московское.
20 ноября:
- Катар – Эквадор, 19:00.
21 ноября:
- Англия – Иран, 16:00;
- Сенегал – Нидерланды, 19:00;
- США – Уэльс, 22:00.
22 ноября:
- Аргентина – Саудовская Аравия, 13:00;
- Дания – Тунис, 16:00;
- Мексика – Польша, 19:00;
- Франция – Австралия, 22:00.
23 ноября:
- Марокко – Хорватия, 13:00;
- Германия – Япония, 16:00;
- Испания – Коста-Рика, 19:00;
- Бельгия – Канада, 22:00.
24 ноября:
- Швейцария – Камерун, 13:00;
- Уругвай – Южная Корея, 16:00;
- Португалия – Гана, 19:00;
- Бразилия – Сербия, 22:00;
25 ноября:
- Уэльс – Иран, 13:00;
- Катар – Сенегал, 16:00;
- Нидерланды – Эквадор, 19:00;
- Англия – США, 22:00.
26 ноября:
- Тунис – Австралия, 13:00;
- Польша – Саудовская Аравия, 16:00;
- Франция – Дания, 19:00;
- Аргентина – Мексика, 22:00.
27 ноября:
- Япония – Коста-Рика, 13:00;
- Бельгия – Марокко, 16:00;
- Хорватия – Канада, 19:00;
- Испания – Германия, 22:00.
28 ноября:
- Камерун – Сербия, 13:00;
- Южная Корея – Гана, 16:00;
- Бразилия – Швейцария, 19:00;
- Португалия – Уругвай, 22:00.
29 ноября:
- Эквадор – Сенегал, 18:00;
- Нидерланды – Катар, 18:00;
- Иран – США, 22:00;
- Уэльс – Англия, 22:00.
30 ноября:
- Австралия – Дания, 18:00;
- Тунис – Франция, 18:00;
- Саудовская Аравия – Мексика, 22:00;
- Польша – Аргентина, 22:00.
1 декабря:
- Канада – Марокко, 18:00;
- Хорватия – Бельгия, 18:00;
- Коста-Рика – Германия, 22:00;
- Япония – Испания, 22:00.
2 декабря:
- Гана – Уругвай, 18:00;
- Южная Корея – Португалия, 18:00;
- Сербия – Швейцария, 22:00;
- Камерун – Бразилия, 22:00.
1/8 финала:
- 3 декабря, 18:00: 1 место группы А – 2 место группы В;
- 3 декабря, 22:00: 1 место группы С – 2 место группы D;
- 4 декабря, 18:00: 1 место группы D – 2 место группы C;
- 4 декабря, 22:00: 1 место группы В – 2 место группы А;
- 5 декабря, 18:00: 1 место группы Е – 2 место группы F;
- 5 декабря, 22:00: 1 место группы G – 2 место группы Н;
- 6 декабря, 18:00: 1 место группы F – 2 место группы Е;
- 6 декабря, 22:00: 1 место группы Н – 2 место группы G.
Четвертьфиналы:
- 9 декабря, 18:00;
- 9 декабря, 22:00;
- 10 декабря, 18:00;
- 10 декабря, 22:00.
Полуфиналы:
- 13 декабря, 22:00;
- 14 декабря, 22:00.
Матч за третье место:
- 17 декабря, 18:00.
Финал:
- 18 декабря, 18:00.
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Где смотреть матчи чемпионата мира по футболу в Катаре
Во-первых, следите за всеми важнейшими новостями о трансляциях в нашем специальном разделе.
Во-вторых, все матчи ЧМ-2022 по футболу в Катаре покажет телеканал «Матч ТВ» в прямом эфире.
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Фото: AFLO, XinHua, Keystone Press Agency, www.imago-images.de, Keystone Press Agency/Global Look Press