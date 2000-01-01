Когда пройдут матчи ЧМ-2022

Рассказали, во сколько их начало и где смотреть.

20 ноября начнется чемпионат мира 2022. Пройдет он в Катаре и закончится 18 декабря. «Бомбардир» рассказывает, в какие дни и в какое время пройдут матчи группового этапа ЧМ-2022 и где можно посмотреть матчи.

Как выглядят группы ЧМ-2022

Группа А: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды;

Группа В: Англия, Иран, США, Уэльс;

Группа С: Аргентина, Польша, Мексика, Саудовская Аравия;

Группа D: Тунис, Австралия, Франция, Дания;

Группа Е: Германия, Япония, Испания, Коста-Рика;

Группа F: Хорватия, Марокко, Канада, Бельгия;

Группа G: Швейцария, Бразилия, Камерун, Сербия;

Группа Н: Уругвай, Гана, Южная Корея, Португалия.

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Какой календарь чемпионата мира по футболу в Катаре

Внимание: время начало всех матчей указано московское.

20 ноября:

Катар – Эквадор, 19:00.

21 ноября:

Англия – Иран, 16:00;

Сенегал – Нидерланды, 19:00;

США – Уэльс, 22:00.

22 ноября:

Аргентина – Саудовская Аравия, 13:00;

Дания – Тунис, 16:00;

Мексика – Польша, 19:00;

Франция – Австралия, 22:00.

23 ноября:

Марокко – Хорватия, 13:00;

Германия – Япония, 16:00;

Испания – Коста-Рика, 19:00;

Бельгия – Канада, 22:00.

24 ноября:

Швейцария – Камерун, 13:00;

Уругвай – Южная Корея, 16:00;

Португалия – Гана, 19:00;

Бразилия – Сербия, 22:00;

25 ноября:

Уэльс – Иран, 13:00;

Катар – Сенегал, 16:00;

Нидерланды – Эквадор, 19:00;

Англия – США, 22:00.

26 ноября:

Тунис – Австралия, 13:00;

Польша – Саудовская Аравия, 16:00;

Франция – Дания, 19:00;

Аргентина – Мексика, 22:00.

27 ноября:

Япония – Коста-Рика, 13:00;

Бельгия – Марокко, 16:00;

Хорватия – Канада, 19:00;

Испания – Германия, 22:00.

28 ноября:

Камерун – Сербия, 13:00;

Южная Корея – Гана, 16:00;

Бразилия – Швейцария, 19:00;

Португалия – Уругвай, 22:00.

29 ноября:

Эквадор – Сенегал, 18:00;

Нидерланды – Катар, 18:00;

Иран – США, 22:00;

Уэльс – Англия, 22:00.

30 ноября:

Австралия – Дания, 18:00;

Тунис – Франция, 18:00;

Саудовская Аравия – Мексика, 22:00;

Польша – Аргентина, 22:00.

1 декабря:

Канада – Марокко, 18:00;

Хорватия – Бельгия, 18:00;

Коста-Рика – Германия, 22:00;

Япония – Испания, 22:00.

2 декабря:

Гана – Уругвай, 18:00;

Южная Корея – Португалия, 18:00;

Сербия – Швейцария, 22:00;

Камерун – Бразилия, 22:00.

1/8 финала:

3 декабря, 18:00: 1 место группы А – 2 место группы В;

3 декабря, 22:00: 1 место группы С – 2 место группы D;

4 декабря, 18:00: 1 место группы D – 2 место группы C;

4 декабря, 22:00: 1 место группы В – 2 место группы А;

5 декабря, 18:00: 1 место группы Е – 2 место группы F;

5 декабря, 22:00: 1 место группы G – 2 место группы Н;

6 декабря, 18:00: 1 место группы F – 2 место группы Е;

6 декабря, 22:00: 1 место группы Н – 2 место группы G.

Четвертьфиналы:

9 декабря, 18:00;

9 декабря, 22:00;

10 декабря, 18:00;

10 декабря, 22:00.

Полуфиналы:

13 декабря, 22:00;

14 декабря, 22:00.

Матч за третье место:

17 декабря, 18:00.

Финал:

18 декабря, 18:00.

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Где смотреть матчи чемпионата мира по футболу в Катаре

Во-первых, следите за всеми важнейшими новостями о трансляциях в нашем специальном разделе.

Во-вторых, все матчи ЧМ-2022 по футболу в Катаре покажет телеканал «Матч ТВ» в прямом эфире.

В-третьих, матчи ЧМ-2022 доступны подписчикам «Кинопоиска» в Плюс. Оформить подписку можно, перейдя по ссылке.

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Фото: AFLO, XinHua, Keystone Press Agency, www.imago-images.de, Keystone Press Agency/Global Look Press