Сколько стоит поехать на ЧМ-2022 по футболу: как добраться, сколько стоит жилье, нужна ли виза

Короткий гид перед ЧМ-2022.

В ноябре стартует чемпионат мира, который пройдет в Катаре. Базовые истории про этот турнир мы расписали здесь:

Где и когда пройдет ЧМ-2022

Кто раньше побеждал на чемпионатах мира: все чемпионы и рекордсмены

Сейчас – расскажем, как добраться до Катара и сколько стоит хотя бы немного пожить в этой стране.

Как добраться до Катара

Для простоты обратимся к Aviasales. Выберем как дату вылета 1 ноября – три недели до старта чемпионата мира. Точка отправления – Москва. Цена указана на одного человека. Цены от 3 октября.

Агрегатор предлагает два вида билетов. Первый – без пересадок. Он один и, мягко говоря, доступен не для всех россиян. Это единственный прямой рейс:

Варианты с пересадками гораздо бюджетнее:

Варианты с пересадками разные, но здесь основные пересадочные пункты – Баку, Ереван и Абу-Даби. Некоторые рейсы включают в себя все пункты для пересадок.

Важная пометка: все цены указаны для эконом-класса.

Нужна ли виза в Катар перед ЧМ-2022

Если у вас карта болельщика, то нет. Если вы хотите получить краткосрочную визу, то нужно торопиться. Официально Катар перестанет выдавать краткосрочные визы с 1 ноября по 23 декабря. Вот заявление:

«С 1 ноября до 23 декабря желающие въехать в Катар по краткосрочной визе, выдаваемой онлайн или при пересечении границы, иностранные граждане не смогут это сделать. Правом въехать в страну в этот период обладают только купившие билеты на матчи чемпионата болельщики, которые оформили удостоверения болельщиков – Hayya card, а также обладатели рабочих виз и те иностранцы, которые имеют вид на жительство в Катаре».

По Hayya card можно въехать в страну, ходить на матчи ЧМ-2022 и съездить в Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Как дела с коронавирусом в Катаре

Вот короткие требования:

Нужно сделать ПЦР-тест не позднее, чем за 48 часов до прибытия;

Если есть коронавирус, то турист должен записывать все данные о перемещениях и состоянии здоровья в приложении Ehteraz;

Вакцинация не считается обязательным фактором для посещения Катара.

Я хочу посетить Катар – как дорого это будет стоить

Да, это будет дорого. Катар – одна из самых дорогих стран Азии для туристов. Там дорогое жилье. Несмотря на то, что туроператоры говорят, что конец ноября-начало декабря считается не самым популярным среди туристов временем, The Guardian утверждает: перед ЧМ-2022 цены на съемное жилье и средняя стоимость номеров в гостиницах и отелях выросли в 2,5-5 раз.

Вот некоторые ценовые показатели:

Аренда автомобиля разнится в зависимости от модели. В среднем – от 200 до 300 долларов в месяц, если выбирать более бюджетные варианты;

Цены на бензин ниже: литр стоит от 25 до 30 рублей;

Цены на еду и обеды в ресторане в среднем не отличаются от европейских ценников;

Общественный транспорт по стоимости чуть выше европейских ценников. Такси – сильно выше. Туристы предостерегают от развода и советуют изначально пробить примерную стоимость такси по важнейшим маршрутам: таксисты могут обдурить незнающих туристов.

Фото: www.imago-images.de/Global Look Press