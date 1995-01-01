Кто раньше побеждал на чемпионатах мира: все чемпионы и рекордсмены

С 20 ноября по 18 декабря в Катаре пройдет чемпионат мира по футболу. Это третья азиатская страна, которая принимает турнир. Сейчас «Бомбардир» проведет небольшой экскурс в историю и расскажет, что было в предыдущих чемпионатах мира.
Какие страны принимали чемпионаты мира по футболу
По списку:
- Уругвай – 1930;
- Италия – 1934, 1990;
- Франция – 1938, 1998;
- Бразилия – 1950, 2014;
- Швейцария – 1954;
- Швеция – 1958;
- Чили – 1962;
- Англия – 1966;
- Мексика – 1970;
- Германия – 1974, 2006;
- Аргентина – 1978;
- Испания – 1982;
- Мексика – 1986;
- США – 1994;
- Корея и Япония – 2002;
- ЮАР – 2010;
- Россия – 2018;
- Катар – 2022.
Исходя из этого списка, только четыре страны дважды принимали ЧМ – Италия, Франция, Бразилия и Германия. И только раз турнир проводился в двух странах – в 2002 году он состоялся в Южной Кореи и Японии. Но тройной заявки нужно ждать только к 2026 году – тогда ЧМ состоится в Канаде, Мексике и США.
В истории чемпионатов мира был случай, когда принимающая страна менялась. Это состоялось в 1986 году. Изначально хозяйкой турнира была Колумбия. Но ФИФА изменила формат и повысила число участников – с 16 до 24. Колумбия не смогла принять такой ЧМ из-за экономических проблем. Тогда его перенесли в Мексику.
Победители ЧМ по футболу
В Катаре пройдет 22-й чемпионат мира по футболу. Впервые за 20 лет его принимает страна из Азии. В 2002-м это был тандем из Японии и Южной Кореи. Сейчас – Катар.
В истории чемпионатов мира по футболу было восемь победителей турнира:
- Абсолютный рекордсмен – Бразилия. У нее пять чемпионских титулов. В последний раз она брала турнир в 2002 году. Наивысший результат после этого – четвертое место на ЧМ-2014;
- По четыре раза ЧМ выигрывали команды Германии и Италии;
- По две победы у Аргентины, Франции и Уругвая. Французы – действующие чемпионы, они взяли золото на ЧМ-2018 в России;
- По разу ЧМ выигрывали англичане и испанцы. У Испании победа в 2010 году. Англия становилась чемпионкой мира в далеком 1966 году.
Если говорить о процентном соотношении по континентам, то
- 42% побед у сборных из Южной Америки;
- 58% побед у европейских сборных;
- Ни одной побед нет у сборных из Северной Америки, Африки, Азии, Океании.
Лучшие бомбардиры чемпионатов мира по футболу
Вот топ-3:
1. Мирослав Клозе – 16 голов.
2. Роналдо – 15.
3. Герд Мюллер – 14.
На свой последний чемпионат мира Клозе поехал в 2014 году в 36-летнем возрасте. Перед стартом турнира у него было 14 мячей, он говорил: «Я совсем не волнуюсь, если не побью рекорд по голам. Для меня важно – уйти с высоко поднятой головой. Говоря об этом, я подразумеваю победу на чемпионате мира. У нас сильная команда, способная победить».
В итоге на ЧМ-2014 Мюллер забил дважды. Первый мяч помог Германии удержать ничью во встрече с Ганой в группе. Второй гол пришелся на разгром Бразилии 7:1.
Другие рекорды чемпионатов мира по футболу
- Больше всего мячей в одном матче: Олег Саленко забил 5 во встрече с Камеруном на ЧМ-1994;
- Самая крупная победа: Венгрия обыграла Сальвадор в 1982 году со счетом 10:1;
- Самый быстрый гол: Хакан Шукюр забил Южной Корее в 2002-м на 11-й секунде встрече;
- Наибольшее число побед среди сборных: Бразилия – 70;
- Больше всего сыгранных финалов: Германия – 8;
- Больше всего титулов среди игроков: Пеле – 3;
- Больше всего титулов среди тренеров: Витторио Поццо – 2.
Фото: picture-alliance, imago sportfotodienst, dpa/Global Look Press