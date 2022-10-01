Где и когда пройдет ЧМ-2022 по футболу: место проведения, даты матчей, города и ограничения

Рассказываем вам о Катаре: как страна подготовилась к турниру, какие есть ограничения для туристов.

Совсем скоро стартует главное футбольное событие года – ЧМ-2022. Пройдет он в Катаре, и это третья азиатская страна (после Японии и Южной Кореи), которая принимает у себя чемпионат мира.

«Бомбардир» расскажет вам о стране: о ее устройстве, погоде, климате и как будет проходить там чемпионат мира.

Что нужно знать о Катаре: какой там климат, как живут, что интересного есть в стране

Катар – страна на Ближнем Востоке. Население – около трех миллионов человек. Площадь – 11,5 тысячи квадратных км. Средняя температура летом – +35-36 градусов. Зимой – +18-20 градусов. Если говорить о конце ноября-начале декабря, периоде ЧМ-2022, то температурная разность будет от +24 до +28 градусов.

Основной язык – арабский. Но в Катаре нет проблем с общением на других языках. Английский и испанский, как отмечают эксперты, понимают во многих заведениях, гостиницах и фирмах – так что у туристов проблемы с общением вряд ли возникнут.

Конституция, принятая в 2003 году, говорит, что Катар – абсолютная монархия. Его глава – эмир. В истории Катара было четыре эмира. Последний, Тамим бин Хамад Аль Тани, занял эту должность в 2013 году. Власть эмира ограничивается шариатом, в стране запрещены другие политические партии и митинги.

Катар состоит из восьми муниципалитетов. Главный и самый густозаселенный – Эд-Доха с административным центром в Дохе. Там проживает почти 1,2 млн человек. И это в том числе и туристический центр Катара.

Национальная валюта Катара – катарский риал. По состоянию на 1 октября 2022 года, 1 катарский реал примерно равен 16,5 рубля. В некоторых заведениях принимают доллары, но оплата им не очень желательна – не у всех есть сдача (особенно это касается крупных купюр).

Где и когда пройдет ЧМ-2022 по футболу

Чемпионат мира по футболу-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Стадии состоятся в такие даты:

Групповой этап: 20.11-02.12;

1/8 финала: 03.12-06.12;

Четвертьфиналы: 09.12-10.12;

Полуфиналы: 13.12-14.12;

Матч за 3-е место: 17.12;

Финал: 18.12.

В каких городах и на каких стадионах пройдет ЧМ-2022:

Доха

1. «Эль-Тумама» (здесь и далее в скобках указана вместимость – 40 тысяч). Фасад стадиона напоминает гахфию – головной убор арабов. После чемпионата мира он будет демонтирован, а часть средств от проданных деталей – отправлена на благотворительность.

2. «Рас Абу Адуд» (40 тысяч). Расположен на берегу Персидского залива. После ЧМ-2022 власти его также демонтируют, чтобы жители могли наслаждаться природой в национальном парке.

Лусаил

3. «Национальный стадион» (80 тысяч). Примет финал турнира. Власти позаботились, чтобы к нему было удобно подобраться на любом виде транспорта.

Эль-Хаур

4. «Эль Байт» (60 тысяч). Дизайн придуман в честь кочевых народов, которые составляли большую часть населения территории, на которой располагается страна, много лет назад.

Эль-Вакра

5. «Эль-Джануб» (40 тысяч). Есть выдвижная крыша. За основу орнамента взят узор традиционных суден Дау.

Эр-Райян

6. «Эдьюкейшн Сити» (45 тысяч). Расположен возле образовательного городка. Освещение арены меняется в зависимости от расположения солнца – эту технологию создатели продумывали и создавали год.

7. «Ахмед бин Али» (40 тысяч). Оснащен медиаэкраном для ретрансляции новостей и опасных моментов матчей.

8. «Халифа» (45 тысяч). Стадион оборудован системой охлаждения. Но на ЧМ-2022 организаторы вряд ли запустят ее с учетом вполне комфортной температуры.

Какие ограничения есть на ЧМ-2022

Оргкомитет чемпионата мира-2022 в Катаре опубликовал такие правила поведения для иностранных фанатов:

катарских женщин нельзя трогать и обнимать;

не рекомендуется жать руки местным жителям – это не принято;

не рекомендуется пристально смотреть на катарцев – это считается грубым и неуместным;

не рекомендуется сидеть, положив ногу на ногу, – это считается оскорблением;

флирт считается неуместным;

нельзя громко включать музыку во время призывов к молитве, которые происходят пять раз в день;

не обязательно, но желательно, чтобы женщины носили чадру (покрывало, закрывающее фигуру женщины с головы до ног) – это считается хорошим тоном и проявлением уважения к местной культуре;

одеваться нужно скромно, закрывая при этом плечи и колени;

женщины должны носить длинные брюки или юбки и верхнюю одежду, закрывающую грудь и шею. Для девушек категорически запрещены футболки / рубашки без рукавов, короткие платья или юбки, короткие топики;

мужчинам разрешено носить шорты, закрывающие колени. Рекомендуется не носить узкие джинсы / брюки, спортивные шорты;

нельзя ходить с обнаженным торсом;

неуместными считаются украшения, за исключением часов или обручального кольца;

все предметы, относящиеся к религии, отличной от ислама, нужно убрать под одежду;

строго запрещено ввозить в страну алкоголь, наркотики, продукты из свинины, а также все, что связано с порнографией;

запрещено находиться в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения;

запрещено фотографировать любые официальные здания, промышленные или военные объекты.

Алкоголь на ЧМ-2022

На чемпионате мира в Катаре алкоголь будет доступен для фанатов в отелях, фан-зонах, барах и других местах с развлечениями. Употребление алкоголя на улице запрещено.

Нужна ли виза для посещения Катара

В обычном случае – да. Если у фаната есть Fan ID, то он может попасть в Катар без визы.

Фото: www.imago-images.de, XinHua/Global Look Press