Что ожидает “Спартак”?

Не много о португальской “Браге”

Основания

Основан в 1921 году ,свой первый трофей клуб выиграл в 1947 году завоевав Кубок победителей второго дивизиона и впервые вышел в Первый национальный дивизион

Первые внутрении и международные достижения

А впервые поучаствовать в еврокубках Браге удалось после победы в Кубке Португалии в 1966, над “Витории” из Сетебула со счетом 2-0. Но сыграть в групповом этапе им не пришлось попав на шведский “Эльфсборг” они проиграли 1-2 дома и 2-0 в гостях. Ну и в 2008 году оружейники выиграли Кубок Интертото в последний год его существования.За это время они завоевали Кубок Португалии в сезоне 1965/66 а также были его финалистами в сезонах 1976/77, 1981/82, 1997/98, соответственно.

Известные игроки.

Португалец Эдер играющий сейчас в “Локомотиве”,в первом своeм полноценном сезоне в Браге он отлечился 13 раз в 10 матчах в сезоне, 3 раза сделав дубль. А Зе Луиш за 2 сезона там, забил в общей сложнесте 10 голов в 11 играх Чемпионата Португалии.Ну и российские игроки оставили там свой след.Ныне запосной вратарь “Краснодараhttps Станислав Крицук отыграл там 3 сезона.