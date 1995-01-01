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    Что ожидает “Спартак”?

    22 августа, 17:22
    Не много о португальской “Браге”

    Основания

    Основан в 1921 году,свой первый трофей клуб выиграл в 1947 году завоевав Кубок победителей второго дивизиона и впервые вышел в Первый национальный дивизион

    Первые внутрении и международные достижения

    А впервые поучаствовать в еврокубках Браге удалось после победы в Кубке Португалии в 1966, над “Витории” из Сетебула со счетом 2-0. Но сыграть в групповом этапе им не пришлось попав на шведский “Эльфсборг” они проиграли 1-2 дома и 2-0 в гостях. Ну и в 2008 году оружейники выиграли Кубок Интертото в последний год его существования.За это время они завоевали Кубок Португалии в сезоне 1965/66 а также были его финалистами в сезонах 1976/77, 1981/82, 1997/98, соответственно.

    Известные игроки.

    Португалец Эдер играющий сейчас в “Локомотиве”,в первом своeм полноценном сезоне в Браге он отлечился 13 раз в 10 матчах в сезоне, 3 раза сделав дубль. А Зе Луиш за 2 сезона там, забил в общей сложнесте 10 голов в 11 играх Чемпионата Португалии.Ну и российские игроки оставили там свой след.Ныне запосной вратарь “Краснодараhttps Станислав Крицук отыграл там 3 сезона.

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