Роналду Освобождённый?

Ни для кого не новость, что звёздный португалец обладает весьма своенравным и строптивым характером. Но все выходки сходили ему с рук за сумасшедшие результаты на поле. Повезет ли в этот раз? В оппонентах не менее безбашенный господин Перес.

Очередная выходка Роналду после проигранного матча землякам из «Атлетико» породила множество ответных реплик как со стороны одноклубников, так и вызвала гневную реакцию президента «Реала» Флорентино Переса. Игроку недвусмысленно намекнули, что по окончании сезона кое-кто может сменить клуб. Покатились слухи и о том, что на трансфер Кришитиану может отправиться вовсе не один и всё такое в этом роде.

Комментировать слухи, безусловно, дело неблагодарное. Но футбольный люд тем и живет, что нам только и дай обсудить подобные провокационные новости.

Не хочу вам предлагать обсуждать слухи - хочу высказаться относительно новости, т.к. достаточно оснований считать данное заявление президента клуба весьма серьезным. И вот почему.

Кришитану Роналду - футболист невероятный! Невероятно талантливый, невероятно результативный, невероятно атлетичный (далее следует еще десятка два эпитетов различных)... и невероятно дорогой в плане зарплаты. 5 февраля ему исполнился 31 год. Возраст не критичный, но тут как в песне: «Уже не молод, но еще не слишком стар». Он в отличной форме и дает результат. Хотя, уже видно по нему, что стали возникать проблемы с мотивацией, словно ему надоело в Испании уже.

Стоимость отступных для претендентов на игрока, в контракте прописана наверняка с неприлично большим количеством нулей. В «Реале» же, как ни крути, а подходят времена омоложения состава и вливания свежей горячей крови. И на такую операцию надо немало денежек, коих «Реал» обычно достает в большим количестве только за счет кредитов.

Продать Роналду в хорошей форме летом - дело заманчивое. Покупатели найдутся обязательно. Учитывая, что в Европе произойдут серьезные тренерские перемещения, подкрепленные очередными финансовыми вливаниями шейхов, магнатов и прочих богатых дяденек, решивших спустить на футбол своё состояние. Топ-клубы примутся перекраивать составы, тратить 100500 миллионов евро на «своих проверенных» игроков.

Роналду будет востребован. Но куда ему податься? Какие вы видите перспективы для него? Куда бы вы его хотели сами отправить, в какой клуб? Давайте помечтаем, этого нам никто не запретит.

Клубов, способных приобрести Криштиану, не так и много: «Ман Сити», «Ман Юнайтед», «ПСЖ», «Бавария», «какиетокитайцы», «ктонибудьизкатара». Вот, пожалуй, и всё.

Теперь подробнее.

В «Сити» Криштиану может отказаться идти сам, и даже дело не в бывшем тренере «Барсы», а в любви и преданности к «МЮ», о которой он постоянно напоминает нам всем. Хотя, Гвардиоле бы такой игрок не помешал - звезда нужна команде, ведь пока что состав ровный, но не блистательный.

В «МЮ» - игрок бы сам и не отказался отправиться, но есть ряд нюансов: так и не озвучен пока новый тренер команды (но якобы почти решили вопрос с Моуринью), поэтому рано говорить, кто вообще останется в команде и кто туда потребуется.

«ПСЖ» - денежный мешок, который (опять же, если верить этим самым надоедливым слухам) может потерять Ибрагимовича в случае прихода Маура в «МЮ», может позволить себе любую покупку. Более того, клуб просто вынужден будет тратить много денег на суперигроков в этом случае. А всё потому, что во Франции они уже давно никого не боятся, но в Европе пока не сильно боятся их самих. И одним Иброй тут не обойтись никак, останься он в команде, или нет.

Прагматичные немцы из «Баварии» явно не станут вкладываться в такую покупку, но в качестве уважения к солидности клуба в наш список она обязана быть включена.

Что сказать о китайских командах? Много тут говорить и не нужно, кроме того, что там почти любой приличный клуб может купить почти любого игрока. Да и мы бы с вами наверняка не хотели подобного трансфера.

Катар. Туда Роналду рано, туда он поедет на пенсию, если не перехватят ушлые ребята из MLS.

Такие вот получились размышления и доводы. Если Криштиану летом и покинет «Реал», трансфер скорее всего не станет «бомбой», но внимание привлечет однозначно.

И всё, что нужно для этого сеньору Пересу, так это давать игровую практику португальцу, лелеять его, поддерживать в «исправном техническом состоянии» и переживать за успехи сборной Португалии на ЕВРО-2016.

Что думаете по этому поводу, уважаемые читатели?

Фотоматериалы: http://uapress.info; forbes.ru; sport.news.am, gazeta.ru.